La candidata del PP de un municipio de Granada recupera el insulto "zorra" que otro candidato usó contra la aspirante del PSOE hace 13 años

Trinidad Herrera, alcaldesa del PP en Almuñécar (Granada) desde 2011 y candidata a la reelección, es noticia por haber descalificado a su rival del PSOE en un acto de campaña de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo. Durante su discurso, la edil no tuvo reparos en recuperar un insulto pronunciado hace más de una década en este mismo consistorio. Y así, recordó "la historia de la zorra" a la aspirante socialista a la alcaldía, Rocío Palacios, cuando el ahora ex alcalde Benavides la llamó "zorra" argumentando que "determinadas carreras políticas de personas sólo se entienden por las relaciones íntimas entre su secretario provincial y la afectada".

Herrera, que pronunció su descalificativo en un mitin celebrado en la Casa de la Cultura de Almuñécar ante un reducido aforo de 200 personas, utilizó un supuesto pacto de Gobierno como base de su relato. Según la popular, la candidata del PSOE tendría firmado un pacto para gobernar con el que ya fuera alcalde de la localidad durante más de dos décadas, Juan Carlos Benavides, quien se presenta por Convergencia Andaluza. Un supuesto pacto que para la candidata del PP puede ser "una bomba para el municipio".

Aprovechando el teórico acuerdo entre Benavides y Palacios, Herrera argumentó que "votar al PP es el único voto útil en este momento y digo voto útil porque todos sabéis que hay un pacto ya entre Convergencia y PSOE". Antes de descalificar a la candidata socialista, la actual alcaldesa aseguró que "sabemos ya que el anterior alcalde pacta con el diablo si hace falta por mantener la alcaldía". No en vano, los populares temen perder la alcaldía porque si se extrapolan los resultados de las elecciones generales, el PSOE sería actualmente la fuerza más votada con más de 1.000 votos de ventaja sobre el PP.

Terminó en querella

Por ello, Herrera criticó en su discurso al posible nuevo Ayuntamiento de Almuñécar recordando aquel insulto de "zorra" a su rival socialista: "Lo sorprendente es que la señora Palacios acuerde un pacto con el señor Benavides cuando todos recordaremos la historia de la zorra, que se paseó por todas las televisiones de España y ahora realmente están firmando un pacto de gobierno". La popular alude a un episodio vivido por Rocío Palacios hace más de una década cuando fue Benavides quien la llamó de tal manera. Motivo por el que la socialista llegó a querellarse.

La utilización de aquel episodio por parte de Herrera contra su rival socialista cobra especial relevancia porque la propia candidata del PSOE tuvo que defender su dignidad incluso en televisión cuando se utilizaron sus supuestas relaciones personales para hundir su carrera política. No obstante, las palabras de la alcaldesa no quedaron ahí. Acabó su crítica al supuesto acuerdo que tendrían sus rivales en las elecciones dejando claro que no duda del mismo. "Creo que conociendo a ambos, eso sería una bomba para nuestro municipio y espero y deseo, no por mí, sino por todos vosotros, que eso nunca se haga realidad", sentenció Trinidad Herrera.

Fuentes del Partido Popular de Almuñécar explican a este medio que lo que Trinidad Herrera quiso hacer durante su discurso era mencionar la historia del desencuentro que hubo entre Benavides y Palacios. Porque, insisten, que pese a que fue el exalcalde el que la llamó "zorra", hoy en día ambos tendrían un acuerdo para gobernar conjuntamente el Ayuntamiento de la localidad granadina. Los populares argumentan que la frase hacía referencia a la expresión "poner al zorro a cuidar a las gallinas" que Benavides pronunció en 2006.

Cabe recordar que el entonces alcalde acabó siendo condenado por una falta de injurias y calumnias tras la denuncia de la actual candidata socialista, Rocío Palacios. Sin embargo, la expresión por la que Benavides fue sancionado no fue tanto esa sino por añadir el término "zorra" y argumentar que "determinadas carreras políticas de personas sólo se entienden por las relaciones íntimas entre su secretario provincial y la afectada".