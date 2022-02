“Hola, soy un 'chatbot' para buscarte trabajo”: asesores laborales andaluces, contra el intrusismo de “una maquinita”

El programa Andalucía Orienta viene funcionando en nuestra comunidad autónoma desde comienzos de siglo como medida de actuación preventiva en materia de orientación e información sociolaboral para personas demandantes de empleo, a través de la colaboración de la Junta con ayuntamientos, universidades, sindicatos y ONG, entre otros. La histórica tasa de desempleo en Andalucía, que no baja del 20% desde 2008 y que actualmente solo es superada por Ceuta y Melilla en España, tiene una nueva derivada en el seno de la lucha contra el paro. Una "escabechina" entre los técnicos de la orientación profesional, según denuncian, les lleva a manifestarse este sábado en las inmediaciones de San Telmo por los "recortes" de presupuesto y personal que afectará principalmente a las zonas rurales, advierten. Ya se movilizaron en 2014 y en 2015 por sus condiciones laborales. "No creo que una persona desempleada esté para hacer 50 kilómetros desde su pueblo para que le ayude una maquinita. ¿Cualquier persona puede ser orientador ahora si mete los datos del desempleado en una aplicación?", denuncia Rosa Ruano, secretaria general del sindicato APAO (Asociación de Profesionales Andaluces de Orientación).

La "maquinita" a la que se refieren los afectados se desprende de la formalización el pasado mes de septiembre de un contrato de 4,8 millones de euros por el cual la Junta ha adjudicado los servicios de inteligencia de negocio y perfilado estadístico para el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A. para la implementación de una aplicación que trate la información de la persona desempleada y le aconseje qué hacer. La representante sindical defiende que los técnicos de Andalucía Orienta buscan la información y utilizan personalmente las herramientas necesarias para poder dar respuesta a las demandas y consultas planteadas por las personas que buscan un empleo.

"En el ámbito de la orientación, resulta fundamental que los orientadores cuenten con herramientas que les permitan, por un lado, conocer el mercado laboral con la precisión suficiente para realizar recomendaciones a las personas desempleadas y, por otro, que les asistan en la definición de itinerarios personalizados de inserción a través de algoritmos enfocados a maximizar la probabilidad de inserción a partir de procesos de analítica avanzada", decía la memoria justificativa para la contratación de servicios de inteligencia de negocio y perfilado estadístico para el SAE, donde se detallaba que dichos servicios se apoyarían en el "diseño y construcción de un sistema de información analítico avanzado basado en tecnología de big data y que combinará tanto el enfoque de Inteligencia de Negocio como de Inteligencia Artificial, con el objetivo de modernizar y mejorar los servicios de intermediación laboral, orientación y la definición de Políticas Activas de Empleo en Andalucía".

Big Data e Inteligencia Artificial

Según el directorio virtual para la orientación en la provincia de Almería, la Fundación Telefónica ha creado "un nuevo 'chatbot' de inteligencia artificial" para "ayudar con la empleabilidad en el mundo digital". "El nuevo test del Orientador Profesional Virtual te ayuda a conocer tu nivel de habilidades digitales, esenciales para cualquier profesional en la era tecnológica. En función de los resultados, y gracias a la tecnología Big Data y a la Inteligencia Artificial, el 'chatbot' ofrece asesoramiento profesional y formativo para que te conviertas en el profesional que quieres ser", dice la información publicada esta misma semana en dicho portal.

En la comunidad andaluza hay 800.000 personas en situación de desempleo, según datos de la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2021, con una incidencia mayor en zonas rurales y pequeñas localidades. "La reducción en la partida presupuestaria cuenta con el cierre de 40 oficinas y afectará a las zonas rurales y a los profesionales que atienden al colectivo de personas desempleadas en general, el mayoritario entre la población", denuncia APAO, que detalla que en todas las provincias hay comarcas y zonas de sierra que se quedarán sin recibir el servicio de Andalucía Orienta, garantizado hasta el 27 de febrero cuando finaliza la presente convocatoria. APAO denuncia un recorte total de 340 técnicos de orientación laboral y acompañamiento a la inserción de los desempleados en general en la nueva convocatoria de la Junta, que aún no se ha publicado.

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo defiende que en la última convocatoria se destinaban 40 millones de euros a respaldar la puesta en marcha a través de instituciones sin ánimo de lucro, corporaciones locales, universidades y otras entidades de derecho público de los programas de orientación profesional y acompañamiento a la inserción laboral de la Red Andalucía Orienta. El Parlamento de Andalucía, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, rechazó el pasado 11 de febrero una Proposición No de Ley presentada por el PSOE para pedir una convocatoria extraordinaria del programa Andalucía Orienta.

"Salarios bloqueados desde 2012"

Pese a que APAO lamenta que el Gobierno andaluz "mantiene una postura inmovilista y no plantea soluciones", fuentes de la Consejería indican que "no solo no se ha prescindido" en la convocatoria de 2022 de 340 técnicos sino que "se ha incrementado el número", pasando en 2020 de un número total de personal técnico cubierto de 744 (de los cuales 628 se resuelven para el programa de orientación y 115 para el programa de acompañamiento) a un total de 802 para la convocatoria 2022, de los cuales 597 son para personal técnico del programa de orientación y 205 para personal técnico del programa de acompañamiento. Es decir, "un incremento de 58 técnicos más en esta última convocatoria", dice la Junta.

APAO asegura que durante años lleva desarrollando "una labor eficaz, cumpliendo con creces los objetivos marcados y prestando un servicio de calidad". Denuncian que "se abandone al colectivo de personas en situación de desempleo en Andalucía sin un servicio esencial como es la orientación, la información y el apoyo personalizado”. El sindicato APAO califica de "pésima e injusta" la planificación y gestión de recursos para la convocatoria 2022, donde el reparto presupuestario para políticas activas de empleo "perjudica gravemente al colectivo de personas desempleadas en general, que es el mayoritario en Andalucía".

"Y ello a pesar de que Andalucía recibe más recursos que nunca de Europa y el Gobierno Central para este tipo de Políticas Activas de Empleo", añade APAO, que denuncia al tiempo "salarios bloqueados desde 2012, jornadas y horarios de trabajo dispares entre las distintas entidades, desaparición de la figura de apoyo administrativo, inquietud por la posible privatización de los Programas de Empleo a través de licitación pública y temor a que de forma paulatina se llegue a la extinción definitiva del Programa Andalucía Orienta, camino al que parece abocado si no se encuentran soluciones de verdad, y todo ello con la negativa repercusión en las personas desempleadas, que en cada convocatoria se encuentran con un profesional distinto al que comenzó su itinerario de inserción laboral.

Rosa Ruano añade a este periódico que estos profesionales han estado "al pie del cañón" durante la pandemia. "Hemos sido el único personal que ha atendido a las personas demandantes de empleo de manera presencial, siendo la cara visible del SAE, cuando todas sus oficinas se mantenían cerradas, gestionando sus funciones de manera telefónica, sin embargo, en su nueva estructura no tenemos cabida", denuncia. Según advierte APAO, la orientación profesional "estará dirigida, en exclusiva, a los colectivos específicos –personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad– por lo que las personas desempleadas en general tendrán que acudir a las oficinas de empleo".

En función de la distribución provincial de oficinas de empleo

"Este año se refuerza la partida destinada a la atención a colectivos con mayores necesidades y dificultades, con especial foco en el colectivo de personas con discapacidad cuyos recursos se van a ver notablemente reforzados", confirman las fuentes de la Consejería, que defiende también que, en cuanto a los mapas de cobertura de necesidades que se ofertan en cada una de las convocatorias de los Programas de Orientación y Acompañamiento, "hay que tener en cuenta que se elaboran en función de la distribución provincial de oficinas de empleo y los dispositivos de orientación subvencionados".

En ese sentido detallan desde la Consejería que "los dispositivos que no se han reflejado en la actual convocatoria se debe a que se cuentan con unidades de orientación en la oficina de empleo de referencia en ese territorio, ya que en dichas oficinas el SAE asume con parte de sus propios recursos la orientación general, mientras que se refuerza la orientación especializada para colectivos con especiales dificultades que se desarrolla en los dispositivos de orientación subvencionados".