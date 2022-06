Por Andalucía anima a “levantar la cabeza” y huir de la “resignación a cuatro años más de políticas que hacen daño”

“Que viva la alegría, y que viva Andalucía”. Con esta frase, amartillada a continuación cantando el himno de Andalucía, ha terminado su intervención la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en el que ha sido el pistoletazo de salida de la campaña electoral de una coalición de izquierdas trabajosamente construida pero que ha echado a andar lanzando un mensaje de optimismo, de que se pueden cambiar las cosas, porque los que están en contra “y sufren” las políticas liberales aplicadas en esta última legislatura “somos más”. Para ello, ha llamado a la participación y ha alertado una y otra vez contra la “falsa moderación” de Juan Manuel Moreno y su Gobierno, animando a traducir en votos esa mayoría social para “desterrar la crueldad del BOJA”, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En la plaza de San Isidro de su Algeciras natal, en la que fue concejal, Nieto ha instado a “levantar la cabeza a los que están con bajona” para dejar de lado las encuestas electorales y ser conscientes de que hay alternativa a un gobierno de derechas que ha desmantelado los servicios públicos. “Andalucía no es un negocio que se vende al mejor postor”, ha proclamado en un arranque de campaña en el que ha estado escoltada por Toni Valero (IU), Juan Antonio Delgado (Podemos) y Mar González (Verdes Equo), y en el que ha contrapuesto al Gobierno central –“decente y que ha puesto la vida en el centro”– a un PP “que es el partido de la corrupción, el paro, la precariedad, que depreda el entorno, que deseca Doñana” y que obliga a elegir “entre salud y economía, o entre empleo y medio ambiente”.

Por ello, está convencida de que si se pone sobre la mesa “la Andalucía de la que se habla en la cola para comprar el pan” acaba resultando evidente que “a la mayoría social le hacen daño” las políticas de un Moreno “que es un encanto de hombre, pero que de moderado no tiene nada” porque pertenece a una derecha española que es “muy antiguita”. Un Moreno que “se lava las manos” ante los problemas pero que cuando algo sale bien se cree “el faro de Occidente”, un Moreno que “no puede ganar las elecciones porque no puede ser, no nos pueden tomar por tontos porque llevamos mucha brega y sabemos que todo esto tiene arreglo”.

Nieto ha prescindido de hacer promesas electorales o presentar proyectos concretos, en un intento de galvanizar a los suyos para despertarlos, porque “si todos nos ponemos al compás vamos a ganar” y a partir del 19 de junio se abrirán las puertas de un gobierno “progresista y andalucista”. El otro gran pilar de su intervención ha sido el ataque constante a lo hecho por la alianza PP-Ciudadanos, “no tenemos que resignarnos a cuatro años más de políticas que nos hacen daño, ¿por qué nos vamos a resignar si somos más?”, se ha preguntado de manera retórica. “Hemos sufrido mucho y lo hemos pasado mal”, ha recordado, haciendo de paso un llamamiento a la responsabilidad: “No tenemos derecho a condenar a otra generación por aplicar recetas que ya sabemos que no van a ninguna parte”.

“Somos gente decente”

En el uso de la palabra le ha precedido Juan Antonio Delgado, cabeza de cartel en Cádiz como cuota de Podemos, que ha reiterado que las izquierdas que han construido Por Andalucía “somos gente decente”, cargando contra unas políticas liberales “que se han olvidado de esta tierra con mimbres de oro”. Mar González, de Verdes Equo, ha lanzado un mensaje de apuesta ecologista y ha animado a construir una Andalucía “verde, justa y feminista”.

Por último, el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, ha protagonizado el discurso más encendido, recordando que las izquierdas se han unido en Por Andalucía “porque el pueblo lo demanda”. “Solo el pueblo defiende al pueblo” y “sin esperanza no hay cambio posible” han sido otros de sus mensajes, que ha acompañado de críticas constantes a un Juan Manuel Moreno “que escurre el bulto” y al que en muchos casos ha sacado las castañas del fuego un Gobierno central “de rojos peligrosos socialcomunistas que comen niños”.