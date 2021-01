La Junta renueva "solo por tres meses" a médicos de urgencias de Granada: "Nos dicen que no hay médicos y a los que tienen ¿los maltratan?"

“Nuestro servicio de urgencias está en una situación agónica”, escriben médicos de esa área del Hospital Clínico San Cecilio del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada. Quemados por los meses que están viviendo por culpa de la pandemia de la Covid-19, denuncian que la Junta de Andalucía, lejos de respaldarles y hacerles sentir seguros en sus puestos de trabajo, ha decidido ofrecerles una renovación a la baja de un contrato anual. La Consejería de Salud ha puesto sobre la mesa renovarles por solo tres meses.

La presión hospitalaria obliga a Andalucía a atender en domicilios y a trasladar de provincia a pacientes de las zonas más saturadas

Saber más

Para hacer presión y que la sociedad conozca en qué condiciones están trabajando, un grupo de galenos de urgencias de este hospital granadino han iniciado una campaña en redes sociales con la que pretenden dar voz a su precariedad laboral. A través de un comunicado conjunto, cuentan que llevan “años con contratos basura”. Hasta 2020, la Junta de Andalucía venía ofreciéndoles renovaciones trimestrales o mensuales, pero nunca a largo plazo. Sin embargo, hace ahora un año, presionaron para lograr un contrato anual que expira en estos días y que se ha convertido en el origen de las protestas.

Los médicos protestan porque el Gobierno andaluz, a través de la dirección del hospital, se comprometió a renovarles anualmente con “iguales o mejores condiciones”, pero ahora ese acuerdo ha saltado por los aires. “En 10 días finaliza el contrato anual de los 11 compañeros que firmamos hace un año, y la oferta de renovación que nos hacen es un contrato de tres meses”, protestan. Una oferta que no aceptan y que ha llevado a alguno de los médicos a tomar la decisión de marcharse a otras provincias en las que se sienten mejor valorados.

Promesas incumplidas

María Elena, una de las sanitarias afectadas, cuenta a eldiario.es Andalucía que “el año pasado, tras quejarnos a la dirección, conseguimos que nos hicieran un año entero y nos prometieron que se renovaría porque querían afianzar la plantilla”. Pero hoy aquel compromiso ha desaparecido porque, explica, "no han resuelto el tema de las oposiciones y los traslados". La médica insiste en que esta situación empeora las condiciones con las que llevan años trabajando, especialmente ahora que tienen que enfrentarse a la pandemia del coronavirus.

“En el SAS no se hacen contratos fijos a no ser que te ofrezcan una interinidad o que saques por oposición tu plaza. Esto hace que tú puedas trabajar años y años en el mismo sitio sin tener un contrato fijo porque te van renovando contratos temporales”, lamenta María sobre una vida como sanitaria que conoce bien. “Muchos compañeros llevamos 3 ó 4 años trabajando en Urgencias (en nuestro caso en el PTS) enganchando un contrato con otro”.

Así, el día a día con el que lidian no es fácil. Antes incluso de que estallase la crisis de la Covid-19, la falta de plantilla era evidente no solo en el área de urgencias sino en todas las demás especialidades. “El Hospital Clínico San Cecilio de Granada tiene un servicio de urgencias con necesidad de contratar más médicos y lo que está haciendo es descuidar a los que tiene. Por favor necesitamos toda la energía que nos queda para poder enfrentarnos a la tercera ola”, lamentan los galenos en el comunicado remitido a la Consejería de Salud.

Abril como horizonte

Para María Elena, lo que está ocurriendo con la renovación que se les ofrece es una incoherencia: “Nos venden que no contratan a más médicos porque no hay en bolsa y que se plantean contratar médicos sin especialidad, ¿y a los que tienes los maltratas?”. Una opinión compartida por todos sus compañeros afectados que dicen tener “pena e indignación”. Aunque reconocen que hasta el 30 de abril la Junta de Andalucía no decidirá todos los traslados y oposiciones de los sanitarios y que esa circunstancia les perjudica; “aun así hacemos falta”, sentencian.

En ese sentido, señalan, “la dirección de nuestro hospital nos ha explicado a través de nuestro coordinador de urgencias que el motivo –de la renovación a la baja- es que en el próximo mes de abril se cree que habrá traslados por la Oferta Pública de Empleo (OPE) y no autorizan contratos de mayor duración desde los Servicios Centrales del SAS de Sevilla. Nos consta que a pesar de esos traslados el servicio quedaría con personal insuficiente, por lo que no hay motivo para no realizar contrataciones de larga duración”.

El hecho de que se les ofrezca un contrato trimestral y de nuevo precario en cuanto a duración también les parece especialmente grave después del año que están pasando luchando contra la Covid-19. “Estamos cansados, con la memoria llena de malos recuerdos, recuerdos de pacientes que hemos visto enfermar gravemente y de sus familiares a los que hemos tenido que informar. Estamos tristes, porque casi todos hemos perdido a un familiar, un amigo o algún compañero o conocido”, recuerdan.

Oposiciones y contratos

“Ahora estamos inmersos en una pandemia de salud donde estamos pidiendo que se refuerce el Sistema Sanitario y lo que vemos es que nuestras autoridades hacen oídos sordos en lugar de las mejoras que prometieron”, denuncian en el comunicado. “Con el personal que actualmente contamos no podemos tratar correctamente a los pacientes. Necesitamos que contraten más médicos para poder atender bien a la población de Granada, pero cuando nos quejamos de que no refuerzan la plantilla nos dicen que no hay médicos, que están llamando y buscando sin descanso, pero no hay facultativos que quieran venir a trabajar a urgencias de nuestro hospital”.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Salud explican que “la renovación de los contratos eventuales de facultativos se está realizando hasta 30 de abril en estos momentos debido a la proximidad de la resolución de la OPE, con la toma de posesión de las plazas ofertadas, así como de los traslados pendientes, que permitirán, después de mucho tiempo, estabilizar las plantillas, atendiendo a los principios irrenunciables en la Administración Pública de igualdad, mérito y capacidad”.

Sobre las dudas de los médicos afectados con respecto al futuro de sus contratos, las mismas fuentes aseguran que “tras la estabilización de las plazas ocupadas por los profesionales que han superado la OPE, y de los traslados, se realizará una oferta de contratos de larga duración que cubrirá todas las vacantes que pudieran quedar”. Avanzando a su vez que “ya se está trabajando en ello desde la Mesa Sectorial, al ritmo más rápido posible, dada la situación actual de la pandemia. El objetivo es precisamente favorecer la estabilización y consolidación de las plantillas en todas las áreas, respetando la legalidad vigente”.