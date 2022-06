Ciclismo como terapia para mejorar la salud mental

Que hacer deporte es un hábito saludable parece un consenso social. Que el ciclismo puede ser uno de esos deportes, también. Que las mujeres lo practiquen resulta algo menos habitual, pero que además lo utilicen para mejorar su bienestar mental ya entra dentro de la rareza.

Todo empezó con Erkuden Almagro, natural de Huarte (Pamplona) y apasionada de la bicicleta desde niña, que fundó el programa Mujeres en Bici. Lleva dedicada al ciclismo toda una vida llegando a entrenar, incluso, de noche. “El esfuerzo me llevó a competir. Lo hice en varias modalidades: montaña, carretera y ciclocrós. En la categoría máster, al cumplir los 40, sentí la necesidad de compartir experiencias con otras mujeres, pero no era común encontrarlas montando en bici y se me ocurrió la idea de crear y organizar algunas salidas grupales con ellas”.

“La experiencia comenzó agrupando a amigas y conocidas de los alrededores. Poco tiempo después ya éramos más de 250 ciclistas, lo que me llevó a organizarme como club, y formé el Club Ciclista Bizikume”.

Un libro, La guía definitiva para la mujer ciclista, una web para darlo a conocer y la alta repercusión y aceptación por parte de las mujeres, que comenzaban a ocupar las carreteras y caminos, llamaron la atención de la Real Federación Española de Ciclismo, que contactó con Erkuden para ofrecerle desarrollar ese proyecto a nivel nacional.

Así nació WIB (Women In Bike) en 2018, un programa que se desarrolla con líderes (o delegadas de grupo) y quedadas donde ya son más de 100 los grupos repartidos por todo el territorio nacional. Erkuden, aunque mantiene su proyecto inicial, es coordinadora de este WIB. En este programa cualquier mujer puede iniciarse en el mundo del ciclismo dentro de los paseos y rutas guiadas por las líderes, que son quienes motivan y apoyan a las miembros del equipo. Y cualquier mujer puede organizar su propio grupo (de mujeres pero también de hombres) a través de quedadas en la web.

Espartinas en bicicleta

Uno de estos grupos se ubica en Espartinas, Sevilla, bajo el nombre Woman Bike Evolution. Este equipo de mujeres se originó en 2016 después de un diagnóstico nada alentador para una de sus componentes, que encontró su mejor terapia en este deporte. Su intención inicial, además de hacer ciclismo, fue la de concienciar sobre las enfermedades mentales y los beneficios de esta disciplina deportiva para mejorar. Cuenta ya con más de 150 miembros que llegan desde diferentes puntos de la provincia.

Como le ocurriera a Erkuden en sus inicios, este incremento de mujeres ciclistas impulsó el que su líder registrara el equipo como club, denominándolo Woman Bike Evolution. “Es mucha la motivación que se crea en este grupo. Las chicas vienen concienciadas y dispuestas a realizar deporte como parte de ‘su momento’, ese tiempo que necesitamos dedicarnos a nosotras fuera de la casa, los hijos y las obligaciones diarias. Incluso algunas disfrutaban tanto de ello que decidieron entrenarse para competir y creamos las Kaninas Woman Bike, un grupo de nuestras chicas que ya compiten a nivel nacional cosechando muchos triunfos”.

“No solo planteamos salidas en bici”, cuenta Paqui González como líder, “sino que nuestra apuesta y compromiso va, también, dirigido a conseguir la cobertura de un patrocinio para aquellas mujeres competidoras que, aun copando éxitos en sus trayectorias, se les complica la posibilidad de competir y de ser patrocinadas por el hecho de ser mujeres”.

La última convocatoria tendrá lugar este fin de semana de junio con la celebración de un 24 horas ¡Non Stop! en la localidad de Espartinas que ha agotado las inscripciones para esta prueba en poco más de dos semanas, reuniendo a participantes de diferentes puntos de España.