El 1 de mayo más guerrero en Cádiz: "No queremos que la Bahía sea otro Benidorm"

Cádiz se ha echado a la calle en un primero de mayo que llega cargado de malas noticias. Con varias de las factorías en la picota, la ciudad ha salido para recordar a la patronal y a la clase política que queda mucho trabajo por hacer para evitar un desmantelamiento empresarial. Han tenido lugar dos manifestaciones en paralelo, pero la más simbólica era la que protagonizaban los trabajadores de Airbus de Puerto Real, sobre los que pesa la amenaza de un cierre inminente.

Cientos de personas han partido desde la planta puertorrealeña y han ido recogiendo a otros trabajadores de empresas cercanas y que también pasan por momentos complicados, como Alestis o Navantia. Era un 1 de mayo con una reivindicación que cobra un doble sentido, por ser el propio día del trabajador y por el momento crítico del sector industrial gaditano. Y esa lucha obrera ha vivido un momento histórico al ser la primera vez en la que una manifestación cruza a pie el Puente de la Constitución.

Uno de los grandes símbolos del Cádiz moderno ha sido el escenario de una reivindicación que ha tenido continuidad en el centro de la ciudad, en los Jardines de Varela. "Como no sea echándote a la calle, no se nos escucha. Esto es un desmantelamiento industrial de toda la Bahía y parece que nos vamos a quedar sólo para recibir a turismo. Siempre pensamos que Cádiz era el paraíso para nosotros, pero va a ser el paraíso del que viene y el infierno del que vive aquí", decía emocionado Juan, un trabajador de Airbus.

La solidaridad ha sido la nota predominante en un acto donde también han acudido trabajadores de la factoría de Airbus de El Puerto de Santa María. "Al final no sólo estamos pidiendo por el posible cierre de la factoría de Puerto Real, sino ya algo que se lleva demandando desde hace años: que se considere la aeronáutica un sector estratégico. Eso blindaría no sólo la matriz, que es Airbus, sino también toda la industria auxiliar, que supone muchos puestos de trabajo", explica Alberto Sierra, trabajador del CBC portuense.

"Parece que somos el culo del mundo"

Algunas lágrimas se han derramado en un grupo de trabajadores que lleva desde hace meses con el temor de quedarse en la calle y con una incertidumbre que no termina. María, familiar de uno de ellos, recuerda que "pedimos carga de trabajo para Airbus de Puerto Real y para toda la Bahía porque estamos muertos. Se olvidan de Cádiz y en el día 1 de mayo lo recordamos porque estamos en un momento crítico por los cierres que se pueden producir. Queremos que nos reconozcan a nivel nacional porque parece que somos el culo del mundo".

El Ayuntamiento de Puerto Real ha liderado en las últimas semanas las reivindicaciones para impedir otro cierre traumático y Alfredo Fernández, concejal puertorrealeño que marchaba como un manifestante más, lo grita a los cuatro vientos: "Puerto Real sale a la calle una vez más a reivindicar carga de trabajo, sostenibilidad en esa carga de trabajo y reivindicaciones sociales que se tornan históricas: fin de la precariedad laboral y mejoras en las condiciones salariales. Son responsables los políticos que tenemos en el Gobierno Central, son 61 diputados que pone Andalucía en el Congreso de los Diputados y que no están haciendo su trabajo porque siempre estamos en el vagón de cola de la industria. Se les debería caer la cara de vergüenza por aplaudir que se le den 400 millones a la planta de Airbus de Getafe mientras que en la Bahía de Cádiz se cierran plantas".

"Que no, que no, que no queremos que la Bahía sea otro Benidorm". Ha sido el grito de guerra de unos manifestantes que quieren frenar la sangría en una Bahía que se queda sin tejido industrial para quedarse únicamente como sector de servicio. Es la lucha que nunca acaba en una zona donde casi siempre es 1 de mayo.