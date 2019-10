Dimite otro diputado del Parlamento de Andalucía por cobrar viajes en BlaBlacar

El parlamentario de Adelante Andalucía por la provincia de Jaén, José Luis Cano Palomino, va a presentar este martes su dimisión en la Cámara autonómica por cobrar viajes a través de la plataforma 'BlaBlaCar' aprovechando sus desplazamientos hasta el Parlamento y a pesar de que cobra dietas de la Cámara autonómica por este concepto.

La dimisión de Cano Palomino es la segunda que se produce en una semana después de que el parlamentario andaluz de Ciudadanos (Cs) por la circunscripción de Almería, Andrés Samper, también haya entregado su acta de diputado en la Cámara autonómica por ofrecer las plazas de su coche en condiciones similares.

Podemos Andalucía ha informado a Europa Press de que ha sido el propio Cano Palomino el que ha dado cuenta al partido este lunes de los viajes que ha realizado cobrando mediante la referida plataforma, si bien no ha trascendido cuántos viajes ha realizado y cuánto habría cobrado por los mismos. Preguntada por la dimisión del diputado de Ciudadanos, la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, respondía así en la entrevista publicada este domingo por este periódico: "Creo que igual es demasiado que haya dimitido, y no porque me parezca bien que cobre viajes percibiendo dietas. Creo que los niveles de tolerancia social andan por ahí y él se ha sentido interpelado por ese nivel de exigencia a los diputados".

En una nota, el partido morado explica este lunes que el Consejo de Coordinación de Podemos Andalucía ha aceptado la dimisión del diputado y asegura que la dirección andaluza "era desconocedora de esos hechos hasta esta misma mañana", de algo que considera "intolerable por ser incompatible con la nueva ética política que propugna Podemos desde su nacimiento".

Así, desde la Ejecutiva de Teresa Rodríguez insisten en que el compromiso con la ética política "es firme" y ha avanzado que "seguirán denunciando los privilegios políticos, pidiendo la devolución de dietas sin justificar y siendo los únicos que plantean en el Parlamento de Andalucía acabar con los privilegios de los diputados".

De su lado, en Twitter, Cano Palomino ha explicado que va a presentar su dimisión para evitar a Podemos "un desgaste que no le corresponde".

Acabo de publicar esta nota personal sobre #Blablacar y las dietas del @ParlamentoAndhttps://t.co/bRUpAXQXn2 — José Luis Cano Palomino (@JCanopalomino) October 28, 2019

Según consta en el régimen económico de los diputados de la Cámara autonómica del 2019, por gastos de viajes y desplazamientos, los parlamentarios que afronten una distancia entre su residencia habitual y la sede de la Cámara de entre 201 y 300 kilómetros, como sería el caso, cobran 340 euros al mes.

Entretanto, María del Carmen Barranco, número dos de Adelante Andalucía por la provincia de Jaén en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, será quien sustituya a Cano Palomino en la Cámara autonómica.