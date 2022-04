Abascal allana la candidatura de Olona en las elecciones de Andalucía: “Le veo cara de presidenta”

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox, máximo órgano de decisión del partido ultraderechista, se reúne este jueves para decidir el nombre de su candidato en las elecciones de Andalucía del próximo 19 de junio. El líder de la formación, Santiago Abascal, ya ha avanzado este miércoles en el Congreso el nombre de Macarena Olona, secretaria general de su grupo parlamentario, que en los últimos meses ha tenido una presencia activa en Andalucía. “Cada vez le veo más cara de presidenta”, ha dicho Abascal, usando la misma fórmula con la que adelantó la designación de Juan García-Gallardo como vicepresidente del Gobierno de Castilla y León.

Olona (Alicante, 1979) se dejó ver en Sevilla el pasado lunes, horas después de que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, anunciase el adelanto electoral. La excusa, según explicó ella misma en sus redes sociales, es que había venido a la capital andaluza a probarse su traje de flamenca para la Feria de Sevilla, que empieza el viernes. Este martes se reunió a puerta cerrada con el grupo parlamentario de Vox y almorzó con los diputados andaluces pero, según ha asegurado hoy su portavoz, Manuel Gavira, nadie sabía entonces quién será el cartel electoral.

“Esto luego me lo sacarán en los medios, pero la verdad es que tuvimos una conversación de besugos. ¿Tú sabes algo? Yo no, ¿y tú? Pues yo tampoco”, ha explicado Gavira, cuando le han preguntado si en la reunión hablaron del cartel electoral de Vox. El grupo andaluz, que carece de competencias políticas, remite directamente a Abascal cada vez que se le pregunta por candidatura, campaña o programa electoral en Andalucía. “Ella ha venido a Sevilla a probarse su traje para la Feria. A Macarena le gusta Sevilla. Este partido no funciona como el resto, nosotros no nos postulamos”, ha advertido Gavira, al preguntarle si las fotos de la diputada en la capital andaluza, que ella misma difundió en sus redes sociales tras el anuncio electoral, eran una forma de postularse dirigida indirectamente al CEN.

Dice el portavoz parlamentario de Vox que Olona “tiene ganas de campaña electoral, sea candidata o no”. En la reunión del grupo de este martes, en sede parlamentaria, estaban los 11 diputados, el senador ultraderechista por la comunidad autónoma andaluza y algunos cargos locales, como el presidente de Vox en Sevilla, Javier Cortés, cuyo nombre también ha sonado en las quinielas para los próximos comicios.

El Parlamento andaluz fue la primera institución a la que accedió Vox en España, tras las autonómicas de 2018, con 400.000 votos y 12 diputados [en la legislatura perdió a una de ellas, que fue expulsada y terminó defendiendo el programa de Falange como parlamentaria no adscrita]. En las elecciones generales de abril de 2019, los de Abascal ampliaron su base de apoyos en Andalucía hasta los 600.000 votantes, y en la repetición electoral de noviembre de ese año alcanzaron los 800.000 votos. Duplicaron su base social en menos de dos años y convirtieron a Andalucía en su mayor granero de votos en todo el país.

Con estos números se lanzan a una campaña electoral en la que habrá una presencia significativa de cargos nacionales, empezando por el propio Abascal, que el 1 de mayo -Día de los Trabajadores- estará en un acto público en Cádiz. Los sondeos coinciden en dibujar una tendencia de crecimiento de Vox, próximo a los 20 diputados, convirtiéndole en clave para la gobernabilidad de Andalucía. Moreno aspira a gobernar en solitario, sin depender de la ultraderecha dentro de un Ejecutivo, como le ha ocurrido a Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. “Si ella [Macarena Olona] puede representar a Le Pen, quizá yo represente a Macron”, dijo el martes.

Gavira ha pedido al PP que “no haga números” con Vox para contar con su apoyo en la investidura o para poder gobernar tras los comicios del 19J, y ha lanzado un mensaje muy duro contra el presidente andaluz, a quien han dado estabilidad durante tres años con su apoyo a tres Presupuestos autonómicos. “Moreno Bonilla se equivoca si cree que nos vamos a abstener, como ha hecho su socio dócil de Ciudadanos, para que gobierne. Es un prepotente. Hay más opciones aparte de él y el gobierno Frankenstein de Juan Espadas”, dice, vaticinando que Vox “puede ser la fuerza más votada en las andaluzas”.

Al ser preguntado si el partido volverá a vetar a medios de comunicación en los mítines y actos públicos de campaña, como hizo en 2018, Gavira ha asegurado que esa decisión es de la dirección nacional del partido, y que “no tiene opinión” al respecto.