Cádiz prescinde del oso perjudicado y de las princesas Disney en su cabalgata de Reyes: las redes los reclaman con guasa

La cabalgata de Reyes de Cádiz de 2022 dejó el listón muy alto. Probablemente, no para los organizadores, pero en toda España se habló de lo acontecido en un desfile que sigue dando que hablar casi un año después. Cuando se ha sabido que el Ayuntamiento gaditano ha querido darle un toque más solemne a la cita de 2023 han corrido ríos de tinta entre los que echarán de menos al célebre oso perjudicado y a unas princesas Disney de lo más peculiares.

Ese oso con el cuello torcido provocó que la cabalgata fuera trending topic en su día. Aquello no le hizo ninguna gracia a Lola Cazalilla, concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento. “Que en esta tierra tengamos la bendita capacidad de reírnos de casi todo no justifica que desde otros lugares pretendan reírse de nosotros como tantas veces se ha hecho. De eso ya, ni mijita”.

Quizá por eso se ha descartado que en la próxima cabalgata aparezcan esas figuras que se hicieron virales. “El oso quedará en el imaginario colectivo, pero no nos gustaría que se centrara ahí. Porque verdaderamente trabajamos en una apuesta nueva, colorista, muy brillante y muy mágica para los niños y las niñas, con mucha calidad en las animaciones. Y eso quedaría eclipsado si volviésemos a incidir en estas anécdotas”.

Pero ni en Cádiz ni en las redes sociales se deja de hablar del oso ni de las princesas. No estará en el cortejo del 5 de enero, pero sigue teniendo un protagonismo extraordinario. Se ha visto esta misma semana en el hospital Puerta del Mar de la capital gaditana, que en el estreno de su alumbrado navideño mostraba un oso gigante y bromeaba con la milagrosa intervención que lo ha curado del problema cervical que mostraba en la cabalgata.

Las alusiones al mamífero son constantes e incluso aparece un perfil en Twitter del propio oso. “Faltaría 1 mes para mi reaparición en la cabalgata de Cádiz. Pero no va a poder ser. Al parecer tengo demasiado protagonismo. Y esa no es mi intención. En el desfile pensaba devolver todo el cariño que me habéis dado todo este tiempo”, dice en su cuenta y las reacciones en Twitter son muy divertidas.

Hoy cumplo 11 meses. Faltaría 1 mes para mi reaparición en la cabalgata de Cádiz. Pero no va a poder ser. Al parecer tengo demasiado protagonismo. Y esa no es mi intención. En el desfile pensaba devolver todo el cariño que me habéis dado todo este tiempo. El día está gris 🥺🐻‍❄️↩️ pic.twitter.com/JGSzFwVTDS — @osodecadiz (@osodecadiz) 5 de diciembre de 2022

Twitter, no os quiero alarmar ahora que se acercan las Navidades, pero Cádiz planea prescindir del oso perjudicao. pic.twitter.com/FO9Y8el0GT — Pedro J. Ramos (@pjnosolorol) 14 de diciembre de 2022

No puede ser que el @osodecadiz no salga este año, vaya decepción .

Reivindico desde aquí que el oso vuelva este año , por aclamación popular . https://t.co/rUnMSLJrmC — Araceli Orozco Cozar (@Aracelioroz) 14 de diciembre de 2022

Cádiz está hablando y lo tiene claro pic.twitter.com/pBwOd0miwf — Pedro Espinosa (@pedrofespinosa) 10 de diciembre de 2022

Incluso José Guerrero, El Yuyu, el conocido comunicador y chirigotero gaditano ha abierto en Change.org una petición para que el oso vuelva a la cabalgata: “Vamos a firmar esta importante petición, señoras y señores. Viva el Oso de Cádiz. Alcalde, haga usted posible su retorno, que sería un pelotazo y el oso se lo merece”.

Pero la cosa no se queda en la ausencia del oso en la cabalgata, porque también se está hablando mucho de vacío que dejarán esas princesas de un parecido bastante cuestionable a las de Disney. Sus rostros desencajados provocaron múltiples reacciones y en Cádiz ha habido una encuesta realizada por el periodista Pedro Espinosa, de la Cadena Ser, en la que salió que el 71% de los participantes se decantaban por la opción de que “sin ellas no hay cabalgata”.