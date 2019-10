Marina Rojas y Sergio Molido, premios de la música de la ONCE

El dúo malagueño 'Dulce Mar', integrado por la soprano Marina Rojas, ciega total, y el guitarrista flamenco Sergio Molido, con discapacidad visual grave, han ganado este sábado en Sevilla el VII Concurso Musical de la ONCE en Andalucía en la categoría grupal por su interpretación de la canción 'Nana del caballo grande', un texto de Lorca que inmortalizó Camarón.

Marina Rojas, que está culminando sus estudios en el Conservatorio Superior de Málaga en la especialidad de canto lírico, ha participado ya en varios cerátemenes de música y ha actuado con diferentes orquestas de España y Francia, según ha explicado la ONCE en una nota de prensa.

Mientras que Sergio Molido, ganador de la última edición de la Bienal Flamenca de la ONCE en Granada, toca la guitarra desde hace diez años, siguiendo su tradición familiar, pasión que compatibiliza con su trabajo como vendedor de la ONCE y como monitor del taller de guitarra que desarrolla la Organización en Málaga.

Tras recibir el premio de manos de la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, y del delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, Rojas dedicó el premio a su Málaga y a los participantes del Concurso "por el alto nivel de sus actuaciones".

En la modalidad de individual ha obtenido el primer puesto la jerezana, residente en Almería, Teresa Cobo, ciega total, que ha cantado y tocado a la guitarra 'Poema de mi soledad', en honor a la ya conocida copla de los años 70 de León y Solano.

Cobo es fisioterapeuta y desde el pasado mes de julio es también vendedora de la ONCE en Almería. Teresa Cobo agradeció a su familia su apoyo y dedicó el premio "a mi gente de Jerez y Almería porque me siento un poco de los dos sitios".

En esta VII edición han llegado a la final, celebrada este sábado en Sevilla, tres solistas de música poética, clásica y pop y tres grupos de flamenco, lírico y música clásica procedentes de Almería, Sevilla, Marbella y Málaga.

La gala, conducida por el periodista Óscar Gómez, ha contado con la actuación de 'El Mani' como artista invitado. José Manuel Rodríguez, que se ha afiliado a la ONCE recientemente, cautivó a un público entregado a su arte con fandangos y sevillanas. "Ahora se me ha abierto un pórtico --ha dicho en alusión a la ONCE-- en el que he encontrado personas muy solidarios que hacen ver lo imposible".

Convocado por el Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, el concurso pretende la integración del colectivo de personas ciegas y deficientes visuales, y de los trabajadores de la ONCE con personas videntes a través de la música y el descubrimiento de nuevos valores artísticos.

En la categoría de individual el segundo premio ha sido para el también malagueño Javi López que interpretó el tema 'Soy Afortunado' del isleño, Manuel Carrasco, y el tercero para la pianista de Marbella Inmaculada Torres que ha tocado al piano la obra 'Danza Española no 5'.

En la modalidad grupal el segundo premio ha sido para el dúo formado por los sevillanos Antonio Carnicero y Lorena Fernández, que han cantado 'Wicked Game' un tema popular en los años 90 del autor Chris Isaak. Y el tercer premio para la pareja formada por el argentino Eloy Ceraso, a la guitarra, y el cantante y pianista sevillano Rafael Arenas, afiliado a la ONCE, quienes han interpretado 'Bohemian Rhapsody' del mítico Queen.

El jurado de esta VII edición, presidido la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, está integrado por el afiliado a la ONCE, José María Marvizón; el cantaor flamenco, Álvaro Rodríguez; el vicepresidente del Consejo Territorial, José Antonio Ornedo; las vicepresidentas Milagros Rodríguez y Leonor Basallote y los consejeros territoriales, Diego Delgado y Fermín Navarro.