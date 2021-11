Sindicatos y patronal alcanzan un principio de acuerdo para poner fin a la huelga del metal en Cádiz

Después de 10 horas de negociaciones a lo largo de este miércoles, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal del metal han alcanzado un principio de acuerdo tras nueve días de huelga. Aún no han salido de la reunión y, como explica una fuente sindical, "no se ha firmado nada". Después, el texto con los detalles (que aún no está escrito) tendrá que ser ratificado con las asambleas de los trabajadores. Fuentes sindicales aseguran que a esta hora de la noche están en un receso y se sigue negociando.

🎙 PODCAST | Cádiz está quemada

Saber más

Sin embargo, ahí quedan los nueve días de huelga en los que se ha mostrado a un pueblo harto de tanta precariedad laboral. Nueve días con barricadas, piquetes informativos y conflictos con la policía. El objetivo era que quedara clara la indignación de los trabajadores desde un primer momento y a fe que se ha conseguido porque en todo el país han tomado conciencia de la situación de la industria del metal en Cádiz y de la provincia en general.

Después de unos paros generales en forma de aviso, la huelga indefinida comenzó el día 16. Los primeros días estuvieron marcados por las movilizaciones en la Avenida de Astilleros de Cádiz. Una de las principales arterias de la ciudad quedaba colapsada y, con ella, el tráfico de buena parte de la capital gaditana. Empezaba a quedar muy claro que la cosa iba muy en serio. Ya no se trataba de concentraciones en los aledaños de las plantas de las grandes empresas de la zona. Había una firme intención de hacerse notar.

Era una huelga que afectaba a las empresas auxiliares, que llevaban tres años persiguiendo un nuevo convenio. Uno con mejores condiciones y que, además, se cumpla. Los trabajadores habían enseñado los dientes y quedaba por ver la actuación de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que estaban bajo sospecha por algunas de las pymes después de su actuación en la negociación del cierre de la planta de Airbus de Puerto Real.

El cariz de los acontecimientos, con altercados diarios, provocó que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía solicitara una reunión entre los sindicatos y la FEMCA (Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz). El miércoles 17 se produjo el primer encuentro entre las partes con el ente autonómico como árbitro de la contienda. Las posturas estaban alejadas, tanto como en los meses de conversaciones anteriores.

La primera propuesta de los empresarios ofrecía un periodo de vigencia de 2021 hasta 2024, con un incremento salarial del 2% en cada año (en el caso de 2021 con carácter retroactivo desde el 1 de junio) salvo en 2024, que habría un 2,25%. Al término de este intervalo, si el IPC hubiera sido superior a estos porcentajes, se abonaría en un pago único el diferencial entre el alza del coste de la vida y el incremento salarial.

A continuación se lanzó una segunda propuesta, con un año menos de vigencia, hasta 2023. En este caso, se recogería un alza salarial del 2% en cada ejercicio. Al mantener los sindicatos como exigencia la revisión anual de las tablas salariales, los mediadores lanzaron su propia propuesta con un incremento del 1,5% a aplicar en 2021, elevándose al 1,75% en 2022 y 2023. Todas las opciones fueron rechazadas por los representantes de los trabajadores, que querían un convenio de sólo dos años, con la exigencia de que se traslade cada año a las tablas salariales el incremento del IPC real.

La primera semana de huelga no aclaró el panorama y la segunda se inició con la sensación de que los dispositivos policiales no iban a permitir que se cortaran los accesos a Cádiz. Los trabajadores empezaron el lunes a denunciar cargas "indiscriminadas" y la barriada de El Río San Pedro se convirtió en el epicentro de los enfrentamientos, cerca de las factorías de Dragados y de Navantia Puerto Real. Aparecieron las tanquetas y la imagen circuló por todo el país.

Parecía evidente que las fuerzas de orden habían intensificado sus acciones y quedó demostrado en la manifestación del martes, más concurrida y accidentada que la del pasado sábado.

En paralelo, ha habido cinco reuniones de negociación. Cinco de ellas con ruptura entre los asistentes y claro desacuerdo. Parece que tras esta larguísima sexta reunión, con la mediación de la Junta, la luz se ve al final del túnel.