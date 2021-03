Fracasa la negociación en el PP de Sevilla y el candidato de Moreno amenaza con ir a los tribunales

Las negociaciones para intentar alcanzar un consenso en el PP de Sevilla han descarrilado al final, con lo que el partido celebra este sábado su 15 congreso sin una lista de unidad y con una fractura interna que se ha agravado todavía con este intento final de pacto que ha fracasado. Hasta tal punto, que el candidato impulsado por la ejecutiva andaluza del PP, Juan Ávila, ha anunciado que llevará a los tribunales el proceso congresual que va a reelegir como presidenta a Virginia Pérez, que ha contado con el respaldo de la ejecutiva nacional del PP. Esta colisión ha servido para poner sobre la mesa el choque entre Génova y Andalucía por el control de una provincia que se considera estratégica.

En un mensaje enviado a los miembros de su candidatura, Ávila señala que "ejerceremos todas la iniciativas legales necesarias para defender los derechos de los afiliados del PP de Sevilla", ya que considera que "han sido vulnerados reiteradamente a lo largo de todo el proceso congresual". Asimismo, y en señal de protesta por lo ocurrido, asegura que ni él ni los integrantes de su equipo "no asistiremos ni participaremos" en el congreso que se celebra este sábado, que en la clausura contará con la participación del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y de su homóloga en Andalucía, Loles López.

"Torpedar" un posible acuerdo

Mientras que desde la candidatura de Virginia Pérez no se han querido hacer declaraciones, Juan Ávila ha denunciado que "cualquier intento de acuerdo ha sido torpedeado por la otra candidatura, que ha demostrado no buscar en modo alguno el consenso, sino la ruptura del partido en Sevilla con tal de mantener sus cargos y sillones". "No existe ninguna voluntad de entendimiento por parte de Virginia Pérez, que ha ido rechazando cada posibilidad de acuerdo", denuncia asimismo.

Por ello, subraya que hoy el PP de Sevilla "no elige presidente ni ejecutiva, tan solo busca consumar un proceso fraudulento que no representa a nuestro partido ni a sus afiliados". El mensaje a los compañeros de viaje lo cierra con la afirmación de que esta seguro de que la candidatura que ha encabezado "acabará protagonizando el futuro del PP de Sevilla, porque es lo que quiere la mayoría de personas que lo integra".

Confirmación horas previas

Ambas candidaturas han estado negociado hasta las horas previas a la celebración del congreso, de hecho no ha sido hasta pasadas las 9 de la mañana cuando desde el PP se ha enviado a los medios de comunicación la convocatoria para la clausura del congreso, anunciando la presencia de García Egea y López. La negociación se ha realizado con la intermediación de Génova y Andalucía, que querían lanzar un cierto imagen de unidad que al final no ha sido posible.

La última propuesta que se ha negociado preveía que Juan Ávila ocupase una vicepresidencia en la ejecutiva presidida por Virginia Pérez, aunque la cuestión radicaba en las atribuciones del puesto. En la actualidad el PP sevillano cuenta con dos vicepresidencias (que desempeñan Alberto Díaz y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo) de carácter meramente simbólico, de ahí que Ávila reclamase funciones reales y ejecutivas para aceptar la propuesta.