Juanma Moreno pedirá a Pedro Sánchez que las medidas de desconfinamiento empiecen por Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pedirá este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sexta reunión telemática de la Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar la crisis sanitaria del coronavirus que las medidas de desconfinamiento "empiecen fundamentalmente" por esta comunidad porque está registrando una menor incidencia de la enfermedad con una "desescalada muy progresiva" desde que alcanzó el pico el pasado 30 de marzo.

Así lo ha avanzado el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha expresado el apoyo de la Junta de Andalucía a la nueva prórroga del estado de alarma anunciada por Sánchez porque "hasta que no haya un riesgo prácticamente cero todos tenemos que seguir con las precauciones".

Bendodo ha defendido que "desde el minuto uno Andalucía ha actuado dentro de la lealtad institucional obligada y necesaria en estos casos porque el virus no entiende de territorios, de comunidades autónomas, de ideologías ni de partidos" y ha asegurado que Andalucía sigue "detrás del Gobierno porque ya habrá tiempo cuando pase esto de valorar la gestión, de si se hizo bien, mal, a tiempo o no, pero ahora mismo todos los esfuerzos deben estar centrados en trabajar juntos con lealtad institucional para salir de esta cuanto antes".

Preguntado por el anuncio de Sánchez de que los niños podrán salir a la calle "con condiciones" desde el próximo 27 de abril, el titular andaluz de Presidencia ha recordado que se trata de una cuestión que ya plantearon algunos presidentes autonómicos como Moreno porque "creemos que los más pequeños tienen necesidad de salir, fundamentalmente ellos" y ha confiado en que se realice "con normalidad", pero ha destacado la necesidad de conocer "con qué garantías" se realiza porque hasta ahora se trata de una medida "sin concretar" porque el presidente del Gobierno "no ha dicho horarios ni tramos de edad".

En cualquier caso, Bendodo ha criticado que las conferencias de Sánchez con los presidentes autonómicos no pueden plantearse como una "política de hechos consumados" y ha recordado que en las últimas semanas varios presidentes como Moreno ya plantearon adelantar su celebración a los viernes para poder consensuar los temas en lugar de plantearla como una mera "reproducción de la rueda de prensa del presidente del Gobierno el sábado anterior" porque de ese modo las comunidades no tienen "ya capacidad de opinión ni decisión porque está todo anunciado". "Lo que no pueden ser es política de hechos consumados y estas conferencias de presidentes se están convirtiendo en una rueda de prensa bis", ha lamentado.

Sobre la gestión del mando único del Ministerio de Sanidad en la compra de material de protección, el consejero ha señalado que "desde que se anunció el mando único y se centralizaron las compras vimos desde el minuto uno que eso no funcionaba y automáticamente todas las comunidades autónomas salimos a los mercados a buscarnos la vida y cada uno a hacer la guerra por su cuenta de una forma absurda"

"Hemos competido con las mismas empresas para comprar el material sanitario pero al final ha salido bien porque las comunidades autónomas son las que tienen la experiencia en la gestión sanitaria", ha destacado Bendodo, que ha señalado que en el caso de Andalucía en torno al 90% del material de protección ha sido adquirido por la Junta, un 6% lo ha suministrado Inditex y sólo un 4% el Gobierno de España, de forma que "si hubiéramos tenido que esperar al Gobierno de España seguramente hoy tuviéramos problemas de abastecimiento en material de protección".

En cualquier caso, el consejero ha expresado su deseo de que "todos tengamos la capacidad de reacción para que haya mascarillas suficientes" y ha mostrado su confianza "en la capacidad de producción de la empresa española", ya que ha apuntado que "en el caso de Andalucía ya no acudimos a mercados internacionales a abastecernos de mascarillas, sino que las fabricamos con empresas andaluzas".

Cuestionado por la evolución del coronavirus en Andalucía, Bendodo ha apuntado que los andaluces están relativamente satisfechos con la gestión de la Junta de esta crisis sanitaria porque es una de las comunidades con menor incidencia del coronavirus con en torno a 11.400 contagiados y 990 fallecidos, algo que ha atribuido a que "el comportamiento de los andaluces ha sido absolutamente ejemplar" y a que "tenemos un sistema sanitario fuerte y potente que no ha estado ni mucho menos cerca del colapso y que ya estaba preparado porque viene de la experiencia de estar meses atrás en alerta por la listeriosis".

Según ha detallado, Andalucía alcanzó el pico de la enfermedad el pasado 30 de marzo con en torno a 2.800 pacientes hospitalizados "y ahora tenemos menos de la mitad" y 480 ingresos en UCI "y ahora tenemos en torno a 300", lo que demuestra que "la desescalada en Andalucía se está produciendo de forma muy progresiva y por eso Moreno va a solicitar que las medidas de desconfinamiento empiecen fundamentalmente por Andalucía porque se está portando especialmente bien".

Bendodo ha subraya que Andalucía ha actuado "con anticipación" en todo momento activando el plan 9.000 con 4.000 casos confirmados y el plan 15.000 con 10.000. "Hay que reaccionar y no podemos esperar a que el virus nos marque el ritmo porque de ese modo no llegamos y eso es lo que hicimos en Andalucía, anticiparnos en todas las cuestiones", ha concluido.