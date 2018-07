Zoido: "Seré el primero que esté al lado de Moreno para hacer aquello que me encargue" para ganar en Andalucía

El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha garantizado este lunes que va a ser "el primero" que estará al lado del presidente del PP-A, Juanma Moreno, "para hacer aquello que me encargue y que me encomiende" para ganar las elecciones en Andalucía y, así, "ser capaces de que por primera vez, y después de 40 años, el PP pueda gobernar la Junta de Andalucía".

Así se ha pronunciado Zoido en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, donde ha explicado que Pablo Casado, tras haber sido elegido este fin de semana presidente del PP en el Congreso Extraordinario, "ya ha tenido un primer contacto" con Moreno y "le ha dicho que tiene el apoyo".

Tras señalar que en el cónclave de este fin de semana "cada uno ha tenido legítimamente la defensa de la opción que le ha parecido mejor para el partido", el exministro ha asegurado que él mismo será el primero "en estar ahora mismo defendiendo a Juanma Moreno, colaborando con él en el lugar que estime oportuno, para ser capaces de que por primera vez, y después de 40 años, el PP pueda gobernar la Junta".

Se ha mostrado convencido de que todos los militantes van a guardar filas en torno al líder del PP-A y ha pedido que, tras el Congreso, no se hable ni de vencedores ni de vencidos porque "el único que ha salido vencedor ha sido el PP y ahora el PP-A se tiene que unir en torno a Moreno para conseguir gobernar la Junta".

Entretanto, Zoido ha dicho que no se ve volviendo a la política regional "en primera línea", sino que colaborará con Moreno en lo que le encomiende. "En primera línea en Andalucía no me veo, ni en ninguno de los lugares que anteriormente he podido ocupar en otras responsabilidades", ha dicho antes de apuntar que cuando le llame el presidente del PP-A estará para ayudarlo pero no "para incordiar ni molestar".

En cuanto al Congreso, el exministro ha afirmado que en el partido pueden estar orgullosos del "contraste" que ha experimentado en los últimos meses con la salida "ejemplar" que ha tenido Mariano Rajoy y con la elección "ejemplar" de su sustituto, Pablo Casado, pues gracias a un modelo de elección de doble participación, militantes y compromisarios, "hemos elegido a la persona que ahora va a conseguir unir a todo el partido".

"No ha habido vencedores ni vencidos, tenemos la unión necesaria para trabajar y ayudar a toda la sociedad española", ha agregado antes de rechazar que la elección de Casado sobre Soraya Sáenz de Santamaría suponga un correctivo al Gobierno de Rajoy. De hecho, ha hecho hincapié en que los discursos han sido de "reconocimiento y muestra de orgullo" a todo los conseguido por todos los presidentes del PP, "orgullo" de lo que se hizo tanto Aznar como Rajoy.

Ahora, a juicio de Zoido, "se dará el modelo de Casado, que ha surgido de un debate interno marcado por la libertad y la coherencia, que es lo que él ha estado auspiciando a todo el mundo, y del que el partido va a salir muy reforzado". Y además, "lo va a hacer en muy poco tiempo" con una renovación que era necesaria y así "tenemos los mimbres para poder nuevamente gobernar España".