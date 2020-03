Los nueve diputados de Vox Andalucía expuestos al coronavirus en Vistalegre dejarán de acudir al Parlamento

Los diputados de Vox Andalucía que asistieron el pasado fin de semana al congreso nacional del partido en Vistalegre -nueve en total, y la mayoría de sus asesores parlamentarios- pudieron estar expuestos al coronavirus, una vez que la dirección nacional ha confirmado el contagio de su secretario general, Javier Ortega Smith. Por esta razón, el portavoz del grupo, Alejandro Hernández, ha comunicado a la presidenta de la Cámara autonómica, Marta Bosquet, que los parlamentarios que asistieron el pasado 8 de marzo al cónclave nacional de Vox "se ausentarán temporalmente" de sus funciones en el Parlamento para "evitar el posible riesgo de contagio", confirman fuentes parlamentarias a este periódico.

En la Cámara andaluza hay 109 diputados, pero trabaja a diario mucho más profesionales entre funcionarios, bedeles, responsables de prensa, de seguridad, asesores de los grupos parlamentarios, limpiadoras, personal del restaurante y la cafetería (alrededor de 150 personas).

La decisión de los políticos de Vox que estuvieron en Vistalegre de ausentarse de sus puestos de trabajo no es exclusiva del Parlamento andaluz. La primera en adoptar esta medida ha sido la dirección nacional del partido, con Santiago Abascal a la cabeza, que tras confirmar el contagio de Ortega Smith ha anunciado que sus 52 diputados no acudirán al Congreso (tampoco sus senadores). La presidenta de la Cámara baja, la socialista Meritxell Batet, ha reaccionado suspendiendo la actividad parlamentaria, no por riesgo de contagio, sino porque al retirarse el tercer partido con más representación del Congreso, la sesión de control al Gobierno prevista para esta semana perdería "legitimidad democrática".

También se han pronunciado los concejales andaluces de distintas provincias que acudieron a Vistalegre y que, ante la posibilidad de que alguno quedase infectado por el virus, tampoco asistirán a los plenos municipales donde desempeñan su función.

De momento, la presidenta del Parlamento andaluz no ha adoptado ninguna decisión extraordinaria de este tipo. Esta semana la actividad en la Cámara autonómica se limita a varias comisiones sectoriales, como la de Educación que ha tenido lugar este martes, en la que participan un grupo reducido de diputados. Hasta la semana que viene no se celebrará la siguiente sesión plenaria que sí reúne en el hemiciclo a los 109 parlamentarios andaluces.