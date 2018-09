"Los pensionistas sufrimos no por falta de dinero sino de voluntad política"

"Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden" fue el lema que medio centenar de pensionistas han repetido a viva voz este lunes frente al Ayuntamiento de Granada (Plaza del Carmen), por unas pensiones justas que les permita tener "calidad de vida".

"Vengo todos los lunes desde marzo porque las pensiones son muy bajas, hay gente que está cotizando 40 años y solo les quedan 500 euros al mes para vivir; no es posible que trabajemos tantos años y ahora nos den una cantidad que no nos permite vivir", reclama Paco mientras exhibe en su pecho el nombre de la Coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones.

Cerca de él, está Antonio del pueblo granadino Alhendín quien señala que el 1,6 % de aumento que el Gobierno le ha otorgado a las pensiones es una verdadera burla ya que "necesitamos algo acorde con la vida real". En tanto, Carmen levanta su voz de protesta en representación de las pocas mujeres jubiladas que asistieron a la concentración. "Hay una minoría de mujeres, no sé por qué no vienen, pero en setiembre confío que tanto hombres como mujeres llenaremos esta Plaza del Carmen", señala la pensionista.

Por su parte, la representante de la plataforma metropolitana de Granada por las pensiones públicas, Carmen Pons, ha señalado que los pensionistas sufren "no por falta de dinero sino de voluntad política" ya que "el PSOE no está haciendo nada. No ha derogado las reformas laborales que hacen que entre menos dinero a la seguridad social ni la ley mordaza".

Ha agregado que "el PP (Partido Popular) y el PNV (Partido Nacionalista Vasco) se limitan a firmar una subidita del 1,6% para las pensiones que es una limosna solo con el objetivo de tener a la gente desmovilizada para el año electoral. Quieren que cada vez se cobre menos. El Gobierno pretende que las pensiones públicas se vayan mermando cada vez más en aras de que la gente haga planes de pensiones para el bien de la banca y compañías de seguros y no de los pensionistas”, afirma Pons.

Como representante de la plataforma metropolitana de Granada por las pensiones públicas, Pons ha resumido sus reivindicaciones en dos peticiones concretas: "Una pensión de 1080 euros que es lo que demanda la carta social europea como mínimo para una vida digna" y el reconocimiento de las pensiones en la Constitución de España en el título primero, "no en el título tercero como está ahora, que es papel mojado, sino en el título primero para que sea un derecho exigible ante la justicia", ha señalado.

Brecha de género

Carmen Pons también se ha pronunciado sobre la brecha de género en las pensiones y la ha calificado como "lacerante" ya que “el derecho a una pensión no contributiva de una mujer que no ha podido ejercer un trabajo remunerado en España, pero ha trabajado toda su vida es ridícula y no da para vivir. Se queda casi en la mitad de la pensión de un varón que ha cotizado mejor”, ha señalado tras demandar que “la ley de la independencia debe ser una realidad”.

Si bien esta concentración movilizó a menos pensionistas y jubilados que otras veces, los pensionistas han afirmado que no van a decaer en su lucha por lo que estarán frente al Ayuntamiento de Granada todos los lunes y van a secundar cualquier concentración a nivel nacional junto con sus pares en Atarfe, Guadix, Motril, Loja y otros pueblos de Granada.