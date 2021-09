Espadas defiende la "política seria" frente a "la idiotez y los huevos fritos" del Gobierno andaluz

A punto de empezar el que será año electoral en Andalucía, el presidente de España, Pedro Sánchez, ha querido arrancar el curso político en esta comunidad autónoma, en concreto en Jaén, para seguir arropando y respaldando a Juan Espadas, nuevo candidato del socialismo andaluz al Gobierno de la Junta.

Será el segundo acto que Sánchez protagonice junto a Espadas en Andalucía desde la elección de este último como candidato en las primarias que la federación andaluza celebró en junio. Así, el pasado 17 de julio, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE compareció en un acto en Sevilla junto al alcalde de Sevilla, de respaldo a menos de una semana de que fuera proclamado también secretario general del PSOE-A --el 23 de julio--, y donde afirmó que, "dentro de muy poco", lo tendría como "aliado al frente de la Junta".

En este acto en Jaén, en el que también han estado presentes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Agricultura, Luis Planas, Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén o Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso de los Diputados, Espadas ha planteado el perfil que quiere dar como oposición “seria y rigurosa”, que “pone los intereses de los andaluces por delante de los intereses partidistas o electorales”. Lo ha hecho en contraposición con lo que ha calificado un Gobierno en el que “unos están reflexionando sobre la idiotez y otros no dejan de hacerse fotos con huevos fritos”, en referencia a las últimas declaraciones de Juan Marín, vicepresidente del Gobierno andaluz sobre el adelanto electoral, y en al acto que celebró el PP andaluz en el que se vio a todos los líderes, incluido Pablo Casado, friendo huevos en Alhaurín el Grande.

"Lo mismo es más fácil negociar con Vox el presupuesto"

El aún alcalde de Sevilla se dibuja como “oposición útil”. Ha recordado que ha pedido una “reunión urgente” con Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, para negociar y discutir los presupuestos. “Esa carta no la recibirás tú Pedro”, le ha dicho al presidente. El objetivo de este movimiento es, para Espadas, “neutralizar la influencia de la extrema derecha en el Gobierno andaluz” para que se deje de “normalizar” a Vox y no dejar Andalucía “en sus manos”. Si nosotros podemos trabajar para que se apruebe, habrá presupuestos de 2022.

Aunque inmediatamente ha criticado que el PP “se sentiría cómodo gobernando con la extrema derecha, cada vez más”. Y le ha lanzado, de nuevo, el guante a Moreno: “Lo mismo es más fácil negociar con Vox un presupuesto, que sentarse con los socialistas”.

En cuanto al debate sobre si habrá o no adelanto electoral, Espadas está convencido de que no. “¿Cómo van a querer convocar elecciones? ¿Qué les van a decir?”. Ya que asegura que el balance de la gestión de Moreno son dos años y medio de “ensuciar las políticas socialistas o gestionar los recursos extraordinarios que le ha dado el Gobierno de España”. Ha hablado de un “Gobierno de rebote que no tenía proyecto para Andalucía, lo ha tenido que improvisar y se le nota en las costuras”.

Aroma electoral

Así, ha dejado claros sus ejes estratégicos en este año escaso de oposición que ya tiene aroma electoral: “la oposición seria” con la negociación del presupuesto, “la escucha activa (lo que no está haciendo Moreno Bonilla)” y la importancia del municipalismo que ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, con sendos guiños al alcalde de jaén, Julio Millán, y al presidente de la Diputación jiennense, Francisco Reyes. Es más, ha pedido públicamente a Pedro Sánchez “que las diputaciones tengan el sitio que merecen” en el Congreso socialista que se celebrará en octubre.

También ha mencionado el trabajo parlamentario que van a llevar a cabo los socialistas, y ha adelantado que van a presentar la petición de un grupo de trabajo en la cámara andaluza para hablar sobre los jóvenes en la comunidad.