Sánchez renuncia a intervenir el último poder institucional de Susana Díaz y pacta la continuidad en las Diputaciones andaluzas

No habrá guerra ni guerra fría entre el PSOE de Pedro Sánchez y el PSOE de Susana Díaz. La dirección federal y andaluza han alcanzado este lunes un acuerdo sobre la composición de las seis diputaciones provinciales andaluzas que dirigirán los socialistas y los nombres de sus respectivos presidentes. Todos repiten, incluso aquellos que parecían estar en el disparadero de Ferraz por su afinidad inquebrantable a Díaz frente a Sánchez: el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y la de Cádiz, Irene García. En el caso del sevillano, padrino político de la ex presidenta de la Junta (de 67 años), su continuidad se valora "para un año", avanzan fuentes del sector sanchista, para luego darle una "salida digna". Desde el PSOE andaluz niegan ese extremo: "No se ha hablado de eso".

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha mantenido este lunes una comida de trabajo con el secretario ejecutivo de coordinación territorial, Santos Cerdán, en el que han analizado los resultados de las municipales y la constitución de los ayuntamientos el pasado sábado. La ejecutiva de Susana Díaz, la más numerosa y autónoma del partido, ha llevado a Madrid sus credenciales, en parte para sacar músculo por sus alcaldes, en parte para legitimar su continuidad al frente del PSOE andaluz.

Las diputaciones provinciales, último asidero de poder institucional de los socialistas tras perder la Junta de Andalucía, se presentaban como campo de batalla de la última trifulca entre sanchistas y susanistas. No ha sido así. El entendimiento entre la dirección federal y la andaluza ha arrinconado a aquellos sanchistas andaluces más beligerantes con la ex presidenta de la Junta, quienes han maniobrado incluso en campaña electoral para propiciar el relevo inminente de Díaz. Tras las municipales, el PSOE mantiene seis de las ocho diputaciones: Sevilla, Granada, Jaén y Huelva con mayoría absoluta; Cádiz y Córdoba con pactos. Cinco de los presidentes de diputación en el cargo son también secretarios generales provinciales, de ahí que el amago inicial de Ferraz de mover la silla a algunos augurase otra guerra interna. En Córdoba, por ejemplo, la pérdida de la alcaldía de la capital obligará a buscarle un acomodo a la exalcaldesa Isabel Ambrosio, próxima a los sanchistas, que podría ocupar una vicepresidencia.

Susana Díaz sale reforzada internamente de este lance, tras el conflicto por la elaboración de las listas para las elecciones generales. En aquella ocasión, los nombres fueron elegidos por los órganos provinciales, con apoyo de las bases, pero Ferraz modificó las listas en Sevilla y Cádiz relegando a los susanistas y poniendo a personas de su confianza en puestos de salida. Aquella herida abierta del PSOE parecía volver a sangrar con la renovación de las diputaciones. Los sanchistas andaluces, encabezados por el histórico alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, se habían encargado de airear que ni Rodríguez Villalobos ni Irene García repetirían en el puesto (Villalobos lleva 15 años en el cargo). De esta negociación saldrán, previsiblemente, listas de integración con incorporaciones de diputados próximos a Ferraz que convivirán con diputados susanistas bajo el mismo paraguas. "Nadie que tiene que estar sale y nadie de los que podía entrar se ha quedado fuera", avanzan desde la ejecutiva regional.

El PSOE ha sido la fuerza más votada en Andalucía en las municipales y la formación que más localidades gobierna. Son 458 las alcaldías conquistadas, nueve más que en 2015, a falta de algunos municipios que quedan por celebrar sus plenos de constitutivos, pendientes de la resolución de recursos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Del total, el PSOE gobierna 368 con mayoría absoluta.

Fuentes del partido destacan la "máxima colaboración y sintonía" entre los secretarios de Organización del PSOE federal y andaluz. "Hay una visión compartida del trabajo a realizar en beneficio de la ciudadanía tanto en las seis corporaciones que gobernará el PSOE como en las dos donde hay que ejercer la tarea de oposición. En esta línea de cooperación y sintonía, las dos direcciones coinciden en la continuidad de los seis presidentes actuales y de la representación socialista en las ocho instituciones provinciales", explican en un comunicado.

Las ejecutivas provinciales elaboran y aprueban este lunes las listas de diputados elegidos de las comarcas con "ánimo de integración". El martes serán los comités provinciales quienes propongan la candidatura para presidir las diputaciones y, salvo sorpresa de última hora, sólo habrá un nombre por provincia, que será ratificado por el comité regional de listas el miércoles, y por el comité federal este jueves.