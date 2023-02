Una concentración para pedir el indulto de Pedro Pacheco: “Se lo darán después de las elecciones, le tienen miedo”

Más de mil personas respaldaron este sábado en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera la concentración convocada por la Plataforma Pro Indulto a Pedro Pacheco, formada por 20 colectivos sociales para pedir que se levante la inhabilitación que pesa sobre el exalcalde jerezano para acceder a cargos públicos. Pacheco ingresó en la cárcel de El Puerto III por la contratación irregular de dos asesores y también fue condenado por unas obras realizadas en la casa de El Rocío en Almonte. Ya eso lo ha superado y no descarta presentarse a las próximas elecciones municipales, pero necesita un indulto que ha sido reclamado por sus incondicionales.

El exalcalde de Jerez Pedro Pacheco solicita el indulto al Gobierno para su condena de inhabilitación

En el acto han estado apoyándole políticos contemporáneos del jerezano como Alejandro Rojas Marcos, Antonio Ortega o el puertorrealeño José Antonio Barroso. Todos coinciden en que la pena que ha pagado Pacheco ha sido demasiado dura y subyace la idea de que la frase “la justicia es un cachondeo” que pronunció a mediados de los ochenta le ha costado muy cara.

“Me han puesto un traje especial, un traje invisible que me impide moverme y por tanto me niegan la posibilidad de que vuelva a la vida política. En todo aquello que pueda ser útil para que Jerez salga de este boquete, podéis contar conmigo. Si los andalucistas creen que puedo ayudar a sacar del boquete al andalucismo, que sé que resurgirá con fuerza, que cuenten conmigo. No me voy a quedar en mi casa”, dijo en el acto Pacheco, que en 2021 solicitó el indulto al Gobierno para su condena de inhabilitación.

En la concentración se pedía el indulto para él una vez que ha entrado en vigor la reforma del Código Penal y la modificación del delito de malversación. Antonio Ortega, exdirigente del PA, considera que Pacheco “merece más respeto porque ha sido un hombre que ha hecho el Jerez que hoy conocemos”.

“No se ha usado el mismo criterio”

Rojas Marcos se manifestó en la misma línea y dijo en su intervención que “la justicia no es una ley ni una sentencia, es un valor moral y hay sentencias justas e injustas. Aquí ha habido discriminación y no levantaré la voz porque a los catalanes les traten bien, pero aquí con Pacheco no se ha usado el mismo criterio. Está en la calle gente que ha robado como la familia de Jordi Pujol y a Pedro no le pueden regatear sus derechos”.

“El rey emérito, con el dinero que ha robado, en vez de declararlo se lo lleva a Dubai. ¿Han oído ustedes a la clase política quejarse por eso? ¿No se nos cae la cara de vergüenza? A Pedro no le dan el indulto porque es rebelde y un político como él no se puede desaprovechar”, añadió.

José Antonio Barroso, exalcalde de Puerto Real, ya llamó “ladrón” al rey Juan Carlos hace muchos años y ahora ha apoyado a Pacheco porque “hay que denunciar una tropelía cometida con un hombre que siempre fue un alma libre y que se ha convertido en un objetivo del sistema. La proporcionalidad es esencial en el ejercicio de la justicia y no hay proporción entre las faltas administrativas de Pedro, que tenían el aval del interventor del ayuntamiento, y la pena que se le aplica”.

El apoyo de la calle

Pero en la concentración no sólo estaban presentes personas ligadas estrechamente a la política. También se dieron cita ciudadanos de la calle que quisieron mostrar su apoyo a Pacheco. Antonio Gálvez, uno de los portavoces de la Plataforma, dijo que “fue, es y será el mejor alcalde de Jerez” y provocó una lluvia de aplausos.

“El indulto se lo darán cuando pasen las elecciones, le tienen miedo”, decía convencido Juan, un hostelero de Jerez que pasaba por la Alameda del Banco en el momento de la concentración y que mostraba sus respetos al político.

Antonio, un seguidor de Pacheco, aseguraba por su parte que es “el mejor del mundo para Jerez de la Frontera y como se presente, que se prepare más de uno. Con Pedro, Jerez era mundialmente conocido como nunca ha estado”.