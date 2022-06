Trabajadores de Abengoa mueven de Madrid a Sevilla sus protestas tras quedarse fuera de los rescates del Gobierno

De la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Madrid a las puertas de la Delegación del Gobierno en Andalucía en Sevilla. Trabajadores y representantes de los comités de empresa de Abengoa Agua, Abengoa Energía, Solúcar, Inabensa y Abenewco 1 CPA han trasladado sus protestas por la situación de la multinacional después de no haber entrado a formar parte de los rescates anunciados por el Gobierno central este lunes tras el Consejo de Ministros.

El penúltimo cartucho de Abengoa

Desde el pasado 21 de junio, representantes de dichos comités protagonizaban un encierro que se ha dado por concluido este lunes, según ha anunciado a elDiario.es Andalucía el miembro del comité de Empresa de Abengoa Energía, Arturo Da Silva, que ha informado de que cerca de un centenar de personas harán noche en este caso en tiendas de campaña en Sevilla, junto a la torre norte de la Plaza de España, para continuar su lucha en defensa de los 16.000 empleos directos e indirectos hasta que se resuelva definitivamente qué pasará con la multinacional tras más de un año en concurso voluntario de acreedores.

“La esperanza es lo último que perdemos”, comenta, indicando que la protesta cuenta con la representación de todas las filiales. Durante la tarde están haciendo acopio de tiendas, sacos de dormir, etc. y se organizarán por turnos para mantener viva la concentración, para la que reconocen que no tienen autorización pero “no ha habido tiempo” para ello. “Preferimos pedir perdón que permiso”, señala a ese respecto.

Expediente sin resolución

Los trabajadores y sus representantes han recibido como un “palo” que Abengoa haya quedado fuera de la lista de rescates con cargo a la SEPI aprobados este lunes en el Consejo de Ministros, apuntando que se agarran a que no haya habido una negativa rotunda por parte del Gobierno. Da Silva no se muestra muy optimista respecto a la resolución del expediente, aún pendiente, pero defiende la posibilidad de protestar por la situación de incertidumbre que viven miles de trabajadores de la compañía y sus filiales.

“No ha habido un 'no', ha habido seis empresas rescatadas y a nosotros no nos han nombrado. Y lo que han dicho es que (el expediente) está pendiente de resolución, con lo cual no queda otra que esperar y agarrarse a ello”, ha sostenido en declaraciones a Europa Press el presidente del comité de empresa de Abengoa Agua, Valentín San Emeterio, quien, junto con otros cuatro representantes de los comités de empresa, mantenía hasta ahora el encierro en la SEPI, donde ya no podían seguir con el uso de las instalaciones oficiales.

La empresa pidió a la SEPI 249 millones de euros para completar una operación por la que lleva más de un año negociando con el fondo estaudounidense Terramar. Tras serle denegado por no cumplir varios requisitos, este fin de semana presentaba sus alegaciones para agotar este penúltimo cartucho, porque tiene otras opciones, siempre mirando hacia el Gobierno de España, toda vez que la Junta de Andalucía se ha negado a entrar en cualquier plan de rescate pese a tener líneas de avales posibles.