Reaccionemos

Un año más llegamos a otro 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que sigue siendo necesario reivindicar que la lucha por la igualdad de la mujer y contra la violencia de género no está cerca de terminar.

Y lo hacemos en mitad de una pandemia mundial, una crisis sanitaria, económica y social que está marcando nuestras vidas y que nos traerá unas consecuencias que aún no podemos imaginar pero que no nos puede servir de excusa para no mantener en el centro de la agenda política y social los problemas que tenemos las mujeres. Uno de ellos y el de peores consecuencias: la violencia de género.

La pandemia está siendo una prueba más para demostrar la fortaleza de nuestro sistema de atención a las mujeres víctimas de violencia de genero. Un sistema que se adaptó desde el primer minuto de confinamiento para dar respuesta a todas las víctimas que, de la noche a la mañana, se vieron encerradas en casa con su maltratador. Adaptamos los dispositivos del teléfono 900 200 999 -el teléfono que salva vidas y que batió récord de llamadas durante el confinamiento– en las casas de la teleoperadoras. Creamos un plan de contingencia en las casas de acogida por si eran necesarias más plazas y nos coordinamos para lanzar un mensaje: no estáis solas.

Siempre he defendido que la lucha contra la violencia de género es de todos y todas. De ese firme convencimiento de que los andaluces y las andaluzas no toleran la violencia contra las mujeres nacieron dos campañas que, estoy convencida, han salvado vidas. Mascarilla 19, una clave para pedir ayuda en las farmacias y No estás sola, que iniciamos con los colegios de administradores de fincas para concienciar a las comunidades de vecinos de que debían ser nuestros ojos y nuestros oídos y también nuestras manos para tenderlas hacia las víctimas y marcar ese número que es el primer paso de todo un trabajo en equipo que termina con una mujer libre de ese infierno e iniciando una nueva vida.

Fueron momentos complicados, de mucho trabajo y esfuerzo que hoy quiero agradecer. Gracias al personal del teléfono 900, al de las casas de acogida, a los centros provinciales de la mujer, a los colegios profesionales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las asociaciones de mujeres… Gracias porque en esos meses de tristeza, desesperación, angustia, salvasteis muchas vidas y ayudamos a muchas mujeres.

La lucha contra la violencia de género no admite divisiones entre todas las personas que creemos en la igualdad. Estamos hablando de una cuestión de Derechos Humanos que nos debe unir y que nos debe llevar hacia un espacio en el que encontrarnos

Pero al igual que aún no hemos ganado la batalla al machismo, que también es un virus, tampoco lo hemos hecho contra el coronavirus. En estos momentos de cierre de municipios y cuando se vuelve a incrementar el tiempo que pasamos en casa, pienso en nuestras mujeres rurales o en las que tienen lejos a sus familiares. A ellas les quiero decir que tenemos la mayor red de centros municipales de información a la mujer de Europa. Que acudan porque estaremos ahí para acompañarlas.

Y al conjunto de la sociedad les quiero pedir que reaccionen. Tal y como reclamamos con la campaña institucional de la Junta de Andalucía #Yoreacciono25N que hemos desplegado estos días, es necesario que cada andaluz y cada andaluza actúe como actor principal para acorralar al machismo. Que no sea cómplice ni mire hacia otro lado, porque solo con la unidad de todos y todas podremos ganar la batalla.

El esfuerzo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y del Gobierno andaluz con ella, pasa por una apuesta firme por la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Por eso el presupuesto de 2021 del Instituto Andaluz de la Mujer supera por segundo año consecutivo los 44 millones de euros. En plena crisis sanitaria, social y económica, el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer no solo se mantiene, sino que además crece.

Un presupuesto para mantener y mejorar los recursos de acogida, los programas de atención psicológica y jurídica, el servicio para víctimas de violencia de género… En definitiva, los pilares básicos del IAM: atención a las víctimas de violencia de género, fomento de la igualdad, coeducación y empleo.

Nuestra apuesta es decidida, nuestro compromiso absoluto y nuestras políticas por y para la mujer están blindadas en Andalucía. Ni un paso atrás, ni una duda, ni una fisura. La lucha contra la violencia de género no admite divisiones entre todas las personas que creemos firmemente en la igualdad. Estamos hablando de una cuestión de Derechos Humanos que nos debe unir, no separar y que nos debe llevar hacia un espacio en el que encontrarnos.

Andalucía ha soportado nueve mujeres asesinadas durante este año. 41 en España. La cifra total desde 2003 es de 1.074 mujeres asesinadas. Tres menores asesinados este año, 2 de ellos en Andalucía. 37 desde 2013. Son motivos más que suficientes para reaccionar. Entre todos y todas la violencia de género se puede parar a tiempo. Reaccionemos.