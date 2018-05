Monedero acusa a Anticapitalistas de "intentar crecer" con el asunto del chalé: "No son revolucionarios, son revoltosos"

El cofundador y exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero ha acusado este lunes a la corriente de Anticapitalistas de intentar "crecer posiciones" con el asunto del chalé que han adquirido el líder del partido morado, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria, Irene Montero, por más de 600.000 euros, y ha advertido: "No son revolucionarios, son revoltosos y se equivocan a la hora de hacer análisis".

Así se ha pronunciado Monedero, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, antes de participar en la tercera edición de las jornadas literarias 'Letras en Sevilla' con la conferencia 'España o Españas', patrocinadas por la Fundación Cajasol y coordinadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra.

Monedero ha considerado "triste" que los miembros de Izquierda Anticapitalista "aprovechen esta situación para intentar crecer posiciones", una corriente que, como ha recalcado, "apoya a la independencia en Cataluña, que nosotros entendemos que es un desliz, o que calla cuando un alcalde suyo vende armas a la dictadura de Arabia Saudí o cuando se condecora una virgen, que lo entendemos porque en su función de alcalde tiene que hacerlo", ha dicho en alusión al alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi'.

"Entrar en un linchamiento tan evidente demuestra que Izquierda Anticapitalista tiene la inveterada costumbre de hacer malos análisis", ha sostenido el exfundador del partido morado, que ha considerado que los miembros de esta corriente "no son revolucionarios sino revoltosos".

Entretanto, Monedero ha arremetido contra la prensa española por "construir un escándalo donde no lo hay". "Es muy fascinante que en el país de casos como Lezo, la Gürtel, la Púnica, los másters falsificados, de M.Rajoy, del cien por cien de los tesoreros del PP imputados por corrupción o de campañas dopadas con dinero público obtenido fraudulentamente a través de contratos públicos, llevemos más de una semana con el tema de un chalé donde dos personas jóvenes se han endeudado a 30 años", ha agregado.

Critica el "linchamiento mediático"

Después de esto, Monedero ha justificado la consulta que ha convocado el líder de Podemos para que las bases decidan si él y Montero deben dimitir por este asunto "en la medida en que los medios han construido de una cuestión personal en un problema de linchamiento mediático". "Lo que se hace con Podemos no se hace con ningún partido político, y la razón es intentar amedrentar a la gente que se mete en política fuera del PP, del PSOE o de Cs".

Monedero ha contrapuesto esto a la situación de Iglesias y Montero porque es "bastante desafortunado" que se monte "un escándalo" cuando son dos personas que "han cumplido radicalmente el código ético de Podemos cobrando tres veces el Salario Mínimo Interprofesional". De hecho, tras la conferencia, a preguntas del público a criticado a Eduardo Inda como "una persona vinculada a las cloacas del Estado, en conivencia con Fernández Díaz. Me preocupa que esta persona haya sido capaz de que todos le sigan", ha afirmado el politólogo.

España "herida"

Durante la conferencia "España o Españas", Monedero ha desgranado un retrato del país donde ha asegurado que arrastramos cuatro graves heridas: la herida colonial, la herida territorial, la herida social y la herida ciudadana.

La primera "tiene que ver con un país que perdió pronto un imperio, no lo digirió y en el siglo XIX resucitó la idea imperial. Quería tranquilizar sus nuestras conciencias. Como cuando gana la Roja nos alegramos. Es un relato que nos hace sentirnos mejores y fuertes. Pero mirar la historia de forma autocomplaciente no ayuda a sovlentar los problemas de nuestro país", ha explicado.

Para Monedero, la herida territorial consiste en reconoder que "España se construy por agregación (en la llamada después reconquista)", aunque los avances no se hicieron mirando la integración del territorio, reprocha. "El ferrocarril lo hicieron otros para que salieran nuestras materias primas y no sirvió para integrar el territorio. Los ricos pagaban y no iban a la guerra, y eso no sirve para integrar el territorio. Una escuela católica tampoco sirvió para integrar el territorio". Y ha explicado que la conciencia de unidad existencial nació con "un enemigo" durante la invasión francesa. "Siempre que hemos tenido una resurreción democrática, la condición plurinacional ha emergido".

La tercera herida, la social, la ha relacionado Monedero con la "dictadura de clase" que ha frenado el desarrollo del país. "Primero tuvimos el pistolerimos patronal, luego dictadura de Primo, y luego Franco. Ahora seguimos siendo el país más desigual".

Y por último ha descrito la herida ciudadana, esa por la que "no terminamos de entender lo público como una esfera colectiva que hay que respetar. Tenemos poco cuidado por lo público". En este capítulo, Monedero ha arremetido contra la poca relevancia que se le da a casos como el de Pablo Casado (PP) y su carrera en cuestión, o la permanencia en el Gobierno de M. Rajoy. En este punto, vuelve a aparecer el asunto del nuevo chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero: "Llevamos cinco días hablando sobre la compra de un chalet comprado por dinero ahorrado y no es de ninguno de esos tres partidos (PSOE, PP y Ciudadanos). "Tenemos falta de exigencia de virtud democrática", remata, porque nos consideramos "súbditos".