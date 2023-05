Un ayuntamiento granadino factura 340.000 euros a un grupo empresarial donde trabaja el edil de Economía del PP

El Ayuntamiento de Alhendín (Granada) ha suscrito cinco contratos por valor de 344.204,56 euros (sin IVA) desde el pasado mes de julio con el grupo empresarial en el que trabaja uno de los concejales del equipo de Gobierno. De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso este medio, la adjudicataria ha sido Aegra, una entidad que se dedica a “proyectos de infraestructura hidráulica” y cuya sociedad pertenece al 100% a Greening Group, “un grupo energético integrado verticalmente y configurado por siete compañías especializadas”. Según su página web, Cristian García, actual concejal de Economía y Medio Ambiente de un municipio en el que es alcalde el presidente provincial del Partido Popular, Francisco Rodríguez, trabaja para Aegra. Preguntado por el caso, el edil defiende que la actuación es legal y que no trabaja directamente para Aegra, firma adjudicatiaria, sino para el grupo empresarial Greening.

No obstante, la documentación, a la que ha tenido acceso a este medio, muestra que se han suscrito tres contratos menores y dos de mayor cuantía entre el pasado verano de 2022 y este mes de febrero. Se trata de varias obras que, en principio, no guardan una relación directa con proyectos de “infraestructura hidráulica” –como define su actividad Aegra en su web– ya que corresponden a reformas de dos quioscos y una pista polideportiva, el arreglo de una carretera y la mejora de las zonas verdes del municipio. No obstante, el gerente de la firma asegura que también realizan “obra civil”. El menor de los contratos, siempre reflejados sin IVA, supone una facturación de 16.485,83 euros y el mayor de ellos alcanza los 130.706,72 euros.

Dos detalles de acuerdo con la documentos obtenidos: uno, la empresa adjudicataria, que pertenece al grupo empresarial Greening Group, no había firmado hasta el pasado mes de julio ningún contrato previo con el Ayuntamiento de Alhendín. Y dos: Cristian García, trabajador de esta cooperativa y concejal de Economía y Medio Ambiente, meses antes de que Aegra empezase a facturar con el Consistorio, pasa de ser concejal con sueldo a cobrar sólo por acudir a las juntas de gobierno local en las que se han aprobado estas adjudicaciones. Así consta en los presupuestos del municipio donde se matiza que ejerce sus funciones “sin dedicación exclusiva ni parcial”.

Además, el concejal fue contratado en la empresa Greening–e, que pertenece también a la matriz Greening Group, el 1 de septiembre para ser “coordinador de seguridad y salud”, aunque en la web de Aegra aparece como “responsable de operaciones y mantenimiento”. La fecha es destacable porque, según la documentación, el primer contrato que suscribe la adjudicataria con el Ayuntamiento de Alhendín tiene fecha de 21 de julio y una cuantía de 39.999,31 euros para el arreglo de una pista polideportiva. Y, según el contrato de trabajo aportado por el concejal, Cristian García trabaja en el grupo empresarial al menos desde septiembre de 2022, fecha a partir de la cuál se firman otros cuatro contratos: dos de ellos en noviembre y los dos más importantes en enero y febrero de 2023.

Dos contratos de más de 100.000 euros

Alhendín y Aegra sellan cinco adjudicaciones. Desglosadas son: la ya mencionada reforma de una pista polideportiva por 39.999,31 euros en julio, la reforma de dos quioscos por valor de 16.485,83 euros y 37.177,99 euros en noviembre, la mejora de las zonas verdes en la Avenida de Alhendín por 119.834,71 euros en enero y el arreglo de la carretera de Motril por 130.706,72 euros. Además, los dos contratos de mayor cuantía son aprobados por unanimidad en la Junta de Gobierno Local, en la que está presente Cristian García como edil de Economía y Medio Ambiente.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alhendín y con Aegra para contrastar la información sobre estas adjudicaciones. Desde el Consistorio, el edil defiende la legalidad de lo ocurrido y argumenta que su participación en la Junta de Gobierno Local es prácticamente testimonial porque a ella llegan los proyectos “tras recibir informes y el análisis de los técnicos”. Por otro lado, defiende que trabaja para Greening Group y no para Aegra, aunque ambas entidades pertenecen al mismo grupo empresarial, comparten sede social y el apoderado es la misma persona.

Por su parte, desde Aegra, cuyo departamento de comunicación es gestionado también por Greening Group, recuerdan que la empresa pertenece a la cooperativa ya mencionada. Una explicación que difiere de la que da Ignacio Salcedo, CEO de Greening y apoderado también de Aegra, cuando argumenta que ambas entidades son “independientes” y que Cristian García trabaja para Greening. Sobre el hecho de que AEGRA incluya como parte del equipo en su página web al concejal, Salcedo dice que “aparecen varios perfiles que no están en Aegra tampoco”. Considera que “se pusieron esos perfiles para reforzar la imagen de la compañía” y asegura que “habrá que corregirlo para no crear confusiones”.