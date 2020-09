Las acusaciones piden la imputación de Gabriel Amat en el caso Hispano Almería

Las dos acusaciones personadas en la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Almería y cobro de comisiones en los ayuntamientos de Roquetas de Mar y La Mojonera han pedido al juez que cite a Gabriel Amat, máximo responsable del PP almeriense, para que declare como investigado. Esta causa, que se instruye desde hace seis años, dio un vuelco la semana pasada al incorporar un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (UDEF) que señala que técnicos y políticos locales cobraron comisiones de la constructora Hispano Almería, supuestamente a cambio de la adjudicación de contratos.

Gabriel Amat, alcalde de Roquetas desde 1995 y líder del PP de Almería desde 2004, no está, por ahora, investigado formalmente. Tanto el PSOE como la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), que ejercen de acusaciones populares, quieren que eso cambie. Resta por conocer la petición de la Fiscalía y la decisión final del juez titular del juzgado de Instrucción 3 de Almería.

La investigación, que comenzó en 2013 tras una denuncia de AMAyT, ha tomado un nuevo impulso desde que la UDEF entregó un informe que documenta sobrecostes e irregularidades sistemáticas en 62 expedientes de obras adjudicadas a Halsa en Roquetas de Mar entre 2000 y 2010. En paralelo, existen recibís de pagos a funcionarios y políticos que la Policía vincula a la adjudicación de las obras en el ayuntamiento de Roquetas, que preside Amat. Los investigadores también creen que Halsa entregó dinero para campañas electorales al PP de Almería, que también preside Amat. Y que entregó 36.000 euros al PP del municipio, presidido por Amat.

AMAyT pide que se intervenga el ayuntamiento

El PSOE defiende que debe ser llamado a declarar como investigado “como máximo responsable a nivel provincial y local del Partido Popular, así como por su condición de alcalde e interviniente en la adjudicación de todas las obras y expedientes analizados por la Policía Judicial”. Los socialistas también piden que declaren como investigados Gonzalo Bermejo Jiménez, diputado provincial entre 1999 y 2007 y concejal de Obras Públicas en el ayuntamiento de Almería, y Antonio Jesús Rodríguez Segura, presidente del Partido Popular de Nijar y exalcalde de este municipio, sobre quienes la Policía extiende sus sospechas.

En total, los socialistas piden que declaren como investigados 45 personas, entre ellos concejales, jefes de contratación, arquitectos municipales, el interventor y el secretario general del ayuntamiento de Roquetas.

AMAyT se ha adherido a esta petición. Además, ha solicitado al juez la intervención inmediata del ayuntamiento de Roquetas y de La Mojonera, ante la sospecha de que se esté ocultando o destruyendo documentación. En su informe, la UDEF señala que falta abundante documentación técnica y administrativa relativa a los expedientes de adjudicación de obra, lo que prueba, según AMAyT, la “ocultación manifiesta y torticera manipulación de los expedientes administrativos” y “dificulta la labor policial obstruyendo la acción de la Justicia”.

La asociación pide al juez que se desplace junto a la UDEF al ayuntamiento para que, en presencia del secretario y los funcionarios responsables, requise los expedientes investigados e investigue si verdaderamente faltan los que el ayuntamiento no ha remitido hasta ahora, y por qué. También ha pedido que se le amplíe el plazo para solicitar nuevas diligencias, dado que aún no ha recibido toda la documentación.

Hasta ahora, Amat va solventando de un modo u otro sus asuntos con la justicia. La llamada “trama Amat” (en la que se investigaba el entramado de empresas suyas o de sus familiares, y las adjudicaciones o licencias que había recibido) fue desmembrada y sus piezas archivadas, después de años de retraso, en los que pasaron por el juzgado media docena de jueces. También fue archivada la investigación sobre La Fabriquilla o, este mismo año, el asunto de la venta de coches por su concesionario al ayuntamiento.

Fuentes judiciales confirman que sigue abierta, en cambio, la investigación del llamado caso Palmeras: Amat adjudicó a Jarquil Verde, S.L., la empresa de su yerno, contratos por valor cercano a los 950.000 euros. Según la Fiscalía, a esta empresa se le adjudicaron contratos (por ejemplo, realizar un inventario de palmeras) sin justificación suficiente o con valoraciones meramente subjetivas. La Fiscalía propuso en su día citar a Amat como investigado en esta causa.

Contactos para una moción de censura

En paralelo, la oposición está intentando articular los votos para una moción de censura, según anunció José Luis Sánchez Teruel, líder del PSOE almeriense, y confirman fuentes municipales. El PP cuenta con once de los 25 concejales de Roquetas de Mar. El PSOE tiene seis, IU-TDEQ cuenta con dos, Ciudadanos otros dos, Vox uno y hay tres no adscritos: dos provenientes de Vox y otra ex de Ciudadanos.

Para tener éxito, el PSOE debería sumar sus seis concejales a los dos de IU, que ya ha anunciado su disposición. Vox también la apoyaría, según informó Ideal. Pero aún deberían sumarse los dos de Ciudadanos y, al menos dos de los no adscritos. De estos últimos, los dos exconcejales de Vox forman parte del equipo de gobierno, mientras que Lourdes García, exconcejala de Ciudadanos hoy no adscrita, suele apoyar al bloque de gobierno. Fue expulsada en febrero de Ciudadanos, que le exigió el acta en vano. No solo mantiene el acta, sino que conserva la asignación de 56.000 euros como concejala liberada. En su día se acordó que cada partido de la oposición (excepto IU-TDEQ) tendría un concejal liberado, pero García, con la aquiescencia de Amat, retuvo su liberación cuando fue expulsada.