La mujer que se enfrentó a la tanqueta en Cádiz, a juicio: “No me declaro culpable porque no he hecho nada”

Raquel Rodríguez ha acudido este martes al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto Real acusada de un presunto delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su caso ejemplifica la defensa de los trabajadores en la huelga del metal de Cádiz y la crítica a la intervención policial que se hizo viral en las redes hace casi un año.

No ha estado sola. Raquel ha contado con el apoyo de diferentes colectivos que se han unido en contra de la represión policial y que han pedido una retirada de cargos que finalmente no se ha producido. Raquel recibió la propuesta de asumir la culpabilidad con un pago de 850 euros, algo a lo que se ha negado. Por ello tendrá que enfrentarse al juicio en sí, que será en el Juzgado de lo Penal de Cádiz el 18 de mayo de 2023.

“El fiscal ha trasladado mi decisión a la jueza. Yo sigo con mis ideas claras porque no he hecho nada. El foco se ha trasladado al eslabón más débil, que es la clase trabajadora. Yo sólo he defendido mi barrio obrero, que luchaba para mantener sus puestos de trabajo. Después de todo lo que pasó en noviembre de 2021, no se ha depurado ninguna responsabilidad a ningún estamento púbico después de una invasión a un barrio obrero. La idea es perseguirnos judicialmente”, señala Raquel a este periódico.

La jueza no ha aceptado las pruebas que ha aportado y que la mostraban como la víctima de la situación: “He aportado un parte de lesiones, el certificado del mes que he estado de baja, la prueba de los meses que he tenido que estar con inhaladores por los gases lacrimógenos que me lanzaron y vídeos donde se ve que nos agreden a mí y a otras personas. Pero la jueza dice que todo eso no es importante”.

La trabajadora subraya las sensaciones que ha tenido en el juicio: “Dentro del juzgado he presenciado un ambiente hostil, de esa supremacía de la jueza sobre la clase trabajadora. En ningún momento se ha dignado a mirarme”.

“Con una 'Ley Mordaza' no hay democracia”, gritaban en las inmediaciones de los juzgados el centenar de personas que apoyaban a Raquel. Allí estaba sus hermanas, Carmen y Lola, que han pasado por momentos complicados en estos meses desde que se produjera el incidente en la huelga del metal.

“Para que el pueblo no se levantara”

Carmen Rodríguez pasó el mal trago de ver cómo detenían a su marido delante de su hija en esos movimientos policiales que se produjeron una vez que se llegó a un acuerdo para poner fin a la huelga. “Íbamos hacia el colegio, se pararon dos furgones de la policía y vi que lo estaban apresando contra la pared. Fue en pleno horario escolar aunque ellos lo negaran a la prensa. Yo les pregunté qué estaba pasando y un policía me dijo que esto lo hacían para que el pueblo no se levantara. Se le acusaba de desorden público, pero lo único que han hecho mi marido y otros es defender sus puestos de trabajo”.

En la misma línea se expresa Lola Rodríguez, que celebra que Raquel se siente “muy arropada por la sociedad civil y por muchos colectivos”. “Se ha cometido una injusticia con ella por culpa de la 'Ley Mordaza', que va en contra de la clase trabajadora y no deja que nos expresemos. Ella hizo lo que hicimos otros vecinos del barrio porque la policía no dejaba que los trabajadores se manifestaran. No dejaban de disparar muy cerca de los tres colegios que tenemos en el Río San Pedro. Era una ocupación de nuestro barrio y ella intentó echar a los policías, que estaban usando una tanqueta que sirve para intimidar”.