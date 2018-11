El Congreso pide reabrir la línea Granada-Barcelona tras tres años cerrada

Granada quiere comunicación por tren. Tras más de tres años prácticamente aislada por ferrocarril, la ciudad de la Alhambra se subirá de nuevo a uno a partir del 26 de noviembre en lo que será su reconexión por este medio de transporte con Madrid. Ahora también, fruto de lo que parece una inercia positiva en materia ferroviaria, Granada aspira a volver a tener el tren-hotel que la unía con Barcelona. Una posibilidad cada vez más cercana.

Una Proposición No de Ley (PNL) de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados ha sido la clave para que las opciones para el regreso de esta línea hayan aumentado. Porque la PNL ha sido aprobada. O lo que es lo mismo, con su aprobación se ha logrado dar peso a una posibilidad que la comisión de Fomento ya debate. Y en la que fuentes consultadas por eldiario.es/andalucia hablan de la buena predisposición del Gobierno de Pedro Sánchez de retomar esta vía ferroviariaria.

No en vano, la ruta que recorre buena parte del Levante español y que atraviesa Jaén y Castilla La Mancha, es una petición histórica de las plataformas ferroviarias de Granada y de las zonas por las que pasaba. De hecho, desde que dejara de funcionar en abril de 2015 por las obras del AVE que aún no ha llegado, han sido varias las veces en las que se ha puesto sobre la mesa que se pudiera recuperar el llamado "Tren Hotel Alhambra". Incluso el alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE) llegó a asegurar hace justo un año que había logrado el compromiso de Fomento de retomar este tren de manera inmediata. Algo que nunca llegó a ser real.

Lo que ha variado desde entonces y hasta ahora es un cambio de Gobierno de la nación de las manos del PP al PSOE que ha hecho que la sintonía entre la capital granadina y Madrid sea mayor. De ese modo, se ha logrado que la cartera de Fomento que dirige José Luis Ábalos acelerase los trámites para reconectar Granada con la capital de España por tren utilizando la llamada vía de Moreda y ahora le ha llegado el turno al compromiso de volver a utilizar el tren-hotel hasta Barcelona también por esa vía.

Cuestión de plazos

Lo que separa ahora el compromiso de la realidad es una cuestión formal y relacionada con los plazos. Porque la PNL de Unidos Podemos lo que plantea es el regreso inmediato (sobre enero de 2019) y fuentes de la comisión cercanas al Gobierno estiman que ese plazo es demasiado corto. Antes de llegar a poner los trenes sobre la vía hacen falta cumplir una serie de requisitos.

"Devolver el tren a granada era una prioridad absoluta para Adelante Andalucia. Las pnl de reapertura de La línea a madrid por moreda y ahora el Alhambra a barcelona son ya un imperativo para el gobierno. Solo falta ver si le cumple a los granadinos", señala el diptado de Unidos Podemos Sergio Pascual al respecto.

Los plazos pasan por determinar qué trenes serían los que retomarían la ruta, hacer una formación específica para sus conductores, ver la viabilidad, la demanda y determinar tarifas. Cuestiones todas ellas que Fomento estaría planteándose con buena predisposición pero que en todo caso no harían que la línea regresara de manera inminente. Basta ver el precedente de la reconexión con Madrid anunciada en agosto y que no se hará efectiva hasta finales de noviembre.

En todo caso, la diputada de Unidos Podemos Ana Terrón sostiene que no existe justificación técnica ni económica para que no vuelva a implantarse esta línea. Ya que, según explican desde Unidos Podemos, esta ruta contaba con más de un 80% de ocupación. No es la única voz que apunta en el mismo sentido ya que la unanimidad es total no solo en Granada sino en las otras siete provincias por las que pasaba el tren. Colectivos y asociaciones de cada una de ellas, remitieron un escrito a Fomento pidiendo que la línea regrese.