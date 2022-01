Palabra de Cádiz para hablar en “gaditano puro”: esta exposición es “un bastinazo”

Guachisnai, jartible o bastinazo. Jindoi, borricate, ajogaílla. El habla de Cádiz es de lo más particular. Todas estas palabras aparecen en lo que se llama "la biblia del gaditanismo"; o lo que es lo mismo, el libro El habla de Cádiz, escrito por Pedro Payán Sotomayor en 1983, y gracias al que se dio visibilidad a un léxico muy singular. Han aparecido varias ediciones y diferentes actualizaciones desde entonces. "Cádiz es creadora de lenguaje, de un lenguaje que además exportamos. Y hay palabras que ya estaban ahí, pero que adquieren otro valor", señala el profesor Pedro Payán.

En homenaje al trabajo de Payán, a la lengua en general y como reclamo para promocionar la candidatura de la ciudad como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española en 2025, una exposición rescata y exhibe las palabras más genuinas de Cádiz en el Mercado Central de la ciudad. Es la muestra Palabra de Cádiz. No es mal sitio porque al pasear cerca del mercado a hacer algún mandao es inevitable fijarse en esa fachada con colores llamativos y con términos que pueden resultar indescifrables para los visitantes. Por eso es bueno aprender que si se tiene que realizar una reparación de poca monta mejor pedir un chapú. Eso le ha pasado a Arturo, un veterano turista que cruza la Plaza de las Flores, que "gracias a esta exposición me estoy enterando de lo que significan estas palabras y me ha llamado mucho la atención. Ahora me siento más cerca de la idiosincrasia de Cádiz". El mundo del Carnaval, cómo no, da mucho juego en este universo lingüístico y todo buen aficionado sabe que un cajonazo lo recibe aquella buena agrupación que recibe un palo por el jurado de turno del Gran Teatro Falla.

La de veces que te han llevado así cuando eras pequeño, y la de veces que has llevado así a tus hijas, porque #SuenaACádiz#EsMiLengua pic.twitter.com/wSm2uRTfMG — CongresoLenguaCádiz (@CadizLengua) 21 de enero de 2022

El alcalde de la ciudad, José María González Kichi, resume la candidatura en el texto que acompaña a la exposición: “Cádiz, que nunca fue frontera, sino puente, tanto al sur con África como al oeste con América, se construyó también a través de las palabras de tantas civilizaciones que se quedaron a vivir aquí para siempre”.

La candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española fue una iniciativa de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) que ahora lidera el Ayuntamiento de Cádiz y tiene su reflejo en una amplia programación, eventos y reuniones que comenzaron en 2021 así como una marca propia que se ha plasmado en una web (www.congresolenguacadiz.com), con presencia en las redes sociales, el medio de difusión empleado para llegar al público general.

Está previsto que en el próximo Congreso Internacional de la Lengua, a celebrar en Arequipa, Perú, se anuncie la sede del siguiente evento, el de 2025. La decisión será tomada por el Instituto Cervantes y las Academias de la Lengua Española de todo el mundo.

Y el que no quiera perder detalle del evento o sobre cualquier asunto tendrá que estar al liquindoi.