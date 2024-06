La cancelación de un reportaje sobre los diez años de Felipe VI desata las protestas de los periodistas de Canal Sur

Canal Sur canceló la emisión de un reportaje del programa Los Reporteros -una especie de informe semanal con temas de actualidad- previsto para el sábado 15 de junio sobre el relevo en la Corona de España.

La cancelación de la pieza, que abordaba la abdicación de Juan Carlos I y la posterior proclamación de Felipe VI aprovechando el décimo aniversario, ha enervado a todos los trabajadores del programa de reportajes de la cadena pública andaluza que, por primera vez, emitieron un comunicado repudiando la decisión de la dirección de Informativos y defendiendo su trabajo. Buena parte de sus compañeros de Canal Sur Televisión se han unido este miércoles a una concentración de apoyo para denunciar la “censura” en la cadena pública. Veteranos del programa informativo, el más respetado y reconocible de la cadena, aseguran que es la primera vez que ocurre en sus 35 temporadas de emisión.

La dirección general del ente niega “veto o manipulación”. Asegura que levantó la pieza porque no cumplía el principio de actualidad periodística y pasaba de soslayo por hechos relevantes protagonizados por el monarca en estos años, todos ellos beneficiosos para su imagen y la de la Monarquía. “No abordaba los asuntos principales que han marcado el reinado de Felipe VI y se centra casi en exclusividad en los motivos de la abdicación de Juan Carlos I que no eran el motivo del encargo ni la efeméride”, abunda el comunicado difundido por la cadena pública, que ha caldeado aún más los ánimos. Para Los Reporteros, ambos hechos están relacionados y la pieza cumple por tanto con cualquier requisito periodístico.

Preguntado sobre el asunto, Juan de Dios Mellado (director general de RTVA) se remite al comunicado. Y añade: “Hay distintos puntos de vista sobre un reportaje, como pasa en cualquier medio de comunicación. Llevo 30 años trabajando en medios de comunicación [fue director de La Opinión de Málaga de 2010 a 2018], me han tirado reportajes a la basura, me he cabreado y no pasa nada”.

“Es un reportaje que no hablaba de los diez años de reinado. Su percha era esa efeméride, y no se abordaba”, explica a elDiario.es Andalucía Carmen Torres, directora de informativos de Canal Sur, quien también se remite a las explicaciones de la dirección general. Torres asumió la dirección de los informativos tras el cese, en enero de 2021, de Álvaro Zancajo, quien protagonizó una convulsa etapa previa con varios fundidos a negro, y que la había fichado para la delegación de Madrid.

Nada más asumir el cargo, fue señalada por el Consejo Profesional, que aseguró que había recibido quejas de trabajadores denunciando “presiones de la delegada” que provocaron que fueran “coartados en su deber de informar con objetividad, veracidad e imparcialidad”.

La dirección de Canal Sur se ampara en el artículo 10.1 del Estatuto Profesional, según el cual corresponde a la Dirección de Informativos dirigir, organizar y coordinar el contenido de los programas informativos. El artículo 10.2 recoge que la facultad para decidir sobre la emisión de informaciones o “materiales informativos” la tienen los y las responsables de informativos, que deben dar explicaciones a los autores y jefes de sección.

“Entendemos que la no emisión de este reportaje supone un daño irreparable a un programa histórico y con prestigio, como es Los Reporteros, y también a Canal Sur, nuestra televisión pública”, señala por su parte el comunicado conjunto emitido por el Comité Intercentros (representación sindical de los trabajadores) y el Consejo Profesional (encargado de velar por el cumplimiento del Estatuto profesional y los principios de Canal Sur), que calificaron la cancelación de “arbitraria”.

Una parte de la plantilla se ha concentrado el miércoles por la mañana en la sede principal de Canal Sur, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) bajo el lema #NoCensuraEnCanalSur. Habían sido convocados por el Comité Intercentros y el Consejo Profesional de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA), que llevan años denunciando la progresiva pérdida de pluralidad en los espacios informativos del ente y una selección de temas y enfoques alineada sistemáticamente con las posiciones del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP).

La justificación de Canal Sur

En las explicaciones de la dirección se relacionan algunos “hechos relevantes” que el reportaje omitía o por los que pasaba “de puntillas”, y que a su juicio deberían haberse destacado: “La asistencia a una manifestación antiterrorista por primera vez de un jefe del Estado (agosto de 2017)”, “el discurso televisivo tras el referéndum ilegal del 1-O (octubre de 2017)”, el acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución (diciembre de 2018), el “histórico viaje a Cuba en noviembre de 2019”, las “medidas en favor de la regeneración y transparencia”, su papel en la pandemia, la recogida en Sevilla de la medalla de honor de Andalucía por su “ejemplar defensa de la unidad de España” (junio de 2021), el apoyo de la monarquía a los vecinos de La Palma, la jura de la Constitución y la formación militar de la Princesa Leonor o el “papel desempeñado por Letizia en la estrategia de fortalecimiento de la monarquía tras la herencia recibida de Juan Carlos I”.

La dirección de Canal Sur afea a Los Reporteros que aluda a la retirada de la asignación económica anual al Juan Carlos I y a la realización de una auditoría externa a las cuentas y la publicación de un código ético para todo el personal de la Casa, pero no detalle otras medidas como que “el actual monarca renunciara a la herencia que le corresponda de su padre en su día o la publicación de su patrimonio personal”.

La visión de Los Reporteros es diametralmente opuesta, pues defiende que el reportaje contextualiza con rigor las circunstancias de la proclamación de Felipe VI tras la abdicación de su padre. El guion está centrado en conectar esos hechos, que habrían condicionado las grandes decisiones del nuevo rey, una de cuyas tareas fundamentales ha sido “recuperar la confianza” de los ciudadanos, ofreciendo más transparencia y distanciándose de su padre y su cuñado.

Los Reporteros defiende la pieza

Entre los profesionales del ente y la dirección hay también divergencias en la cronología de los hechos y, por supuesto, en su interpretación. Según Los Reporteros, el programa trabajaba desde marzo en un reportaje que aprovechaba “dos aniversarios relacionados entre sí”: la abdicación y la proclamación de Felipe VI. El 21 de mayo, la directora del programa recibió una propuesta por parte de la dirección de Informativos que encabeza Carmen Torres: un reportaje “sobre los diez años de reinado de Felipe VI”. A lo que se respondió que ya se trabajaba en un reportaje, “Un país entre dos reyes”, y la dirección de informativos no pidió más explicaciones.

El 3 de junio, el equipo envío un correo con las previsiones de la escaleta del programa del 15 de junio. Allí aparecía la pieza: “Diez años de la abdicación de Juan Carlos, diez años de reinado de Felipe: analizamos las claves de la abdicación y la figura de Felipe VI”. Los responsables del programa incidieron posteriormente en el contenido y enfoque del reportaje, hasta el punto de que en el programa previo la presentadora lo anunció así: “El sábado próximo dedicaremos nuestro programa a un momento histórico excepcional: la abdicación del Rey Juan Carlos I y la subida al trono de Felipe VI hace ahora diez años. ¿Qué motivos llevaron a este relevo? ¿A qué retos se enfrenta la monarquía en nuestro país?”.

Nada ocurrió hasta que faltaban apenas un par de fechas para el día de emisión. El jueves 13 de junio la directora de informativos llama a la directora del programa, y le dice, según Los Reporteros, y le expresa su disgusto porque en el guion se habla de los motivos de la abdicación y no de Felipe VI. La directora del programa defiende el reportaje y ofrece completarlo. Para entonces, la nota de prensa, los pasos y la promo ya estaban hechos.

El 14 de junio, a las dos de la tarde, la editora recibe un correo de la directora de informativos. “A la vista de que el reportaje elaborado con motivo del décimo aniversario del reinado de Felipe VI apenas aborda esta efeméride ni este periodo histórico vamos a posponer su emisión”, le dice. Paralelamente, la redactora jefa le dice que el reportaje no se emite porque coincide con el partido de vuelta de los playoff de ascenso a Segunda División entre Nástic de Tarragona y Málaga CF.

La dirección de Canal Sur ha dado a entender que este relato no es exacto, sin aclarar en qué. “Cuando para defenderte tienes que armar un relato cuidado y muy elaborado frente a la sencillez de una explicación lógica es que en el fondo sabes que ha habido un error en el equipo. Pero nadie asume nunca nada que no sea culpar hacia arriba. Hoy todo consta. Horas y mails”, ha escrito Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur, en X (antes Twitter). Por teléfono, Cabrera se ha remitido a las explicaciones de la dirección.

“La honestidad, la veracidad y la profesionalidad son seña de Los Reporteros. Fieles a nuestro compromiso con los andaluces y a la dignidad que merecemos y merecen quienes nos precedieron en un programa que es historia de Andalucía y de Canal Sur”, ha escrito Mabel Mata, presentadora del programa. Sobre la mesa sigue la propuesta de Los Reporteros: “Completar aún más la figura de Felipe VI” y emitir el reportaje resultante. Torres no aclara si ya ha dado una respuesta.