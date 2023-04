Andalucía sigue el furgón de cola de España en cuanto a condiciones de vida

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha adelantado este año la publicación de su Encuesta de Condiciones de Vida. En todos los indicadores, Andalucía sigue entre las comunidades autónomas con peores cifras, si bien en los datos más destacados (ingresos medios anuales y tasas AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social) Andalucía sube respecto a la encuesta anterior, de junio de 2021. En cambio, el 44,7% de la de Andalucía no ha tenido capacidad en 2022 para afrontar gastos imprevistos (42,4% en 2021).

Recuerda el INE que la tasa AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion) se creó en 2010 a efectos de medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contempla los ingresos. La tasa AROPE se construye con la unión de la población que se encuentra en riesgo de pobreza, o con carencias materiales o con baja intensidad en el empleo. Con base a esas premisas, la tasa AROPE se situó en el 26,0% de la población residente en España en 2022, frente al 27,8% registrado el año anterior. En Andalucía, fue del 35,8% (justo dos puntos por debajo del año pasado. Extremadura y Canarias siguen acompañando a la comunidad andaluza con las tasas más elevadas, ocupando el primer y segundo lugar, respectivamente. La tasa de riesgo de pobreza como tal se situó en 29,1%, mientras que en la encuesta anterior era de 32,3%.

Los ingresos medios anuales más elevados (en 2021) se dieron en País Vasco (16.427 euros por persona), Comunidad Foral de Navarra (15.970) y Comunidad de Madrid (15.695). Por su parte, los más bajos se registraron en Extremadura (10.133 euros por persona), Región de Murcia (10.632) y Andalucía (10.703). El dato en Andalucía el año anterior era de 9.915 euros por persona.

Segunda comunidad con “mucha dificultad” para llegar a fin de mes

Canarias (13,4%), Andalucía (11,7%) y Extremadura (11,0%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con “mucha dificultad” en 2022. Ese porcentaje en Andalucía el año anterior era de 12,5%. Por otra parte, el 57,2% de la población de Canarias, el 44,7% de la de Región de Murcia y el 44,7% de la de Andalucía no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2022. En el lado contrario se situaban País Vasco (18,7%) y La Rioja (19,6%).

Andalucía, por otro lado, vuelve a encabezar los mayores porcentajes de personas que no podían permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año en 2022, con un 45,2% (45,7% el año anterior). Extremadura y Región de Murcia la acompañan en esa estadística, mientras que los porcentajes más bajos correspondieron a La Rioja (18,3%), País Vasco (18,7%) y Comunidad de Madrid (21,3%).

En el caso de hogares con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, Illes Balears (20,5%), Canarias (20,0%) y Andalucía (16,3%) presentaron los porcentajes de población más altos. Por el contrario, Cantabria (5,3%) y País Vasco (7,2%) registraron los más bajos. En este punto, Andalucía registró en la anterior encuesta un 17%.