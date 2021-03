Los grupos de izquierda evitan que Vox tumbe la Ley de Infancia del Gobierno de PP y Cs en Andalucía

PSOE, Adelante Andalucía y los diputados no adscritos de Teresa Rodríguez han salvado la Ley de Infancia y Adolescencia del Gobierno de PP y Ciudadanos, que este miércoles ha sorteado una enmienda a la totalidad en el Parlamento impulsada por Vox. La extrema derecha sostiene al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, pero hace tres semanas rompió el vínculo que le unía a sus socios y anunció que no volvería a apoyarle ni leyes ni decretos ni ninguna otra iniciativa parlamentaria.

Es la primera vez, en estos dos años de legislatura, que Vox presenta una enmienda a la totalidad contra un proyecto de ley del Gobierno al que sustenta, aunque, al margen de las tres leyes de Presupuestos aprobadas (2019, 2020 y 2021), también es la primera vez que el Ejecutivo lleva una ley de política sectorial al Parlamento: en julio de 2019 se aprobó la ley para la Creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía, y en diciembre de 2019, se aprobó la ley de concesión de un crédito extraordinario para subvencionar los gastos electorales de los partidos políticos en los comicios del 2 de diciembre de 2018).

Otros dos proyectos legislativos de la Junta han iniciado su tramitación parlamentaria recientemente: la ley de lucha contra el fraude y la corrupción y la l ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado. Ninguno de los dos ha recibido enmienda a la totalidad. Quien encaja este primer golpe de Vox es la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, probablemente el miembro del Gobierno andaluz que más ha chocado con sus socios de ultraderecha, a cuenta de su rechazo manifiesto a las políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista.

Ruiz ha buscado el respaldo de los grupos de izquierda para evitar que el veto de Vox dinamite una ley "muy trabajada con los colectivos sociales más comprometidos con las políticas de Infancia". La consejera se reunió con el portavoz parlamentario socialista, José Fiscal, a un almuerzo de trabajo en el que finalmente "se presentó" la líder de la oposición, la ex presidenta Susana Díaz, que estaba "muy interesada" en que la norma saliera adelante. Gran parte del texto de la Ley de Infancia es heredado del proyecto que dejó a medio hacer el Gobierno del PSOE en la pasada legislatura.

Desde su grupo confirman que Díaz ha prestado especial atención a esta iniciativa del Ejecutivo de Moreno Bonilla, sobre todo cuando Vox amagó con tumbarla. No obstante, la comida entre Susana Díaz y Ruiz, que es la cara más visible de los críticos dentro de Cs también se ha interpretado en claves políticas que nada tienen que ver con la gestión de las ayudas públicas a la Infancia. La consejera de Igualdad es una potencial aspirante a disputar el liderazgo de Cs Andalucía al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y su posición discordante dentro de la formación naranja le ha abierto un diálogo fluido con el PSOE, del que Marín carece.

El voto contrario de los grupos de izquierda a la enmienda a la totalidad de Vox no se traduce en un respaldo sin fisuras al proyecto de la Consejería de Igualdad. El PSOE y Adelante Andalucía prevén incorporar sus propuestas a la norma a través de enmiendas parciales al articulado, cuando el texto vuelva a la comisión de Igualdad y luego regrese al Pleno de la Cámara. La formación ultraderechista justifica su enmienda a la totalidad en que la citada ley está "plagada de ideología de género", y porque se trata de "un corta y copia del proyecto que presentó el PSOE hace dos años". Su argumento es el mismo con el que defienden el veto parental en las escuelas, esto es, la denuncia de "la injerencia" de la Administración en la vida de los niños que, según dicen, corresponde a las familias.

Durante su intervención, Ruiz reclamó el "consenso de todas las fuerzas" y pidió sin éxito a Vox que "rectificara" una enmienda motivada "por incomprensibles intereses ideológicos". Luego la consejera de Igualdad ha personalizado el debate, hasta el punto de preguntar al partido que sustenta al Gobierno de Moreno si su rechazo a la ley era "un no a su persona" por su "firmeza en la lucha por la igualdad o por los derechos de colectivos como LGTBI o para erradicar la violencia de género". "No voy a moverme un milímetro y no voy a sucumbir a las presiones", ha recalcado.

La diputada de Cs Ana Llopis ha argumentado que "TikTok, Instagram y Whatsapp son herramientas peligrosas si no se controlan". Noemí Cruz, del PSOE, ha explicado que se trata de "la misma ley" que presentó su partido en 2019, aunque "con algunas partes mutiladas". La parlamentaria Ana Vanesa Ruiz, del PP, ha tildado el proyecto de "fundamental" para la infancia andaluza, y Jesús Rodríguez, de Adelante Andalucía, ha defendido el texto original, pero matizando que su grupo aportará nuevas "propuestas" para enriquecer.a

La nueva Ley de Infancia y Adolescencia viene a sustituir a una norma de 1998, con el primer pretexto de que en los últimos 20 años la realidad social de los jóvenes ha cambiado drásticamente. UNICEF, que ha acompañado el desarrollo del proyecto desde que se iniciara el primer borrador, en 2017, hace una valoración "positiva" del mismo, y destaca la incorporación del "derecho a la identidad de género" de menores y adolescentes, "la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen en las redes sociales, al desarrollo de la competencia digital o a un espacio urbano seguro".

"Es especialmente satisfactorio comprobar que el proyecto de ley integra peticiones en las que hemos insistido mucho en los últimos años, como la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia a todos los niveles (se crea por fin el Consejo Andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes), y la obligatoriedad de contar con informes de impacto en la infancia en todos los proyectos de ley (eliminando así la vigencia del Decreto que exceptuaba los proyectos de ley de presupuestos)", explican desde el comité andaluz de UNICEF.