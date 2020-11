Guerra entre la militancia y la dirección de Vox Granada por el nombramiento de un cargo a sueldo que renegaba del partido

La situación interna de Vox en Granada es más turbia de lo que aparenta la formación de extrema derecha de cara a la opinión pública. Desde el pasado proceso de primarias, que en la provincia granadina se saldó sin que pudiese presentarse ninguna de las candidaturas que no fuese la oficialista de Manuel Martín, el partido vive uno de sus momentos más inestables a nivel local, comparable con el que ya ocurrió cuando su expresidente, Julio Vao, tuvo que dimitir en marzo del año pasado al salir a la luz que había sido condenado por estafa en 2006. Ahora, el nombramiento de un cargo a sueldo ha sido la gota que ha colmado el vaso de muchos militantes.

Porque la formación de extrema derecha en Granada está dividida en dos. Por un lado, quienes siguen la línea marcada desde Madrid y ejecutada a nivel granadino por Manuel Martín -al que le une una relación de amistad con el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal-, y por otro, los más críticos con el aparato del partido que se sienten ninguneados y desplazados por la dirección nacional. De hecho, durante el proceso de primarias, una de las candidaturas, la del abogado Ignacio Pozo, denunció que el partido le impidió presentarse alegando que no contaban con los avales necesarios, pese a que de los 78 necesarios, la candidatura sostenía tener 120.

Una guerra que se ha recrudecido en las últimas semanas después de que un grupo de militantes tuviese conocimiento del nombramiento de Alejandro Baena como secretario de comunicación de Vox Granada. Una designación que no comprenden muchos afiliados porque recuerdan que Baena ya abandonó la formación hace año y medio para enrolarse en otra aventura junto al expresidente Julio Vao. Los dos integraron el Proyecto Liberal Español (PLIE) que se presentó a las elecciones municipales de Granada sin lograr obtener representación.

Pero el paso de Baena por el PLIE resulta hoy más controvertido que nunca, y da pie a las críticas hacia la dirección provincial y nacional que ha permitido su reincorporación a Vox. El hoy secretario de comunicación del partido de extrema derecha, renegó de Vox en público, a través de las redes sociales, e hizo campaña contra la candidatura de Onofre Miralles como cabeza de lista de los de Abascal por el Ayuntamiento de Granada. Además, fuentes del partido aseguran a eldiario.es Andalucía que Baena llegó incluso a insultar a la diputada en el Congreso por Granada, Macarena Olona.

Por si fuera poco, quienes rechazan la incorporación de Alejandro Baena al equipo de comunicación de Vox en Granada recuerdan que se marchó del partido de extrema derecha al comprobar que no iba a cobrar ningún sueldo. "No podemos confiar en alguien que ha traicionado sus ideales porque prefiere cobrar dinero", sostienen fuentes de la militancia de Vox. Al respecto, añaden que Baena "solo ha tenido el interés de buscarse un empleo en el partido".

Manuel Martín al rescate

Pero su regreso se explica gracias al actual presidente de Vox Granada, Manuel Martín. El mandatario llegó al cargo a través de la junta gestora que se creó tras la expulsión de Julio Vao por sus problemas con la justicia, y él ha sido quien ha rescatado para la causa a Alejandro Baena. Un hecho que no toleran quienes se sienten desplazados dentro del partido. Fuentes de la militancia explican que "no solo se le ha dado un puesto de nuevo en el partido, sino que así ha conseguido tener un trabajo con el que cobra alrededor de 3.000 euros".

El fichaje se gestó gracias a la llamada que Miguel Ángel López, concejal del partido en Motril (Granada), le hizo a Manuel Martín. López estaba decidido a dejar sus labores de comunicación al frente de la formación de extrema derecha y como es amigo de Alejandro Baena, maniobró para que Manuel Martín le incorporase al partido en tareas comunicativas. Así, a día de hoy, "vive en exclusiva para el partido. Le escribas cuando le escribas, a los dos segundos está contestándote". Un escenario que contrasta con las críticas que vertía contra Vox antes de marcharse y cuando militaba en el PLIE.

"Vox se salta la legalidad cuando quiere"

A las cuestiones éticas que dan pie a la guerra entre los afiliados y la dirección del partido en Granada, se le suma el hecho de que algunos militantes están preparando una demanda contra el nombramiento de Alejandro Baena. Si bien este ejerce como secretario de comunicación desde diciembre del año pasado, las fuentes consultadas explican que "no se ha sabido hasta ahora, por eso no se ha denunciado antes". Aseguran que con la designación de Baena se ha infringido la Ley de Partidos Políticos.

Concretamente el artículo 8 sobre los "derechos y deberes de los afiliados". En su apartado 4, en los epígrafes b y c, se recogen los derechos que no se habrían respetado con esta designación: "ser electores y elegibles para los cargos del mismo” y “ser informados acerca de la composición de los órganos directivos". Como ningún militante ha sido informado acerca de la designación de Baena y como ninguno ha podido participar de su elección, entienden que es un nombramiento que no es legal. "La demanda tiene muchas posibilidades de prosperar", avanzan quienes la están preparando.

"Vox se salta la legalidad cuando quiere. En el partido están por encima de las normas porque contratan a quien les da la gana y saltándose la ley", sostienen voces críticas de la formación de extrema derecha. Una cuestión que no es la única que está en los tribunales, ya que desde hace semanas hay varias demandas contra el proceso electoral que se abrió durante las primarias y que ha abierto heridas en Vox no solo en Granada, sino en varias estructuras locales del país que consideran que la dirección nacional de Santiago Abascal solo admite una corriente única de pensamiento y carente de crítica hacia sus líderes.