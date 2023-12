1,2 millones de euros de la UE, en riesgo si se incumplen los plazos de ejecución del Centro Paco de Lucía de Algeciras

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha aprobado una modificación presupuestaria para destinar, de manera nominativa, una suma superior a 200.000 euros para finalizar la ejecución del Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras a lo largo de 2024.

A juicio de Rocío Arrabal, parlamentaria socialista y portavoz municipal del PSOE en dicho Ayuntamiento, ello significaría que la Corporación da por imposible concluir las obras de construcción y los trabajos de musealización del edificio en la fecha en que vence la última prórroga concedida a este proyecto. Hasta ahora, se pensaba que era la del próximo 31 de diciembre pero según documentos consultados por Arrabal, el plazo finaliza este viernes día 15 de diciembre.

En este contexto, el PSOE no descarta que el gobierno municipal de Algeciras, con mayoría absoluta del Partido Popular, tenga que plantear un decreto de devolución de 1,2 millones de euros, ya ingresados en caja, y que se corresponden a dinero europeo previsto por la Iniciativa Territorial Integrada (ITI/FEDER), concedida en 2017, al mismo tiempo que se decidieron la de San Fernando, para el centro de Camarón de la Isla, y la de Chipiona, para el de Rocío Jurado, ambos ya operativos, aunque su presupuesto fue muy superior al destinado a Algeciras.

En los últimos días, se han intensificado las obras en la antigua jefatura de la Policía Local de Algeciras, al borde del Secano, la antigua carretera nacional 340 y no muy lejos de donde naciera, en la calle San Francisco, Francisco Sánchez Gomes: este sábado, habría cumplido 76 años si la muerte no se lo hubiera llevado por delante en Cancún, una década hará en febrero.

Una historia de retrasos

Desde que se concediera la ITI en 2017, bajo el mandato del PSOE al frente de la Junta de Andalucía, las obras se han ido retrasando por diversos motivos, dentro del ámbito de competencia municipal: desde la localización del emplazamiento a problemas de procedimiento administrativo con alguna licitación fallida y sucesivos hallazgos arqueológicos correspondientes a la etapa andalusí de Algeciras.

Tras diversos aplazamientos sobre la fecha prevista en la apertura del Centro –31 de diciembre de 2022 y 28 de febrero de 2023--, la delegada municipal de Cultura, Pilar Pintor, aseguró el pasado mes de agosto que las obras deberían concluirse a 31 de diciembre si el Ayuntamiento no quería perder la suma de 1,2 millones de euros, ya ingresada en las cuentas locales por parte de las instituciones europeas. La inflación ha disparado los costes y, presumiblemente, en la actualidad el presupuesto final se haya disparado.

El domingo 10, el Ayuntamiento emitió un comunicado público en el que reafirmaba la dotación de 1,2 millones de euros, aunque ya no se atribuían a la ITI europea, sino que se indicaba que un 20% de la cantidad estaba financiada a cargo de la Junta de Andalucía y el resto, según se considera ahora, “corre a cargo del Consistorio”, en contra de lo inicialmente previsto cuando la participación municipal era considerablemente inferior.

Sin fecha de inauguración

Este periódico ha intentado contactar repetidamente, aunque sin éxito, con Pilar Pintor, a la sazón parlamentaria andaluza, para consultar la actual situación del proyecto. La pasada semana, acompañó al alcalde, José Ignacio Landaluce, en una visita a lo que será el Centro y a la que se sumó Lucía Sánchez, hija del guitarrista algecireño y secretaria de la Fundación que lleva el nombre de su padre (la familia viene colaborando activamente en la futura dotación de elementos expositivos con los que contará este museo, que pretende conciliar su proyección cultural, educativa y turística).

En la visita, también estuvo presente la teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, y la delegada territorial de Salud, Eva Pajares, a la sazón algecireña, como representación de la Junta de Andalucía, cuya Consejería de Turismo, Cultura y Deportes se ha incorporado recientemente al Patronato de la Fundación. En la cita, no faltaron técnicos municipales y de la empresa adjudicataria de las obras. En un comunicado, el Ayuntamiento aseguraba que las mismas se encuentran en “su recta final”, pero no ha ofrecido plazo alguno para ello, ni tampoco se han anunciado fechas para su inauguración.

Por su parte, el alcalde puso en valor el papel de la familia en todo este proceso, y destacó la importancia de esta obra “y no solo por darle vida a uno de los edificios más representativo de Algeciras sino por hacer de él un gran centro dedicado a nuestro hijo más ilustre y genio de la guitarra Paco de Lucía. Vamos a darle el lugar que se merece”.

Landaluce, de hecho, explicó que “han sido muchos los trámites burocráticos y por fin entramos en la fase final de la obra que va a permitir dar un salto de gigante a la ciudad en materia cultural y de actividad gracias a un trabajo serio y coordinado con la Junta de Andalucía que nos apoya y entiende”.

“Desde la familia estamos muy satisfechos”

Por parte de la familia, Lucía Sánchez valoró muy positivamente el desarrollo de las obras y del futuro Centro de Interpretación que “va a convertirse en un referente en materia cultural tanto dentro como fuera de España”.

“Desde la familia estamos muy satisfechos y muy contentos con este proyecto y con el trabajo que está desarrollando el Ayuntamiento con el apoyo de la Junta; vamos en el camino correcto y muy pronto todos podremos disfrutarlo”, afirmó la hija del guitarrista algecireño.

Posteriormente, el Ayuntamiento mantuvo una reunión de trabajo con la familia para marcar las directrices de la futura gestión del centro. En su día, la propuesta museográfica fue asignada a la empresa Reina de Corazones, que no incluía en su licitación a asesores de contenidos. Sobre ello, trabajan ahora sus propios profesionales. El futuro centro, según han explicado, contará con seis espacios expositivos, una vez que se está finalizando el continente, que es de lo que se trata ahora. Bajo los epígrafes de El hijo de la portuguesa, El dueño de la guitarra, Genio del Flamenco, Algeciras es música, Guitarrista del mundo y Paco en imágenes, se intentará mostrar la geografía humana y musical del artista. El proyecto incluye también un auditorio, en un edificio anexo, cuyas obras llevan más retraso aunque, según reitera el Gobierno municipal, “avanzan progresivamente”.

“Reina de Corazones”, especializada en museología y comunicación, es una de las marcas registradas por Edwindo 4 Morcarlo S.L., una empresa que ya ha asumido otros proyectos similares al centro de interpretación Paco de Lucía de Algeciras, entre otros, el de Camarón de la Isla, en San Fernando; el del Castillo de Almansa, en Albacete; la dotación interpretativa de la Casa del Anfiteatro de Mérida o, también en el Campo de Gibraltar, la “Dotación interpretativa y ejecución del centro de interpretación de la Isla de Tarifa”. A su vez, cuenta con experiencia dilatada a nivel internacional, en países como Portugal o Perú. Y se ha hecho con otro proyecto de interés flamenco, el del Centro de Interpretación de Lola Flores, en Jerez de la Frontera.

Décimo aniversario

Tras la visita a las obras del Centro en Algeciras, el Ayuntamiento insistió en que el próximo año, con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la muerte de Paco de Lucía, la Junta de Andalucía ha mostrado su disposición a apoyar todas las actividades, encuentros y proyectos que vayan en la dirección de la promoción y el impulso del patrimonio cultural de Paco de Lucía. Del mismo modo, durante el mes de febrero, coincidiendo con el décimo aniversario de la muerte del guitarrista algecireño, se celebrará un amplio ciclo de actividades en Nueva York en torno a su figura. La universidad neoyorquina, por otra parte, celebrará un seminario también dedicado al creador de “Entre dos aguas” y se anuncian, junto a la publicación de dos nuevos libros biográficos, la publicación de una grabación inédita de Paco y de Pepe de Lucía, antes de sus discos como “Los chiquitos de Algeciras” y del concurso de cante jondo de Jerez de la Frontera, de 1962.

“Entramos en la fase final de la obra”, insiste Landaluce. Sólo que no se sabe cuánto durará esa fase.

No es la primera vez que Algeciras pierde fondos europeos

Si se pierde la subvención europea, afirma Rocío Arrabal, parlamentaria andaluza y portavoz del grupo municipal del PSOE en Algeciras, la devolución de los fondos será inevitable: “Los 1,2 millones de euros se ingresaron. Quizá pretendan acogerse a un programa nuevo, como solución, pero el dinero habría que devolverlo. Desde hace tiempo no pasan las certificaciones de obra del Centro de Interpretación, en la comisión municipal”.

La también secretaria general del PSOE de Algeciras ha afeado, por otra parte, al alcalde Landaluce que no haya tenido “reparo alguno” en “utilizar de manera tan descarada” a la familia del genial guitarrista algecireño para “montar un paripé e intentar tapar a estas alturas del proyecto, con una visita, unas fotos y una nota de prensa, las nefastas consecuencias de una mala gestión”.

“Ni la familia de Paco de Lucía es la responsable de los distintos retrasos que ha ido acumulando esta obra, obviamente, ni son ellos los que van a pagar las consecuencias de que haya que devolver 1,2 millones de euros si finalmente, tal y como parece, el centro no está abierto antes de que termine 2023”, ha advertido Arrabal, recordando que el cumplimiento de ese plazo era condición obligatoria para poder disponer el dinero de los fondos ITI-FEDER, que ya se ingressaron en las arcas municipales para financiar la mayor parte de este proyecto, y “sin el que podemos quedarnos en apenas veinte días, sólo porque el gobierno municipal del PP ha sido incapaz de hacer bien las cosas”.

La portavoz socialista ha instado a Landaluce a dejarse de “palabras rimbombantes” y a explicar con claridad qué va a pasar con ese dinero, cómo se va a pagar el 75 por ciento de la obra, que actualmente asciende ya a 1,6 millones de euros, si se cumplen los peores pronósticos y hay que devolver la mencionada subvención. “Que se deje de contar películas ahora sobre el apoyo de la Junta, porque ese apoyo se supone que existe desde 2017, y que cuente de dónde va a salir realmente el dinero que nos va a costar a los algecireños todo este desaguisado”, ha añadido Arrabal, recordando que la resolución y abono del 75% de la subvención concedida al Ayuntamiento de Algeciras para la construcción de este centro de interpretación (el 100% de lo solicitado) data del 17 de diciembre de 2018.

No sería la primera vez que Algeciras pierde fondos comunitarios: “Va a acabar –dice Arrabal-- pasando lo mismo que con el Barrio de la Caridad, un proyecto del que también se perdió dinero de fondos europeos, en ese caso 8 millones de euros, y por lo mismo, por no haber estado invertidos a 31 de diciembre”. Por no hablar del ambicioso proyecto de Lago Marítimo de la ciudad, ahora paralizado tras una sentencia del TSJA tras una denuncia por defectos en su tramitación legal.