Antonio Repullo asume la secretaría general del PP andaluz tras la renuncia de Dolores López para centrarse en Igualdad

El nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andalucía, constituido a principios del verano, ha provocado un movimiento previsible de nombres en la cúpula del PP andaluz: Dolores López Gabarro ha renunciado a la secretaría general del partido para centrarse en su labor como consejera de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad. Su puesto lo ocupará el cordobés, Antonio Repullo, para quien Moreno diseñó un cargo puente hacia la ejecutiva regional -coordinador general- en el congreso de Granada del que salió reelegido.

Loles López ha sido la número dos del PP andaluz los últimos ocho años, una etapa solapada a la de Juan Manuel Moreno, que depositó en ella su confianza tras ser designado presidente autonómico del partido por decisión expresa de Mariano Rajoy. La onubense ha formado parte de su círculo de estrecha confianza -la primera mujer en ocupar la secretaría general del PP andaluz-, aunque su peso político quedó difuminado con la sobreexposición de Elías Bendodo, portavoz del partido, luego portavoz del primer Gobierno de Moreno y siempre mano derecha del presidente.

El dirigente popular ha anunciado su renuncia este lunes ante la Junta Directiva del PP andaluz, máximo órgano entre congresos, con palabras de cariño hacia López y de ánimo hacia su sustituto. “En una conversación me trasladó su renuncia a la secretaría general del PP andaluz con generosidad, porque de su consejería dependen muchos colectivos vulnerables y quería centrarse en exclusiva. A mí esa decisión no me ilusionó, pero la entiendo y acepto su renuncia”, ha anunciado, minutos antes de hacerla subir a la tribuna para darle un abrazo.

Luego ha presentado a Repullo, que desde hace meses ya venía ejerciendo sus labores de dirección in pectore. El cordobés fue delegado del Gobierno andaluz en su provincia durante la última legislatura. Moreno lo encumbró a número tres del partido en el último congreso regional y le incluyó en las listas electorales por delante del entonces portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, finalmente rescatado para ocupar la Consejería de Justicia. La principal tarea de Repullo será coordinar la estrategia de campaña para las elecciones municipales de mayo, en las que los populares aspiran a arrebatar al PSOE su último bastión de poder institucional.

Reunión con los portavoces

La primera Junta Directiva del PP andaluz ha reunido a los consejeros de Moreno, diputados, presidentes provinciales, alcaldes. A puerta abierta ha intervenido el coordinador general del partido nacional, Elías Bendodo, con un discurso muy duro contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha relacionado “con el apoyo de los etarras”. Bendodo está ya enfrascado en su labor de campaña larga hacia las elecciones generales, previstas para final de año, con el cometido de llevar a la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo.

También Moreno ha subrayado el papel que jugará el PP andaluz en esa empresa, pero por ahora el presidente andaluz ha preferido “no hablar de las municipales” de mayo ni de las generales. El dirigente popular barrunta un otoño convulso y cargado de incertidumbres en el que se mezcla la pandemia del coronavirus, aún latente, la guerra en Ucrania y la escalada inflacionista que azota las economías europeas, singularmente la andaluza, que tiene un PIB más frágil que la media española.

Moreno ha insistido en que su intención es gobernar en diálogo permanente con el resto de fuerzas políticas y no hacer ostentación de su mayoría absoluta -58 escaños-, con la que puede sacar adelante cómodamente todas sus iniciativas legislativas. De entrada, el presidente convocará a los portavoces de todos los grupos parlamentarios a una ronda de contactos en el Palacio de San Telmo el próximo jueves para “dialogar juntos y compartir” iniciativas ante los retos que va a afrontar Andalucía, principalmente la sequía y la inflación.

Son dos asuntos que también ha priorizado este lunes el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, cuyo grupo ha registrado en el Parlamento dos proposiciones de ley al respecto: una para crear un grupo de trabajo que aborde medidas urgentes para amortiguar el impacto de la subida de precios en los bolsillos de la clase trabajadora andaluza, las pequeñas empresas y los autónomos; y otro para consensuar políticas e inversiones en infraestructuras hídricas para hacer frente a una sequía que nadie sabe cuánto se va a prolongar. En ambos asuntos, Moreno y Espadas parecen coincidir en el fondo, pero el presidente andaluz espolea al Gobierno de Sánchez con sus críticas y reivindicaciones, mientras el líder del PSOE-A le acusa de escudarse en la confrontación para no asumir las decisiones que le son propias por ostentar las competencias en materia hídrica que afectan al 60% de la población andaluza.