Granada se derechiza: el PP supera al PSOE y Vox se consolida como tercera fuerza

La contundente victoria del Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla se ha fraguado en todas las provincias de Andalucía en este 19J y Granada no ha sido la excepción. A diferencia de lo sucedido en las elecciones autonómicas de 2018, cuando el PSOE de Susana Díaz logró ser el partido más votado en la provincia, los populares esta vez no solo han ganado, sino que han aplastado a todos sus rivales con 175.535 papeletas, 70.000 más que el PSOE, llegando casi a obtener la mitad de los votos de toda Granada. En 2018 los populares no llegaron a los 100.000 electores. Analizando los datos, el PP se nutre principalmente del hundimiento de Ciudadanos, que desaparece, y de la caída del PSOE, que en todo caso amortigua su descenso manteniéndose por encima de los 100.000 votos y mantiene los cuatro diputados que logró hace cuatro años.

El PP logra la mayoría absoluta en Andalucía

Este 19 de junio pinta de color azul a la provincia de Granada sin discusión. El PP ha logrado seis diputados (3 más que en 2018), el PSOE ha mantenido los cuatro que cosechó hace cuatro años, Vox ha pasado de uno a dos, y a la izquierda de los socialistas, Por Andalucía ha logrado un parlamentario que es uno menos que el resultado que obtuvo Adelante Andalucía aglutinando a los partidos que esta vez se han presentado por separado. Pero PP y Vox mejoran en diputados, sobre todo, gracias a la caída abrupta de Ciudadanos que pierden los tres que tenían hace cuatro años. Una vez más el PACMA consigue colocarse como la primera alternativa a los grandes partidos, aunque no logra ningún diputado, como tampoco lo hace Juntos por Granada, la formación regionalista que aspira a que la provincia tenga estatus propio en Andalucía, que ha superado la barrera de los 1.000 votos, pero que se ha quedado como el octavo partido en papeletas.

Municipios pequeños

Hay algunos municipios en los que ha conseguido resistir el PSOE, e incluso se anota una victoria que no tenía en 2018 como es el caso de la localidad de Píñar donde entonces venció Adelante Andalucía y esta vez lo han hecho los socialistas mejorando en 1,6 puntos sus anteriores resultados. Los de Juan Espadas solo han ganado en pequeñas localidades y han conseguido arañar victorias solo en municipios relativamente grandes como Íllora o Pinos Puente, mientras que han cedido en otros tan relevantes como Maracena donde ha sido alcalde hasta ahora Noel López, su número dos. López era regidor de esta localidad del cinturón metropolitano de Granada desde 2007 y parecía tener en ella un bastión incontestable.

El caso de Maracena es especialmente destacable por haber sido un territorio socialista en los últimos años y porque Espadas trató de mirar a Andalucía oriental fichando a políticos como Noel López, pero sin demasiado éxito vistos los resultados. No obstante, parte de la derrota se explica sobre todo por la debacle de Ciudadanos en la provincia, que se confirma como el gran perdedor no solo a nivel andaluz, sino también localmente. Los de Juan Marín han perdido a 1.709 votantes con respecto a 2018, lo que les ha hecho pasar de ser la segunda fuerza más votada entonces, a ser la sexta. Paradójicamente, aunque el PSOE sí ha conseguido 84 votos más que hace cuatro años, la enorme subida de más de 22 puntos del PP y 2.253 papeletas más, ha dejado la mejoría socialista en un resultado pírrico que los deja en segundo lugar. Algo parecido a lo que ha ocurrido en municipios como La Zubia, donde también gobierna ahora mismo el PSOE, y donde la caída de Ciudadanos ha beneficiado a los populares para hacerse con la victoria.

El batacado de Ciudadanos

En líneas generales, el PP mejora en datos en toda la provincia y el PSOE retrocede, aunque retiene municipios como Gorafe o Guadahortuna. Los partidos a la izquierda de los socialistas también se hunden logrando la mitad de votos que en 2018 cuando obtuvieron más de 62.000 bajo las siglas de Adelante Andalucía y ahora apenas logran algo más de 35.000 si se suman las papeletas de Por Andalucía y a Adelante Andalucía. Pero los resultados confirman que el gran perdedor de estos comicios han sido los naranjas de Ciudadanos. La formación, que dirigía hasta ayer Juan Marín en Andalucía, apenas ha conseguido 12.269 votos, lejos de 75.000 obtenidos en 2018 y que le permitieron tener a dos diputados granadinos. El descalabro es total y coincide en buena medida con la subida experimentada por los populares. Mientras Ciudadanos cae en 63.917 votos y se deja 15,46 puntos, el PP crece en 80.156 y aumenta su margen en 19,14 puntos en comparación con las elecciones regionales del 2 de diciembre de hace cuatro años.

Esta caída abismal de los de Marín ha sido aprovechada por el resto de partidos en mayor o menor medida. Si se observan los datos de Granada capital, gobernada actualmente por el PSOE tras la dimisión precisamente del ex de Ciudadanos, Luis Salvador, en julio de 2021, todas las formaciones mejoran sus resultados en comparación con 2018. De nuevo, como marca la tendencia del resto de la provincia, el Partido Popular es el gran beneficiado del descalabro de los naranjas. Si Ciudadanos se deja casi 20.000 votos con respecto al 2D de hace cuatro años, el PP aumenta en 22.479. Además, el resultado final de la ciudad de la Alhambra se asemeja mucho al de la provincia ya que los populares logran casi la mitad de todos los votos de los electores granadinos, mientras el PSOE mejora ligeramente sus resultados y consigue sobrevivir en segunda posición.

Pero si hay un municipio que ha cobrado importancia en estas elecciones andaluzas ese ha sido sin duda Salobreña. Esta localidad de la Costa Tropical ha llenado titulares por ser en el que la candidata de Vox al Parlamento de Andalucía, Macarena Olona, se ha empadronado de manera presuntamente irregular, tal y como denunció Andaluces Levantaos en dos ocasiones sin que el caso prosperase. Comparando lo sucedido en 2018, Salobreña ha respaldado más a Olona de lo que logró la extrema derecha entonces. Vox ha conquistado 400 votos más que hace cuatro años, pero se ha quedado lejos de los 715 del Partido Popular que, como en el resto de la provincia, sube notablemente con 13,21 puntos en el caso salobreñero.

Más participación y la mirada puesta en las generales

No obstante, Vox sí ha conseguido una mejoría en la provincia de Granada, que le ha servido para sumar uno de los dos nuevos diputados que ha mejorado a nivel andaluz con respecto a las elecciones autonómicas de 2018. La candidatura de Macarena Olona ha convencido a 16.967 electores más y ha logrado colocar a dos parlamentarios, situándose como la tercera fuera política de la provincia por detrás del PP y del PSOE, pero muy lejos de ambos que casi doblan sus resultados, sobre todo en el caso de los populares que prácticamente los triplican. Algo notable teniendo en cuenta que ha aumentado la participación en dos puntos y medio de 2022 a 2018. Si el 2D votó el 57,02% del censo electoral, en esta ocasión lo ha hecho el 59,61%. Una participación elevada que ha beneficiado al Partido Popular que se ha quedado a algo menos de 10.000 papeletas más de conseguir a su séptimo diputado.

Finalmente, si se comparan estos resultados con las elecciones más recientes como fueron las generales del 10 de noviembre de 2019, el PP vuelve a anotarse otra victoria. Entonces, el PSOE de Pedro Sánchez logró ganar en la provincia con 160.190 votos por los más de 175.000 que ha conseguido en esta ocasión el Partido Popular. El PSOE pierde 55.000 papeletas con respecto a aquellos comicios y Vox retrocede también en algo menos de 30.000. Esta vez, los socialistas son los grandes perdedores ya que Ciudadanos cae, pero no tanto con respecto a las generales de 2019. Entonces, los naranjas convencieron a algo más de 37.000 personas y esta vez han cedido alrededor de 25.000 votos, por lo que el PSOE es el que más cae si se comparan ambas elecciones, que, según los expertos, no son equiparables en cuanto a la intención de voto que tienen los ciudadanos, aunque sí se pueden extraer conclusiones demográficas mirando los resultados. En este caso, también es notable que los partidos a la izquierda del PSOE se dejan 35.000 votos ya que en 2019 obtuvieron casi 70.000 en la suma entre Podemos y Más País y esta vez solo han logrado la mitad si se suma a Adelante Andalucía y a Por Andalucía.