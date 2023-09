“Procesión pirata”, “procesión ilegal” o, simplemente, “procesión civil”. Cádiz está aprendiendo a asimilar este concepto que ya se ha dado en otras ciudades, pero que no había llegado hasta ahora a la localidad gaditana. Está anunciada para el día 23 de septiembre una procesión que va a salir desde un edificio público de la ciudad, concretamente el Palacio de Congresos. Esta cita está promovida por el Grupo de Fieles de María Santísima de la Consolación y ha provocado incluso un enfrentamiento a nivel político.

Juana y Darío, la madre y el hijo que madrugan para alimentar a aguiluchos en peligro de extinción

Más

Adelante Izquierda Gaditana ha lamentado que el Ayuntamiento de Cádiz facilite la salida de una procesión que considera religiosa de un edificio público y critica que ni el alcalde Bruno García (PP) ni todo su Equipo de Gobierno respeten la laicidad de los espacios públicos. Este partido político, en la oposición, critica que sea la segunda vez ya, en menos de un mes, que el Equipo de Gobierno “no respeta la laicidad de los espacios públicos de la ciudad porque primero facilitó la instalación de una capilla en una garita histórica de la muralla de Cádiz hace tan solo dos semanas a petición de una asociación religiosa de carácter privado”.

El partido que aspiraba a continuar al frente del Ayuntamiento de la ciudad tras la salida de Kichi afirma que el Partido Popular está “dando pie a que espacios de titularidad municipal sean copados para actividades religiosas que deben impulsarse, en todo caso, desde el ámbito privado y nunca deben desarrollarse en espacios de una administración pública”.

Desde el Ayuntamiento no ha habido una respuesta oficial al respecto. Se limitan a decir que se va a autorizar el uso del Palacio de Congresos a través de la empresa municipal Cádiz 2000, que es la gestora del inmueble, y que la petición del Grupo de Fieles de María Santísima de la Consolación será tramitada como la de cualquier asociación si cumple con la normativa.

En Cádiz va a salir una procesión religiosa de un edificio público municipal.



¿Tú lo ves lógico? Pues yo tampoco pic.twitter.com/EJYkxkqVSz — Lorena Garrón Rincón (@LorenaGarron) September 20, 2023

José Carlos Teruel, teniente de Alcalde, salió al paso de una publicación de Lorena Garrón, de Adelante Izquierda Gaditana en la red social X. “En Cádiz va a salir una procesión religiosa de un edificio público municipal. ¿Tú lo ves lógico? Pues yo tampoco”, decía. Teruel le recordó que estando Kichi de alcalde en 2022, su partido accedió a recoger una Cruz de mayo en el Baluarte de la Candelaria, también un edificio municipal.

Lo de recoger una cruz de mayo en el Baluarte de la Candelaria…



La Cruz no es religiosa? El Baluarte no es municipal?



Y además eran jóvenes… No estaba enterada la concejala de juventud ? pic.twitter.com/mfLjDowKKo — José Carlos Teruel (@jctbcdz) September 20, 2023

Qué es una procesión civil

El Grupo de Fieles de María Santísima de la Consolación dispone con una imagen de la Santísima Virgen, obra del escultor cordobés Alfonso Castellano, que está bendecida y es independiente de la Iglesia. Las procesiones civiles y no religiosas se caracterizan por no tener un templo desde donde salir, puesto que no forman parte de ninguna parroquia. Rinden culto a una imagen, pero no participan en la procesión sacerdotes, como sucede en las religiosas.

Ha trascendido que en el Obispado de Cádiz no gusta que recorra las calles de Sevilla una procesión de esta índole y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías no se quiere hacer ningún comentario al respecto. Pero en la sociedad gaditana no se termina de entender lo de una procesión civil cuando el protagonismo es para la imagen de una virgen y, además, estará acompañada por una banda de música, lo que le confiere un carácter religioso tradicional.

“Hay mucha ignorancia”

Detrás del Grupo de Fieles de María Santísima de la Consolación está Jesús Cruz, la persona que ha liderado esta iniciativa. En conversación con este periódico señala que “sobre esto hay mucha ignorancia y he leído cosas que son para reírse. Yo puedo entender el estar o no de acuerdo, pero con un mínimo de sensatez”.

“Yo encargué una dolorosa a Alfonso Castellano Tamarit en pleno confinamiento de 2020. Le encargué la talla y cuando vimos la calidad artística pensamos que no era para quedarse en una casa particular. Alquilé un local y después de adecuarlo en plan capilla pusimos allí a la virgen. Un párroco amigo la bendijo con una pequeña misa y se quedó allí expuesta, recibiendo culto particular. Todos los viernes le ponen flores y todo el que pasa la ve”, relata.

“Cuando vimos que la virgen estaba cogiendo un carisma importante, las personas que estamos al frente tuvimos a bien constituir una asociación civil para trabajar y hacer eventos benéficos para recaudar fondos. Los mismos devotos son los que nos dijeron que por qué no la sacábamos, no dejarla solo en la capilla. A partir de ahí empezamos a trabajar en la salida de virgen. Nosotros estamos fuera de la Iglesia por diferentes motivos, pero en Sevilla es muy común. El revuelo es porque es una imagen nueva y un paso nuevo, pero está hecho con mucho cariño y devoción y hay detrás un trabajo duro para que salga como la virgen se merece”, finaliza.