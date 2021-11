Andalucía pide autorización judicial para implantar el Pasaporte Covid

La Junta de Andalucía ha pedido autorización judicial para obligar a la ciudadanía a la presentación de un 'certificado Covid' para el acceso a centros hospitalarios y residencias de mayores, es decir, para aquellas personas que realicen visitas o acompañamiento a los pacientes ingresados en estos centros. Así lo ha confirmado el Comité de Expertos reunido desde las 11.30 de la mañana de este viernes, justo después de que el propio presidente de la Junta de Andalucía adelantara que la decisión iba a ir en este sentido. También, el pasado martes, el consejero de Salud avanzó que la idea de la Junta era comenzar planteando la obligatoriedad de presentar el certificado o pasaporte Covid para el acceso a determinados eventos o a centros hospitalarios y residencias de mayores.

Jesús Aguirre, en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, defendió que "los informes técnicos nos avalan perfectamente", por lo que en la Junta esperan "conseguir el plácet" necesario del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para "empezar a utilizar el pasaporte Covid en determinadas situaciones".

Precedentes

No es la primera vez que Andalucía solicita esta medida. Recordemos que durante el pasado verano la administración andaluza sufrió ya un varapalo judicial por parte del TSJA, que rechazó el pasaporte Covid para entrar por la noche en los locales de ocio. El pasado mes de agosto, la Junta planteó en una orden limitar el acceso al interior de los establecimientos de esparcimiento y de hostelería con música a aquellas personas que pudieran acreditar estar en posesión del certificado Covid, o haberse realizado una PCR o test de antígenos con resultado negativo en las últimas 72 horas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Granada, denegó la ratificación judicial de esa medida, una decisión que posteriormente avaló el Tribunal Supremo. El consejero entiende que la situación ahora es distinta a cuando el TSJA rechazó esa medida de la Junta, ya que la posibilidad de vacunarse está al alcance "del 100 por cien" de la población diana --aquella mayor de 12 años de edad--, de forma que "quien no se vacuna es porque no quiere", según ha remarcado este jueves. Además, la solicitud del certificado Covid se ha limitado a los centros sanitarios y residencias.

Como ha hecho este mismo viernes Moreno, Andalucía culpa al Gobierno central de tener "17 modelos distintos" para esta cuestión. La realidad es que la justicia en diferentes comunidades está actuando de distintas formas, como en el caso de Galicia, donde este mismo viernes ha autorizado el uso del pasaporte COVID en la hostelería. En esta misma línea ha hecho declaraciones Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, que asegura que ha "demandado en la Comisión Europea un criterio unificado de todos los países miembros sobre el pasaporte Covid porque en ese caso no habría dificultades para implantarlo".

Una "llamada" a la ventilación

Junto a la propuesta del certificado Covid, el Comité incide en la necesidad de que se mantengan las medidas necesarias para evitar aglomeraciones de personas, la distancia interpersonal y las medidas preventivas de higiene de forma que se reduzca la posibilidad de contagios. El Comité también insiste en el mantenimiento del uso de la mascarilla en aquellos espectáculos públicos considerados eventos multitudinarios, aunque sean en exteriores, estableciendo medidas de sectorización de público y de los servicios que se ofrezcan.

De forma especial, se recomienda el mantenimiento de una adecuada ventilación en los espacios interiores de establecimientos públicos. Literalmente Aguirre ha hecho "una llamada a la ventilación". Para facilitar este hecho, la Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, elaborará una 'Guía de buenas prácticas de ventilación en establecimientos de hostelería y ocio nocturno'.

Andalucía en su conjunto permanece desde el pasado 21 de octubre en nivel cero de alerta sanitaria, lo que implica la supresión de límites de aforos y de horarios en comercios, hostelería y actividades de todo tipo. Sin embargo, l aumento de casos sigue al alza. De hecho, a finales de esta semana se han contabilizado más de 1.000 casos, cinco fallecidos y una incidencia de casos por cada 100.000 habitantes de 90, el dato más alto desde el pasado 14 de septiembre. Una tendencia que, desde la propia Consejería de Salud han calificado como "preocupante" aunque "no alarmante". De hecho, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, confía en que "la situación no tiene nada que ver con las anteriores olas".