El Parlamento de Andalucía suspende su actividad toda la semana por el riesgo de coronavirus en los diputados de Vox

Las dos primeras instituciones andaluzas -Gobierno y Parlamento- se han replegado de forma extraordinaria para responder a la crisis sanitaria del coronavirus. La Cámara legislativa ha anulado su agenda de esta semana y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha reunido a todos los consejeros de su gabinete para afrontar el control, evaluación y seguimiento de situaciones especiales.

El Parlamento de Andalucía ha suspendido todas las comisiones sectoriales programadas para esta semana por el riesgo de contagio del coronavirus. La decisión se ha adoptado este miércoles después de que el grupo parlamentario de Vox haya retirado a sus diputados por haber estado expuestos al virus en el congreso nacional del partido que tuvo lugar el pasado sábado en Vistalegre. El grupo de extrema derecha ha retirado a nueve de sus 11 diputados en la Cámara andaluza, los que participaron en el cónclave del partido.

El secretario general de la formación de extrema derecha, Javier Ortega Smith, ha dado positivo por coronavirus, y su presencia en Vistalegre ha obligado al partido a retirar a sus 52 diputados del Congreso, a senadores, concejales en diversos ayuntamientos andaluces, así como los parlamentarios de la Cámara autonómica y todos sus asesores. Fuentes del partido han confirmado este miércoles un segundo positivo, el diputado en la Cámara Baja por Cádiz, Carlos Zambrano, marido de la parlamentaria andaluza, Ángela Mulas (ninguno de los dos asistió a Vistalegre). Zambrano también es concejal en el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), y el pasado viernes asistió al Pleno con síntomas febriles.

La comisión de Sanidad, en la que estaba prevista la asistencia del consejero del ramo, Jesús Aguirre, ha sido la primera en suprimirse. El portavoz del Vox en la Cámara, Alejandro Hernández, ha presentado un escrito pidiendo la suspensión de todas las demás comisiones previstas para esta semana, para evitar que se adopten decisiones importantes sin la presencia de sus miembros. También decae la comisión de investigación de la Faffe, programada para el viernes.

Hay dos de los 11 diputados del grupo Vox que no asistieron a Vistalegre y pueden defender el voto de su partido en el Pleno de la semana que viene, pero no en las comisiones sectoriales de esta semana, porque el reglamento no lo permite.

La decisión de suspender la actividad parlamentaria de esta semana se ha adoptado en la Mesa, órgano rector de la Cámara, donde están representados todos los grupos. A pesar de que Vox ha decidido ausentarse del Parlamento, alguno de sus miembros que estuvieron en Vistalegre han participado este miércoles en los órganos de decisión, como la Mesa (donde ha participado Manuel Gavira) y la Junta de Portavoces, donde ha estado presente el portavoz, Alejandro Rodríguez. Ambos han estado presentes también en el minuto de silencio en el que han participado diputados y trabajadores del Parlamento en recuerdo de las víctimas del atentado terrorista del 11M, hace ahora 16 años.

La Cámara andaluza cuenta con 109 diputados, pero el personal que trabaja de forma permanente ronda los 150 trabajadores.