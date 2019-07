Rivera reta de nuevo a Sánchez a decir si dimitirá si se produce una sentencia condenatoria por los ERE en Andalucía

El presidente de Ciudadanos ha cargado contra el jefe del Ejecutivo en funciones de "criminalizar" a todo el que no tiene carné del PSOE "Usted no me ha contestado a los ERE porque ustedes son los de los ERE y los de los cursos de formación", le reprocha a Pedro Sánchez