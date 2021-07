Andalucía confía en seguir compaginando economía y salud, y no prevé grandes nuevas restricciones

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha señalado este lunes que espera que las medidas de restricciones para frenar la incidencia de la pandemia de Covid-19, tras la reunión prevista para este martes del comité de expertos que asesora al Gobierno andaluz en esta crisis sanitaria, sean "similares a las que hasta ahora hemos ido adoptando", y se pueda "seguir intentando compatibilizar lo que es la actividad económica con la situación sanitaria".

Así lo ha trasladado el vicepresidente de la Junta en una atención a medios durante una visita a Almadén de la Plata (Sevilla), y a preguntas de los periodistas sobre la reunión, prevista para este martes por la tarde, del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, el conocido como 'comité de expertos' que asesora a la Junta en la pandemia, para revisar la situación epidemiológica y estudiar la posible adopción o no de nuevas medidas para hacer frente al empeoramiento de los datos de incidencia acumulada de contagios.

Juan Marín ha explicado que a primera hora de la mañana de este lunes ha hablado con el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien le trasladaba que este mismo día va a mantener "reuniones con representantes de epidemiología, de asistencia sanitaria, y también con los expertos económicos para hacer una valoración para mañana (este martes) llevar una propuesta al comité de expertos, como suele ser habitual".

"No sé si en algún caso puede ser restringida de alguna forma algún aforo o alguna limitación horaria", algo que "van a decidir los expertos", ha indicado el vicepresidente, quien en todo caso ha opinado que "la situación tiene que ser la de seguir intentando compatibilizar lo que es la actividad económica con la situación sanitaria", la "actividad económica, el turismo, con el sostenimiento y la garantía de la salud de todos los ciudadanos", en un contexto en el que, según ha insistido, en Andalucía no hay "una situación sanitaria de presión o extrema, como puedan tener en otros lugares", con 712 pacientes con Covid-19 hospitalizados en la región, según los datos actualizados este lunes.

Esto significa, según ha puesto de relieve Juan Marín, que el nivel de ocupación de las UCI por pacientes con Covid se mantiene "en torno al 6,5 por ciento", y el de las camas hospitalarias "no llega al 4 por ciento".

"En ese sentido tenemos cierta tranquilidad", ha comentado el vicepresidente de la Junta antes de advertir, no obstante, de que "sí nos preocupa el nivel de contagio que se está produciendo, especialmente entre la población más joven", si bien ya hay "casi un 63-64 por ciento de andaluces con una primera dosis de la vacuna inoculada, y aproximadamente más de 52 por ciento ya tiene incluso la segunda dosis", lo que "nos tiene que dar cierta tranquilidad", según ha apostillado.

En todo caso, "no debe dejar de preocuparnos la situación, y ahí es donde, ahora, tenemos que buscar ese equilibrio a la hora de tomar decisiones", ha abundado el vicepresidente, quien ha dicho que espera que "no haya muchas novedades" en la reunión del comité de expertos "con respecto a nuevas restricciones", si bien "no descarto ninguna, porque, evidentemente, al final la decisión la tienen los expertos, y nosotros --el Gobierno andaluz-- acataremos lo que ellos nos digan", ha querido dejar claro.

Marín también ha aprovechado para pedir "prudencia", porque "no podemos ver titulares como los que hemos visto este fin de semana", según ha comentado en referencia a incumplimientos de medidas antiCovid. El vicepresidente ha indicado que se "atrevería a decir que casi el 99 por ciento de los andaluces somos muy respetuosos y cumplimos con nuestras normas", y "una minoría no puede significar una mayoría", pero "algunas imágenes muchas veces muestran lo contrario", según ha lamentado.

"Hay que ser prudentes con el ocio nocturno, especialmente con ese control que tenemos que tener en la vía pública de las botellonas", ha continuado el vicepresidente, que ha apelado para ello a la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los ayuntamientos a través de las policías locales, si bien ha remarcado que "los principales" que "se tienen que hacer responsables de esa situación son los propios jóvenes".

Al respecto, Marín ha indicado que hay que concienciar de que "la nueva cepa" del coronavirus, "la Delta, es bastante explosiva, bastante más agresiva en el ámbito de cómo se contagia", aunque "no de la repercusión que está teniendo, afortunadamente, en mortandad y en hospitalizaciones, porque también afecta a una población más joven que reacciona de una forma distinta ante esa pandemia", según ha finalizado.