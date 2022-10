Firmado el primer convenio colectivo para 8.000 trabajadores del servicio VTC en Andalucía

Casi un mes después de la entrada en vigor del decreto-ley que la Junta de Andalucía aprobó para que los vehículos de transporte con conductor (VTC) pudieran seguir operando en territorio urbano, y que tanto ha enfadado al sector del taxi andaluz, las federaciones de movilidad de UGT y CCOO Andalucía han firmado este viernes con la patronal de las VTC el I Convenio Colectivo de transporte de pasajeros en vehículo de turismo mediante arrendamiento con licencia VTC, que afecta a 8.000 trabajadores en la comunidad autónoma, según han adelantado a elDiario.es Andalucía fuentes sindicales.

Las organizaciones sindicales y empresariales con representatividad en el sector han suscrito el acuerdo justo cuatro meses después de quedara constituida la comisión negociadora, de la que han formado parte Andeval (asociación andaluza de alquiler de vehículos con conductor VTC formada por las principales empresas del sector) y la Asociación Empresarial VTC Andalucía. Aquella comisión estaba formada por nueve miembros por la representación de los trabajadores (seis de UGt y tres de CCOO) y cuatro por la representación empresarial (dos de Andeval y dos de AE VTC). Este viernes, los representantes sindicales en la firma del convenio han sido Agustín de la Cruz, secretario general Federación Servicios a la Ciudadanía CCOO Andalucía y Eduardo Carrillo, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Andalucía.

El convenio, ratificado el día anterior por los trabajadores y cuya vigencia es para los años 2022 y 2023, incluye un incremento salarial del 40%, la consolidación de tres pagas extraordinarias, la reducción en 50 horas de la jornada anual (antes 1.826 y ahora 1.776), dos días de descanso semanal, descanso entre jornadas de doce horas, un plus festivo de 75 euros por día trabajado (o día de descanso), 30 días naturales de vacaciones, un seguro de accidente de trabajo. También está prevista una formación profesional de ocho horas al conductor, un plus de idiomas de 41 euros, un plus de uniformidad de cien euros en el caso que la empresa lo requiera, dietas nacionales/internacionales, dos días de asuntos propios, un plus de disponibilidad de 182 euros en 2022 y 188 euros en 2023, entre otras cuestiones.

UGT ha venido defendiendo una regulación de las VTC que facilite “su complementariedad con el servicio del taxi, sin que se vean perjudicados ninguno de los dos tipos de transportes de pasajeros”. Fuentes de CCOO-A valoran que con este convenio “se sientan las bases de la negociación en un sector enormemente desregulado y precario”.

La representación mayoritaria en Andalucía por parte de UGT se obtuvo gracias al apoyo de los trabajadores del sector en las distintas empresas como Ares Capital SL del grupo Moove Cars (que gestiona su actividad a través de la plataforma Über) y Serviautos Cenachero (plataforma Cabify). Este sindicato explicó que este sector había aumentado su actividad notablemente en los últimos años, con un aumento de 1.141 licencias más en 2021 en España, alcanzando casi las 18.000 licencias y con el consiguiente aumento de actividad en todas las provincias, donde han incrementado sus servicios.