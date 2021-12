Espadas: "No podemos condenar a Andalucía a que no haya alternativa a una derecha con dos caras"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha apelado al "espíritu de movilización en la calle" de los socialistas para no "condenar" a la "sociedad andaluza" a que "no haya alternativa" a "una derecha que tiene dos caras" y ha asegurado que los que "dicen" que el PSOE-A "no está en mejor momento, mienten".

"Depende de cada uno de nosotros y no podemos condenar a Andalucía a un gobierno con una agenda vacía de contenido, sin futuro para los jóvenes, sin propuestas", ha afirmado a Espadas, quien ha advertido de que, en los próximos meses, "vamos a ir" a un "enfrentamiento entre el progreso y la socialdemocracia, y la derecha extrema más radical con una agenda de recorte de derechos, retroceso de servicios públicos y pérdida de garantías", ha asegurado.

En su intervención en Roquetas de Mar (Almería) durante el 14º Congreso Provincial del PSOE para arropar al próximo líder de los socialistas almerienses, Juan Antonio Lorenzo, ha defendido "frente a los que se arrogan ahora la bandera pero que no estaban ni se les esperaba en el referéndum y proceso de autonomía" que la historia de Andalucía "es la historia del PSOE y de su municipalismo" y ha llamado a usarlo para "liderar el verdadero cambio".

Espadas, quien ha estado acompañado de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha mostrado convencido de que el partido será "capaz" en los próximos meses de "recuperar la ilusión y la esperanza" ante lo que ha calificado como "momento histórico" al "enfrentarse" los socialistas andaluces por primera vez a unas elecciones autonómicas "desde la oposición", si bien ha remarcado que el "liderazgo va más allá de unas elecciones".

En esta línea, ha abogado por "reivindicar la diferencia" del proyecto del PSOE en contraste con el PP-A, que "está gestionando desde la miseria política, queriendo confrontar solamente con el Gobierno de Pedro Sánchez y sin lealtad".

"Nunca ha habido más inversiones y recursos del Estado en Andalucía como en esta legislatura pero, sin embargo, el soniquete siempre es el mismo; la derecha no sabe hacer otra cosa que engañar y confrontar, aunque no haya razones para ello", ha indicado.

Espadas ha insistido en la necesidad de que el partido socialista "se movilice desde el municipalismo" ya que sus "caras son nuestro ejercito" ante las "circunstancias complejas" en las que se van a desarrollar las próximas elecciones autonómicas.

"Tenemos que ser más fuertes que nunca porque no va a haber fragmentación al desaparecer por autoeliminación, por torpeza, por falta de inteligencia o por absorción del PP-A de uno de los partidos", ha dicho en alusión a Ciudadanos para añadir que no habrá "dos derechas, sino una sola, unida, con dos caras a las que tiene que ser capaz de ganarle el PSOE".

Al hilo de esto, y tras reprochar al presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, la "soberbia" exhibida en las últimas semanas con la oposición, el líder del PSOE-A ha apostado por lo que ha tildado de estrategia "revolucionaria y nueva" y que pasa por convertirse en el "proyecto político de nuestra juventud".

"En las próximas elecciones autonómicas van a votar muchos jóvenes por primera vez en un porcentaje tres veces superior a la edad media y nos están esperando calle para que les digamos propuestas que signifiquen futuro para ellos", ha subrayado.

Ya en clave más interna, y tras asegurar que comparecía en el congreso "para abrirse en canal", ha apelado no solo a la "unidad" para conseguir un proyecto fuerte, sino que ha pedido "escuchar, asumiendo lo que se nos dice, con autocrítica".

Ha demandado, asimismo, "confianza" tras un proceso de "renovación" de equipos y organización del partido que ha considerado "ejemplar" y ha instado a "estar a la altura" de la actual coyuntura.

"Vengo a pediros que creáis en el proyecto porque es vuestro y, aunque siempre parece que quedan rescoldos a un lado y a otro, cuando el proceso se termina, se termina ahí y todos entendemos el mensaje de trabajar por una sola causa; Andalucía y la socialdemocracia", ha concluido.