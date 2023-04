La candidata del PP en Granada pide “ayuda al de arriba” en una iglesia evangélica: “Quiero trabajar por vosotros, como vuestros pastores”

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Granada, Marifrán Carazo, ha participado este fin de semana en una misa evangelista en la que ha pedido “ayuda al de arriba” para ganar las elecciones municipales. La ex consejera de Fomento de la Junta de Andalucía se comprometió a trabajar por esta comunidad religiosa después de que Antonio Vallejo, militante del PP y la persona que la invitó a subirse al púlpito, prometió una “iglesia grande” a los presentes. Carazo se alineó con esta orden evangélica pidiéndoles ayuda a ellos y “al de arriba” para llegar a ser alcaldesa. Desde su equipo de campaña afirman que la cita fue “improvisada”, que no pidió el voto a nadie, sino “ayuda” y que no se ha comprometido en ningun momento a la construcción de ningún templo.

Sin embargo, estas declaraciones han trascendido mediante unos vídeos que ha dado en primicia El Independiente de Granada y a los que también ha tenido acceso este medio. En ellos, se puede apreciar cómo la ex consejera de Fomento de la Junta de Andalucía y candidata a ser alcaldesa de Granada por el PP se dirige a los presentes para comprometerse con ellos. Asegura que va a hacer “todo lo posible” y que ese es “su compromiso” para trabajar por esa comunidad religiosa. Palabras que pronuncia justo después de que Antonio Vallejo, director de la Escuela Municipal de Flamenco de Granada y militante activo del PP, afirme que lo que quieren es una “iglesia grande”.

Vamos a “cambiar Granada de arriba a abajo”

Así, Carazo aprovechó el momento para alabar la labor de los pastores evangélicos de la zona: “Mi compromiso es trabajar por todos vosotros, todos los días del año, como están haciendo vuestros pastores, que sé del trabajo que están realizando en este barrio; trabajando por vosotros y de vuestra mano”. Acto seguido, y en el marco del encuentro evangelista, Carazo pidió ayuda “al de arriba” y a los presentes para “empezar a cambiar Granada”. Finalmente, la candidata asegura que va a cambiar la ciudad “de arriba a abajo”, palabras que son recibidas entre aplausos.

El encuentro tiene otro elemento interesante que es la presencia de Antonio Vallejo. Es él quien hace de maestro de ceremonias al presentar a Marifrán Carazo ante las personas que han acudido al culto. Durante su intervención, además de decir que el aborto “está en contra de Dios”, aseguró presentar a la candidata “con mucho orgullo” y dejó claro que lo que se promete a su gente debe cumplirse dejándose “el pellejo”.

Vallejo, que dice que el Partido Popular es el único “partido cristiano”, pide a la líder del PP de Granada una iglesia “grande, grande, que quite las tapaderas del sentido” y apostilla que Jesucristo les ayudará. Palabras que recoge posteriormente Carazo para comprometerse a “hacer todo lo posible” por esta comunidad religiosa. Cabe destacar que Antonio Vallejo es uno de los rostros más conocidos entre la comunidad evangelista de Granada y que hace una década tuvo problemas legales cuando un local suyo de espectáculos en el Albaicín operó entre 2011 y 2014 sin la licencia correspondiente. Precisamente en la época en la que Carazo era concejal de Turismo, cargo que dejó en 2012.

Esta visita de la candidata granadina del PP con la iglesia evangelista no es el único acercamiento que ha habido entre los populares y esta comunidad religiosa en los últimos meses, una comunidad que es la religión minoritaria que más templos tiene en nuestro país, muy por encima de los musulmanes, quienes ocupan el segundo puesto.

A finales de marzo, la predicadora evangélica Yadira Maestre fue invitada al acto central de la precampaña del Partido Popular en el que estaban presentes Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso, entre otros cargos del partido. Por aquel evento, los populares se vieron obligados a reconocer que había sido un error la presencia de la pastora por ser ultraconservadora y homófoba.