Andalucía oferta contratos sanitarios pero sin poner al día la bolsa de empleo, desactualizada desde 2020

La bolsa de empleo de los sanitarios andaluces está desactualizada desde octubre de 2020. Un problema que afecta lleno a los nuevos contratos o renovaciones que se pretenden hacer a partir de este mes tras la instrucción que ha elaborado la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la que ha tenido acceso este medio. Aunque el documento recoge el objetivo principal de limitar los contratos eventuales y “cubrir las necesidades asistenciales y organizacionales”, lo cierto es que la falta de actualización de la bolsa de trabajadores lastra las posibilidades de los profesionales de poder participar de este plan de la Consejería de Salud.

Andalucía amplía conciertos con la sanidad privada pese a las críticas del sector sanitario

Saber más

Un asunto complejo, que no es nuevo y que se enquista con la nueva instrucción. Los sanitarios cuentan con una serie de puntos que van sumando conforme a sus años de experiencia y un currículum en el que cuenta la formación que obtienen. Esta puntuación afecta directamente a la posición que tienen en la bolsa de empleo para poder acceder a otros puestos de trabajo dentro del SAS, siempre y cuando surjan ofertas que hagan uso de este listado de empleados públicos, puesto que a veces las contrataciones se hacen directamente a dedo, según confirman fuentes sanitarias consultadas. En este caso concreto, como la lista o bolsa de trabajadores tiene el baremo desactualizado desde octubre de 2020, los puntos que los profesionales han ido sumando en los últimos meses por su propio trabajo o por la formación extra que han adquirido, no cuenta.

Es decir, a día de hoy y hasta que se actualice la bolsa, la lista de puntuaciones de los sanitarios andaluces está tal cual estaba en otoño de 2020. Si un trabajador no ha estado empleado desde entonces y otro sí, el primero tendrá los mismos puntos que tenía al igual que el segundo, aunque este sí hubiese sumado más méritos a su baremo en el último año. Una realidad que, en la práctica, perjudica a miles de trabajadores que se verán por debajo en un listado que es básico para poder acceder a determinadas plazas y ofertas que sacan los centros hospitalarios a través del SAS. En la última instrucción, con fecha 29 de marzo, Salud quiere dotarse de más empleados con vinculaciones largas y recurrir menos a eventuales, pero sin tener la bolsa actualizada, muchos profesionales no podrán optar al trabajo que les correspondería en este plan de cobertura sanitaria.

“Agravio” para los sanitarios

Lo que es seguro es que tanto los que quieran acceder a una plaza de larga duración ya sean interinidades, eventuales de larga vinculación o sustituciones, así como los que opten a renovar por un corto periodo, se verán lastrados por el hecho de que su posición en la bolsa no está actualizada porque sus puntos de 2021 y de finales de 2020 no se han reflejado aún. Para Antonio Macías, portavoz de UGT Salud, esta situación supone “un agravio tremendo”. “La gente que ha estado trabajando durante la pandemia y que ha expuesto su vida, se encuentra con que no les valoran los servicios prestados”. Para este sindicalista también es una “afrenta” que los contratos de larga duración no los cojan “quienes en realidad tienen más servicios prestados”.

José-Pelayo Galindo, sindicalista en CCOO, va más allá y cree que “no está justificado” este retraso en la actualización. Va más allá porque recuerda que el listado ya tenía que estar actualizado no solo a 2021, sino también de los últimos meses de 2020. “En 2021 tenían que haber salido algunos listados provisionales de admitidos y excluidos y empezar a haber añadido méritos y sin embargo no ha salido. No entendemos ni compartimos ni consideramos que esté justificado este retraso”. Galindo recuerda que hay un “pacto de bolsa” que la Junta de Andalucía ha de cumplir para que se bareme cada año. “Pedimos a la Administración que saque los listados pendientes”.

“Al parecer, lo que nos traslada la administración es que conjugar la bolsa y la Ventanilla Electrónica de Profesionales es complicado y que el corte 2021 se tendrá que retrasar, con los perjuicios que esto ocasiona a muchos candidatos que esperan una actualización que les otorgue una posición más favorable en la bolsa”, estima Victorino Girela de CSIF. “Que no haya salido el listado del corte de este último año, es cierto, pero nunca ha estado ni siquiera el listado provisional publicado antes de mayo o junio del año siguiente, con lo que no es nada nuevo. Nuestra petición y exigencia es que se actualice cuanto antes la bolsa con el corte de 2021. Le hemos registrado escrito a la Administración pidiéndolo”. En ese sentido, José Sánchez de SATSE considera que la actualización se debería hacer “todos los meses” y que desde su sindicato ya han denunciado en otras ocasiones estos problemas de actualización recibiendo el respaldo de tribunales y jueces.

“El problema es que las comisiones de valoración encargadas de valorar los méritos que aportan los candidatos en Bolsa están mal dotadas. Muchas veces es una administrativa sobrecargada de trabajo la que hace casi todo el trabajo. En algunos casos las comisiones de bolsa tardan años en actualizar los baremos, algo que debería hacerse cada año. Este es un problema real, pero no es nuevo”, asegura Rafael Ojeda del Sindicato Médico. Este medio ha pedido explicaciones al SAS sobre este asunto, pero no ha obtenido respuesta. Por contra, fuentes oficiales sí dicen que Salud no se quita la responsabilidad sobre los contratos de refuerzo, sino que es un tema que sigue coordinando, aunque ahora son los centros los que lo gestionen.