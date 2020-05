Tres estudios basados en inteligencia artificial y matemáticas contra el coronarivus

Se cumplen 40 días de confinamiento y no estaremos en la situación previa a la declaración del estado de alarma, con 5.678 contagios en España, hasta el 31 de mayo, y siempre que no se modificaran las condiciones del encierro. Segundo, el pico en Andalucía está próximo y se calcula que ha sido este 14 de abril o tendrá lugar en los próximos días, como tope el 20. Tercero, se habría cumplido ya el escenario más probable de un número máximo de casos activos, en el conjunto de las comunidades autónomas, calculado en 90.000, después de que este martes bajaran por primera vez, en concreto a 86.691.

Son tres conclusiones de otros tantos estudios desarrollados las últimas semanas gracias a la inteligencia artificial y las matemáticas. El último en conocerse ha sido el de la Universidad Loyola de Andalucía. Dirigido por el ingeniero Pedro Rodríguez Cortés, cuenta incluso con una web para ir comprobando a diario sus cálculos que parten del estudio Monte Carlo Deep Neural Network Model for Spread and Peak Prediction of COVID-19 in Spain, que predecía que el pico de infecciones se dará entre 74 y 94 días desde el primer caso de contagio en el país (31 de enero).

Usan un método bastante común en epidemiología: SIR (Susceptible, Infected, Recovered) con datos las provincias de Andalucía en marzo y abril para determinar las probabilidades de infección y recuperación. Consideran para ello 550.000 posibles escenarios. Conclusión: el pico de infecciones en la comunidad autónoma estaría entre los citados 14, día 74 y coincidiendo con los últimos datos aportados por la Junta de Andalucía, y 20.

El hecho de que ahora se hable de la posibilidad de que el pico llegue antes del día 94 lo explica el propio investigador. "Si no se hubiera tomado ninguna medida práctica, el pico sería el día 94. Sin embargo, los españoles están cumpliendo con estas medidas y por lo tanto el pico en España llega antes", comenta.

"El virus tiene un comportamiento distinto debido a las medidas de confinamiento y a que la población susceptible de ser infectada es diferente", expresa en relación a un estudio que inicialmente pretendía conocer cómo esta crisis iba a afectar a nuestros bolsillos, pero luego vieron más interesante predecir si las UCI del Servicio Andaluz de Salud (SAS) podrían llegar a colapsar.

Útil para evitar el colapso del SAS

En este sentido, están convencidos de que este tipo de informes "ofrecen unas estimaciones útiles para la toma de decisiones". Es más, otra de sus conclusiones es que en caso de que se hubiera mantenido el Plan 9000, aprobado el 29 de marzo por la Junta de Andalucía, probablemente habría sido necesario reforzar las UCI en algunas provincias. Pero tras haberse aprobado el nuevo Plan 15.000 el 8 de abril, los investigadores han comprobado que el SAS sí podrá cubrir todos los casos con la suficiente garantías.

Ellos no han colaborado con el SAS y no conocen qué técnicas han usado para la planificación. "Lo que sí le puedo comentar es que ahora mismo estamos llevando a cabo un estudio para encontrar relaciones entre variables energéticas y los infectados por coronavirus. El interés de este estudio radica en que, con la nueva fase desescalonada, el consumo energético volverá a aumentar en las industrias y otros sectores, por lo que puede ser un indicador del número de infectados".

El segundo estudio ha sido desarrollado por un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla que en esta web miden el pulso a la expansión del virus. Dirigido por los catedráticos de Ingeniería Eléctrica Antonio Gómez Expósito y José Antonio Rosendo, estudia la evolución de la epidemia mediante filtros de kalman y por ello concluyen que queda mucho por delante.

La distancia social puede ser exigible durante meses

Confiesan que han hecho un ejercicio osado e ingenuo para aportar su "granito de arena" recurriendo a una metodología poco utilizada todavía en la epidemiología, basada en lo que "se conoce como data analytics". Se han encontrado con muchas "trampas", pero creen haber logrado el objetivo que irán plasmando en futuras publicaciones.

"Lamentablemente, solo hemos sido capaces de atraer y retener la atención de poco más de un centenar de lectores. Ojalá esta pesadilla termine pronto, pero creemos que no será antes del verano. Mientras tanto, solo podremos socializar en lugares públicos, al menos durante unos meses, protegiéndonos con mascarillas. Lo que sí parece claro a estas alturas es que el futuro no será como solía", indican.

Menor riesgo de contagio en Andalucía

"Queremos dedicarnos a sintetizar todo lo que hemos investigado en un artículo científico. En este informe [el último que han subido a la web] revisamos y criticamos los resultados que hemos obtenido en los últimos 10 días, y lo más importante de todo, proponemos una idea de cómo pensamos nosotros que podría usarse nuestra metodología en la fase que se avecina", apostilla José Antonio Rosendo.

El tercero ha sido elaborado por la empresa ZZ Data Labs y fue el primero que se lanzó. En esta web llevan el muestreo. De momento, parece haberse esquivado su peor escenario: 130.000 casos activos en España. Será si se consolida el que veían como probable, en un tope de 90.000 que todavía no se ha llegado y que si sigue la tendencia de este martes, solo se rozará.

No hacen estimaciones por comunidades autónomas, si bien tienen en cuenta sus comportamientos. "Andalucía es la comunidad autónoma con menor número relativo de casos: 5 por cada 10.000 habitantes, seguida de Canarias con 9 y Murcia, con 10", todos ellos territorios de edad media de la población más joven.

En definitiva, que la curva que popularizó Fernando Simón se ha metido en nuestras casas como una más y las cifras que cada día nos dan las autoridades sobre la evolución del coronavirus pueden decirnos mucho o nada según quién las lea pero lo cierto es que la pandemia ha despertado el interés de expertos en inteligencia artificial y matemáticas para predecir su comportamiento y por tanto contribuir a frenarla.