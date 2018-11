"Es de chiste": Al candidato del PP andaluz no le hace gracia ser vicepresidente con Ciudadanos

El presidente y candidato del PP en Andalucía, Juanma Moreno, ha retomado este martes su campaña electoral en Granada, que le ha recibido con una intensa lluvia. Aquí, arropado por los dirigentes provinciales y locales del PP, ha hecho un balance muy positivo del debate entre candidatos en Canal Sur Televisión, del que se mostró "orgulloso y satisfecho".

Enseguida los periodistas le han preguntado si, en efecto, estaría dispuesto a ser vicepresidente en un Gobierno liderado por el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, como éste le espetó durante el debate. "Es de chiste. Un intento de meter un toque de humor en un debate muy soso", dio Moreno, algo molesto. "El señor Marín no es un hombre muy dado al sentido del humor, por su carácter no le sale. Supongo que sus asesores de Madrid le trajeron algunos golpes de efecto, como lo del folio en blanco, que no le salió bien porque es un recurso muy manido", sentenció.

En uno de los muchos rifirrafes entre Moreno y Marín durante el debate, el candidato naranja "agradeció" a su oponente que se haya ofrecido como vicepresidente en su futuro Gobierno, haciendo referencia a un artículo de prensa. Éste lo desmintió de inmediato, ya que no hay ninguna cita literal de Moreno que recoja esta afirmación y porque, reconocen en el PP, sería un suicidio político conceder a Ciudadanos la voz cantante tras 36 años como líder de la oposición en Andalucía. "Yo no voy a ser vicepresidente suyo", le espetó el popular. Marín insistió: "Nos pondremos de acuerdo, señor Moreno Bonilla", dijo, "le aseguro que si sumamos los escaños suficientes nos vamos a poner de acuerdo. Y si usted y yo no provocamos ese cambio, nunca nos lo perdonarán los andaluces".

El primer cara a cara entre candidatos de la campaña para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre evidenció que las dos formaciones conservadoras pugnan a cara de perro por liderar la oposición al Ejecutivo de Susana Díaz. Los dos candidatos, Moreno y Marín, hicieron público su compromiso por formar un Gobierno juntos si suman un escaño más que las fuerzas de izquierdas, pero a la vez visibilizaron una disputa visceral que parece anularles como alternativa.

Moreno cree que el debate le "salió bien", porque pudo mostrar que la presidenta "es incapaz de dar explicaciones" a preguntas directas, como por qué la Junta pidió archivar la causa de los ERE -que hoy sienta en el banquillo a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- o por qué un libro de texto de 5º de Primaria de Educación para la Ciudadanía, autorizado por la Consejería de Educación, describe España como "un Estado plurinacional". "Espero que hoy anuncie la retirada de este libro", dijo.

A la vez, Moreno se congratula de haber "desenmascarado a su socio, sumiso y a sus órdenes durante tres años y medio", dijo en relación al partido naranja. "Ciudadanos es parte del problema porque ha sido el principal apoyo de políticas socialistas", sentenció. El candidato popular plantea el 2D como un referéndum entre "una mayoría de cambio", representada por la coalición PP-Cs, y una "mayoría socialcomunista" entre PSOE y Adelante Andalucía (la coalición Podemos-IU).

El whatsapp de Cosidó

¿Debería dimitir el portavoz del PP en el Senado? "Quien debería dimitir es la ministra de Justicia". Juanma Moreno ha evitado este martes censurar al máximo representante del PP en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, tras hacerse público un mensaje de whatsapp que envió a todos los senadores presumiendo del acuerdo alcanzado la semana pasada con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el mensaje, Cosidó se congratula de que dicho acuerdo garantiza al PP el control del Tribunal Supremo "desde atrás".

Moreno ha llegado este martes con su caravana electoral a Granada, en un día de intensa lluvia que ha torcido parcialmente la agenda del candidato popular. Sobre la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el CGPJ tras hacerse público el whatsapp de Cosidó, el líder del PP andaluz ha respondido que "respeta" que haya tomado la decisión "más lógica y legítima", y acto seguido ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "filtrar el contenido de deliberaciones previas" al debate del acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Poder Judicial. "Hace falta más rigor y evitar filtraciones de este tipo", ha dicho, para insistir que es la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien debería dimitir por el contenido de su grabación con el ex comisario José Villarejo, en prisión provisional acusado por corrupción. "Es razonable que el PP rompa relaciones con el PSOE hasta que no dimita la ministra", sentenció.

El líder del PP andaluz ha reclamado un pacto de Estado entre los partidos políticos para renovar el Poder Judicial, empezando por las dos fuerzas mayoritarias: PSOE y PP. Moreno ha asegurado que se trata de un debate "complejo" y no ha querido valorar si deben ser los vocales del Consejo quienes elijan con libertad a sus representantes, para evitar situaciones controvertidas como la generada por el acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y el partido de Pablo Casado, que finalmente se ha saldado con la renuncia del juez Marchena.