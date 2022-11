Nuevo caso de homofobia en Granada: golpeado al grito de “maricón”

Granada ha vuelto a ser escenario de otro episodio homófobo. Según confirman testigos presenciales y fuentes de la policía local, un joven fue víctima de una agresión por parte de dos hombres que le golpearon y tiraron al suelo al grito de “maricón”. Los hechos tuvieron lugar en la noche de Halloween en el centro de la ciudad.

De acuerdo con la versión policial, la agresión se inició en la céntrica calle Sócrates al filo de la una de la mañana del pasado 1 de noviembre. En ese momento, dos hombres abordaron a la víctima y empezaron a discutir con ella. Los testigos afirman que la situación fue empeorando porque el joven que fue agredido trataba de zafarse de los insultos marchándose. Sin embargo, los dos agresores le retuvieron a base de golpes en la calle Tablas.

Entonces, según explican fuentes policiales de acuerdo con la versión de los testigos, la víctima fue golpeada mientras le gritaban “maricón”. Unas palabras por las que se asume que el caso es un nuevo episodio de violencia homófoba contra el colectivo LGTBIQ+. Ante la gravedad de lo que estaba sucediendo, los viandantes llamaron a una patrulla de la Policía Local de Granada que se personó enseguida.

Cuando los dos agresores se percataron de la presencia policial, iniciaron una huida que se detuvo pronto porque ambos fueron identificados por los agentes municipales. Según la policía, ambos fueron sancionados por alteración del orden público porque, explican, escapa de sus competencias poder iniciar un procedimiento por un delito de homofobia sin denuncia por parte de la víctima.

El hecho es que, a pesar de los golpes y los gritos de “maricón”, el joven agredido no ha presentado hasta el momento denuncia alguna, según confirma la Policía Nacional a este medio. Por ese motivo, no se está investigando lo sucedido como homofobia ya que la víctima se marchó del lugar de los hechos antes de que la Policía Local de Granada regresase para tomarle declaración e iniciar el expediente de denuncia por un caso de agresión homófoba. No obstante, sí hay una nota informativa abierta que puede iniciar el procedimiento en cuanto el agredido así lo decida.

Con esta agresión contra la libertad sexual, Granada acumula varios episodios de este tipo en los últimos meses. Sin ir más lejos, a principios de octubre se produjo otro caso de homofobia también en el centro histórico, cuando un hombre increpó y golpeó a otro por ser gay. En esa ocasión sí se produjo una denuncia y gracias a la mediación de las acompañantes del agresor, los hechos no fueron a mayores.