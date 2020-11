Ejercicio del derecho a rectificación de Vox Granada, en relación con el artículo aparecido el 14 de noviembre de 2020 titulado "Guerra entre la militancia y la dirección de Vox Granada por el nombramiento de un cargo a sueldo que renegaba del partido".

En cumplimiento de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, se publica esta nota de rectificación recibida de Vox Granada:

“Que el medio de comunicación a solicitud del derecho de rectificación exigido por VOX ESPAÑA consigna lo siguiente: Que este medio no tiene datos algunos objetivos ni de tipo alguno que le permita determinar que Don Alejandro Baena tiene contrato laboral con VOX ni relación laboral de dependencia de tipo alguno y menos aun que tenga un sueldo de 3.000 Euros. Que este medio recibe la manifestación por el partido VOX de este señor de que es trabajador autónomo. Que el nombramiento como vicesecretario provincial de comunicación del Sr. Baena se produce por la vicesecretaria nacional de comunicación de VOX. Que este nombramiento fue público y notorio en el partido. No es cargo orgánico alguno del partido a efectos estatuarios. Igualmente que nunca el Sr. Baena conforme este nos manifiesta ha realizado campaña electoral alguna contra nadie de este partido de forma activa. Por último, que conforme manifiesta el Sr. Baena no ha realizado insulto alguno a la diputada nacional Macarena Olona ni en medios de comunicación, ni en redes sociales ni de forma personal"