La falta de pediatras en La Alpujarra desvela las carencias del Servicio Andaluz de Salud para atender a los niños de la comarca

Lucía sabe que si sus hijos de 3 y 6 años se ponen malos ha de reservarse un buen rato de su tiempo para poder llevarlos al pediatra. Aunque en su municipio, Capileira, hay un consultorio con un médico de cabecera, para que alguien pueda atender las necesidades de los niños, debe ir hasta Órgiva, que está a una media hora si no hay tráfico ni inconvenientes climatológicos. Sin embargo, si uno de sus vástagos tuviera un problema mayor o necesitara ir al médico por la tarde, no llegaría a una urgencia pediátrica hasta una hora y cuarto más tarde, en Granada capital. Su caso es solo un ejemplo de las decenas que hay en el corazón de La Alpujarra y cuya realidad ha quedado al descubierto tras la marcha de la única pediatra que trabajaba en esta comarca granadina.

La Alpujarra sigue esperando un hospital que no va a llegar tras dos décadas de promesas y un proyecto enterrado

La Alpujarra, que es uno de los rincones más turísticos y que atrae a más extranjeros de la provincia de Granada, perdió a la única doctora en pediatría el pasado 5 de marzo. En aquella fecha, la profesional sanitaria solicitó el traslado a otro centro de salud por motivos personales. Hasta ese momento, había estado ejerciendo de lunes a viernes en horario de mañana como la única pediatra de toda La Alpujarra en el centro médico que hay en Órgiva y que da cobertura a algo más de una decena de municipios de la zona más occidental de la comarca -en la zona oriental trabajan médicos llamados "mestos" que son galenos de atención primaria con funciones de pediatría-. Además, un día por semana pasaba consulta en Lanjarón, a pocos kilómetros de Órgiva, pero desde hace dos meses y medio, no hay nadie que le sustituya.

En ese sentido, fuentes sanitarias explican a eldiario.es Andalucía que la Junta de Andalucía trabaja para poner un pediatra y que ya tendría un candidato al puesto, pero que su incorporación no sería antes de quince días por el proceso burocrático que se debe seguir en estos casos. Las mismas voces dicen que hay un problema con la bolsa de empleo ya que no hay profesionales de pediatría disponibles, sobre todo porque las condiciones económicas son "muy precarias". Cuestiones, añaden, que se suman al problema histórico que sufre esta comarca y que desvela las carencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Malas comunicaciones

En la parte occidental de la Alpujarra viven unos 25.000 habitantes, de los que los niños son un 10%, según los datos que manejan las fuentes consultadas. Por eso, localidades como Lanjarón o Capileira están recogiendo firmas entre sus vecinos para que la pediatría vuelva a La Alpujarra, pero esa solución no acaba de resolver la realidad diaria de quienes viven en pueblos de la zona más alta de la comarca, en la falda sur de Sierra Nevada. Como el pediatra que suele trabajar en Órgiva es al que tienen que acudir las familias de lugares como la propia Capileira, Pampaneira, Bubión, Pitres o Trevélez (uno de los pueblos a mayor altitud de España), la geografía y las carreteras dificultan la atención primaria de los más pequeños.

Estos municipios se sitúan a una altitud media de unos 1.400 metros, lo que hace que sus accesos sean vías de montaña que en invierno suelen estar nevadas o con hielo, lo que empeora la circulación por ellas. Además, al ser carreteras proyectadas en la ladera de Sierra Nevada, tienen un trazado sinuoso que hace imposible, y peligroso, recorrerlas a una velocidad elevada, de modo que quienes las transitan han de tener cuidado si lo hacen urgentemente. Una situación a la que se enfrentan todos los padres de menores de 14 años, la edad máxima a la que se atiende a los niños en pediatría.

Víctor Expósito (Ciudadanos), alcalde de Trevélez, reconoce que es “un perjuicio” que el pediatra esté “lejos” y que ahora mismo ni siquiera haya uno en Órgiva. Lamenta que desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía no se les está informando sobre el asunto, aunque ha pedido información más de una vez. Admite que municipios como el suyo, con algo más de 700 habitantes y un 10% de menores entre los vecinos, en el que "nacen dos o tres niños al año" no tienen tan fácil pedir que un pediatra vaya a su localidad. A falta de esa solución, la médica que atiende en Trevélez es la que da la atención primaria a los más pequeños, pero si necesitan algo más específico, deben ir, como mínimo, hasta Órgiva que está a 45 minutos.

La necesidad de un hospital

“Lo que hace falta es que se construya el hospital comarcal, que es una reivindicación histórica”, dice el regidor. Una propuesta que hace pocas semanas sufrió un revés ya que la Junta ha desechado el proyecto que ya estaba en marcha para empezar otro de cero y no hacer un centro hospitalario, sino uno de salud con algunas especialidades. Carlos Miralles, portavoz de la Plataforma por el Hospital de La Alpujarra, es una de las voces que más años lleva luchando porque esta comarca granadina tenga los servicios sanitarios que necesita. “Por población no haría falta que hubiese más pediatras, pero se olvida que la orografía de La Alpujarra es compleja”.

Como defensor de la construcción del hospital, entiende que el “deficiente” servicio de pediatría está íntimamente relacionado con que no se haya avanzado en el proyecto hospitalario. “Siempre hay opciones encima de la mesa. Podría haber pediatras que fuesen una vez por semana a algunos pueblos, como ya ocurre con otras especialidades”. Recuerda que los 25.000 habitantes censados no es toda la población que hay ya que, en verano, gracias al turismo, se multiplican los vecinos, en los últimos años se están mudando personas llegadas de Europa y existen asentamientos jipis “que suelen tener bastantes niños”. Por eso, dadas las peculiaridades de La Alpujarra, Miralles cree que hay hace falta voluntad política para que haya un hospital comarcal y que se refuerce el servicio de pediatría.

Niños sin seguimiento

En localidades como Capileira los vecinos con niños los llevan en primer lugar al consultorio del pueblo. Lucía, la madre que abría este reportaje, asume que la geografía de la zona es difícil de salvar y que su médico de cabecera ayuda hasta donde puede, pero que cuando las dolencias o el seguimiento de los niños es más complejo, los galenos suelen decirles que no son pediatras y no pueden tratarlos. "Mis hijos afortunadamente están sanos, pero conozco casos de bebés que han necesitado un control exacto a los que no se les ha mirado absolutamente nada y los padres han tenido que acudir a clínicas privadas donde les han encontrado problemas". Además, si sus pequeños necesitan acudir a urgencias, como en el Hospital Santa Ana de Motril, el más cercano, no hay de pediatría, han de ir hasta el Clínico de Granada, a hora y cuarto de distancia.

"Muchas veces hablan de despoblación de las zonas rurales, pero es normal que suceda con estos servicios. Entiendo a la gente que no quiera venirse a vivir a estos lugares”, lamenta Lucía. José Fernando Castro (PSOE), alcalde de Capileira, entiende el problema como regidor. Él mismo ha vivido en primera persona las dificultades de comunicación que sufre La Alpujarra. “El otro día tuve que ir hasta Cádiar, que se tardan unos 45 minutos, y cuando estaba llegando un camión averiado me obligó a tener que volver y hacer otros 20 minutos y utilizar caminos de tierra”. En su pueblo, de algo más de 500 vecinos, hay censados una veintena de niños por lo que también cree que la solución ha de pasar por ampliar el número de pediatras o construir el hospital comarcal.

Soluciones en estudio

Al respecto del asunto, el delegado de Salud en Granada, Indalecio Sánchez Montesinos, explica a elDiario.es Andalucía que la falta de pediatra en Órgiva es un tema puntual. "Ya se ha hablado con los alcaldes de la zona para informarles de la situación y que en breve saldrá adjudicada esa plaza". Por último, el representante sanitario de la Junta de Andalucía dice que se está estudiando "poner unidades completas de pediatría en la zona de la Alpujarra". No obstante, "habría que esperar a que los procesos de concursos de traslado se finalicen para saber con qué se cuenta".