Nos han dejado atrás

"El Gobierno no dejará a nadie atrás". Más de siete mil kilómetros de distancia es atrás. Muy atrás. Ahí estamos nosotras: cientos de profesoras y profesores de secundaria en Estados Unidos dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores sin posibilidad de regresar a España porque las compañías áreas han cancelado sus vuelos y la embajada se niega a fletar ninguno.

Si tres años antes me hubiesen dicho que lo complicado sería marchar y no llegar, no lo hubiese creído. Y me habría equivocado.

Entonces era el miedo a lo desconocido lo que no me dejaba dormir. Un miedo lleno de obstáculos y trámites burocráticos que hablaba en inglés. Comenzaba nuestra aventura en Maryland, EEUU: para mi hija de apenas 7 años, como extranjera en un país cuyo idioma no entendía; para mí, como profesora de High School dentro del Programa de Profesores Visitantes (PPVV) del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Hoy es el miedo a lo conocido, a que nada cambiará, lo que no me deja dormir. Un miedo lleno de mentiras por parte de las compañías aéreas, a quienes sólo la embajada y consulados españoles de EEUU parecen, por conveniencia, dar crédito. Y es en esa muy dudosa creencia en la que basan su falta de acción.

Las compañías aéreas ofertan y venden billetes que saben que no volarán en un intento desesperado de recuperar sus perdidas económicas: una vez vendidos los cancelan para sustituirlos por bonos canjeables para otros vuelos en el futuro. Es una mala praxis demasiadas veces repetida en estos dos últimos meses. Irrumpe entonces el insomnio. La agonía, ya cotidiana para todas nosotras, de cancelaciones-cambiosdefechas-reembolsos-bonos y su desafío a la paciencia y equilibrio emocional: la enésima escucha del mensaje automático en espera de ser atendida; la indignación al comprobar que el vuelo reservado ya no figura en la web y la duda de que el nuevo comprado vaya efectivamente a despegar.

Pero el Gobierno no dejará a nadie atrás, repiten en cada rueda de prensa. Se suceden las consultas y peticiones sobre vuelos de repatriación a los consulados de todo el país por parte de quienes, como nosotras, no quieren quedarse atrás. El resultado es una única respuesta muchas veces coreada: existen vuelos comerciales operativos, luego no es preciso fletar vuelos de repatriación. El insomnio se acentúa. Se les explica, se les argumenta, se les muestra la evidencia, se les insta a entrar en las páginas de las compañías… Y las peticiones se hacen quejas.

Como el Gobierno no dejará a nadie atrás, me creí doblemente protegida: como española y como integrante de un programa internacional directamente gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahora me veo doblemente abandonada: por la Consejería de Educación en Washington DC y la correspondiente asesoría al frente del programa; y por el condado que me contrata, que me remite a mi condición especial de PPVV para no abogar por mi causa. Me deniegan la oportunidad, a pesar del cierre definitivo de las escuelas, de finalizar los últimos días de curso a distancia desde España. Esta negativa agrava la situación, pues las escasísimas y muy poco viables opciones de salir del país implican volar a precios realmente abusivos y exponen nuestra salud en escalas de larga duración y fuera de ruta.

Mañana igual que hoy, y hoy igual que ayer, y ayer que antes de ayer, y así en una remontada de dos meses, me acostaré leyendo los cientos de WhatApps enviados por otras 250 personas a quienes también han dejado atrás. Buscaré entre sus mensajes información útil sobre fechas-compra-horarios-precios de vuelos y compañías. Compartiremos historias como la de Nira, colega, vecina y amiga, a quien a pesar de sus idas y venidas del hospital y sola al cuidado de su hija, le vetan trabajar los últimos días desde España; o la de Aurora, quien obligada a renunciar a su sueldo y posición de PPVV para poder regresar, y tras 4 cancelaciones de vuelos y semanas en el sofá de una amiga, por fin lo ha conseguido. Así hasta esas 250 historias que nutren nuestra comunidad virtual.

A mi hija, hoy bilingüe y a punto de cumplir 10 años, y a mí, nos habéis dejado atrás. Muy atrás.