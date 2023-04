Sindicatos policiales denuncian al Ayuntamiento de Almuñécar por sustituir a la Policía Local con empresas privadas

Los sindicatos CSIF y UGT han denunciando al alcalde, al concejal de Recursos Humanos, al de Fiestas y a la secretaria accidental del Ayuntamiento de Almuñécar, gobernado por el Partido Popular, por su actuación con respecto a la Policía Local de este municipio de la costa de Granada. Ambas secciones sindicales, presentes en el cuerpo policial de la localidad, aprecian presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, malversación de fondos públicos y prevaricación. Afirman que el Consistorio les ha coaccionado para hacer horas extraordinarias en Semana Santa y ante su negativa ha procedido a contratar a una empresa de seguridad privada. Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, pero no ha recibido respuesta.

Podemos-IU rechaza un pacto con el PSOE para arrebatar al PP la Alcaldía de Almuñécar

Más

Si bien la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, ha sido interpuesta ante el Juzgado de Almuñécar, señala directamente al regidor popular Juan José Ruiz Joya y a parte de su equipo de Gobierno. El documento relata los hechos ocurridos en los días previos a la última Semana Santa y un episodio similar que tuvo lugar en la cabalgata de Reyes Magos de enero de 2022, el origen de este conflicto entre Policía Local y el Consistorio viene de lejos. En concreto, la relación de puestos de trabajo o RPT es el caballo de batalla que enfrenta a agentes y Alcaldía. Esta RPT, que permite configurar la plantilla dimensionándola según las necesidades del cuerpo policial y de la localidad de 25.000 habitantes a la que da servicio, lleva 20 años sin actualizar. Es decir, la actual relación de puestos de trabajo data del año 2003 y los agentes llevan tiempo solicitando una actualización.

Piden al Consistorio que atienda esta demanda porque la consideran esencial para el buen funcionamiento del cuerpo y para velar por la seguridad de Almuñécar. Algo que aún no se ha producido y para lo que las partes nunca han llegado a un acuerdo de mínimos. Los datos hablan por sí mismos: en una década esta localidad ha pasado de tener 70 policías locales a contar con algo más de una treintena. Fruto de esta situación, la falta de agentes, en gran medida por las jubilaciones que se han producido en las dos últimas décadas, y por las bajas puntuales que se puedan producir, hace que los dispositivos policiales estén bajo mínimos en muchas ocasiones y que grandes eventos como la Semana Santa no se puedan cubrir si no es mediante horas extraordinarias, explican fuentes policías. Algo que es voluntario y a lo que, en esta ocasión y como medida de presión, han renunciado.

Un polémico dispositivo

El Ayuntamiento de Almuñécar preparó entonces dos escenarios para cubrir la seguridad durante la Semana Santa. En uno contaba con la Policía Local si los agentes accedían a hacer jornadas extra, y en otro, la propuesta pasaba por contratar a una empresa de seguridad privada para realizar las mismas funciones. Como los policías se negaron a aceptar estas horas extraordinarias, el Consistorio optó por contratar a Levantina de Seguridad por 11.000 euros para llevar a cabo el dispositivo de Semana Santa. Una actuación irregular, según denuncian CSIF y UGT en la querella presentada, y que conllevó también “coacciones por parte del equipo de Gobierno”. Fuentes policiales argumentan que desde el Consistorio se intentó obligar a los agentes a hacer horas extra y se les amenazó con consecuencias si no lo hacían.

Por lo ocurrido, ambos sindicatos, presentes no solo en la Policía Local, sino en la junta de personal del Ayuntamiento de Almuñécar, han presentado una denuncia por los presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, malversación de fondos públicos y prevaricación derivados de la actuación del equipo de Gobierno del PP. Entre las razones que esgrimen en la demanda señalan que “la Corporación Local de Almuñécar ha vuelto, en el periodo de Semana Santa, a incumplir la normativa, de forma consciente y deliberada, poniendo en peligro la seguridad pública, suponiendo extralimitación por parte del Ayuntamiento de Almuñécar de las funciones que les viene atribuidas por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de mayo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Empresas privadas

Apuntan a que el Consistorio “ha vuelto” a vulnerar la legalidad porque en la cabalgata de Reyes Magos de 2022 también se puenteó la actuación de la Policía Local contratando a otra empresa privada para que llevase a cabo los cortes de las calles y la regulación del tráfico. En aquella ocasión mediante un contrato menor de 1.200 euros (más IVA) abonados a Siderum Servicios. Una actuación que choca frontalmente con la Ley de Tráfico cuando en su artículo 7 se indica que corresponde a cada municipio “la regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración”.

Tanto entonces como ahora, los sindicatos enviaron un escrito a la Subdelegación del Gobierno, adjuntado informes de la propia Policía Local, señalando las irregularidades cometidas por el equipo de Gobierno del que es alcalde, el popular Juan José Ruiz Joya. Al respecto, fuentes oficiales de Subdelegación admiten la recepción de ambos documentos, aunque solo se ha podido iniciar un trámite sancionador en este último por un error burocrático que se produjo en el primero. Es decir, el Ayuntamiento de Almuñécar también se enfrenta a una posible sanción por parte de la Subdelegación del Gobierno, además de las consecuencias que se deriven del proceso judicial que se acaba de abrir.

Este medio se ha puesto en contacto con el Consistorio sexitano para contrastar la información y conocer la versión de los hechos denunciados por parte de la Alcaldía que dirige Ruiz Joya, pero no ha obtenido respuesta. Cabe recordar que el regidor fue designado como tal hace menos de un año cuando la anterior alcaldesa, Trinidad Herrera, dejó el cargo para pasar a ser parlamentaria andaluza de la mano de Juan Manuel Moreno Bonilla. Si bien era Herrera la que gobernaba Almuñécar hasta junio de 2022, Juan José Ruiz Joya era su número 2 y será el candidato del PP en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.